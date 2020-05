194 osoby zakażone koronawirusem zmarły we Włoszech w ostatniej dobie, co oznacza wzrost łącznego bilansu do 30 395 - poinformowała w sobotę Obrona Cywilna w biuletynie. To kolejny dzień, w którym odnotowano znaczną poprawę sytuacji epidemicznej w kraju.

