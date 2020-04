Otwarcie gospodarki nie nastąpi szybko – jak wynika z ustaleń naszych dziennikarzy, później niż zapowiadano mają być otwarte m.in. sklepy odzieżowe w galeriach handlowych, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Premier Mateusz Morawiecki powiedział także, że obecnie Polska potrzebuje działań stymulujących gospodarkę na wielu poziomach. Aktualnie w naszym kraju jest ponad 7400 zakażeń koronawirusem oraz 268 ofiar śmiertelnych. Stany Zjednoczone z kolei zanotowały nowy tragiczny rekord pandemii – zmarło ponad 2,2 tys. osób. Donald Trump ogłosił, że USA wstrzymują wpłacanie składek na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia.

W Polsce wykryto 7582 zakażeń koronawirusem. 286 osób zmarło, a 668 wyzdrowiało.





Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM, będzie opóźnienie otwarcia gospodarki. Sklepy odzieżowe w galeriach handlowych oraz zakłady fryzjerskie nie wznowią działalności od przyszłego tygodnia, ale poczekają jeszcze tydzień.





Od poniedziałku poluzowane mają zostać za to ograniczenia dot. wstępu do sklepów. Otwarte mają zostać także parki i lasy.





Prezydent USA Donald Trump polecił wstrzymanie wpłacania składek na Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jego zdaniem należy najpierw wyjaśnić, jaką rolę organizacja odegrała w "ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa".





Dania stała się pierwszym kraje europejskim, który po lockdownie ponownie otwiera szkoły, żłobki i przedszkola.





Na całym świecie zanotowano ponad 2 miliony zakażeń koronawirusem. Najwięcej w USA (ponad 600 tys.), Hiszpanii (177 tys.), we Włoszech (162 tys.), Francji (143 tys.) i w Niemczech (132 tys.). Łącznie w wyniku pandemii zmarło 127 tys. osób.

17:52

Włoski obrońca Daniele Rugani oraz francuski pomocnik Blaise Matuidi zwalczyli chorobę Covid-19, wywołaną przez rozprzestrzeniającego się na całym świecie koronawirus - poinformował piłkarski mistrz Italii Juventus Turyn.

Rugani był pierwszym piłkarzem Serie A, u którego stwierdzono chorobę Covid-19. Pozytywny test miał 12 marca. U Matuidiego koronawirusa stwierdzono pięć dni później.





17:39 KOLEJNE ZAKAŻENIA I ZGONY W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia: 174 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 18 kolejnych osób; łącznie 7582 przypadki i 286 zgonów.













17:34 FRANCJA: MINISTER ROLNICTWA APELUJE O POMOC

Minister rolnictwa Francji Didier Guillaume zaapelował do UE o pomoc w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirusa, eurodeputowany Eric Andrieu wyraził zaś zdziwienie, że nie uruchomiono dotąd odpowiednich mechanizmów unijnych - pisze francuska prasa.

Zamknięcie restauracji rynków i targowisk, stołówek szkolnych i zakładowych postawiło w bardzo trudnej sytuacji liczne branże rolne, pozbawiając je zbytu.





17:28

Podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli do tej pory 380 wniosków na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Opiewają one na kwotę prawie 153 milionów złotych.

Jak poinformował dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Rzeszowie Tomasz Czop, z powodu przestoju ekonomicznego pracodawcy złożyli 132 wniosków, a z racji obniżonego czas pracy 248. "W sumie wnioski dotyczą wsparcia dla 28 tys. 577 pracowników" - dodał.





17:25 APEL DPS-u w DRZEWICY

Pracownicy i wolontariusze wspierający pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (woj. łódzkie) apelują o zgłaszanie się pielęgniarek, które mogłyby pomóc w opiece nad chorymi. W drzewickim DPS trwa walka z koronawirusem.









17:19 DRAMATYCZNA SYTUACJA W DPS-ach

Masowe zakażenia koronawirusem odnotowano w dwóch Domach Pomocy Społecznej w powiecie lublinieckim (Śląskie) - w Koszęcinie i Woźnikach. Większość pensjonariuszy obu domów trafiła do szpitali.

W nocy z wtorku na środę ewakuowano Dom Pomocy Społecznej w Woźnikach. Według informacji służb wojewody śląskiego, zakażenie koronawirusem potwierdzono u 25 osób.

Wcześniej, pod koniec marca, problem pojawił się w domu dla kobiet przewlekle psychicznie chorych w Koszęcinie. Spośród 32 pensjonariuszek zachorowało 29. Trzy kobiety zmarły, dwie kolejne są w ciężkim stanie - poinformował dyrektor placówki Dariusz Szyndzielorz. Zachorowało też 8 pracownic.





17:11 KILKANAŚCIE DNI OCZEKIWANIA NA WYMAZ



Prawie tysiąc osób na Dolnym Śląsku czeka na pobranie wymazów do testów na obecność koronawirusa. Jak ustalił reporter RMF FM, niektórzy pacjenci czekają na pobranie wymazu już ponad dwa tygodnie.

Sytuacja taka wynika z ograniczonej liczby karetek wymazowych. Na dolnym śląsku jest ich 6, z czego pracują zaledwie 4. Dochodzi przez to do sytuacji, w których wymaz pobierany jest od osób, które zakończyły już 14-dniową kwarantannę.





17:07 POMOC DLA WARSZAWSKIEGO CARITASU

Warszawa przekazała placówkom Caritasu 600 maseczek, 1,5 tys. par rękawiczek i 115 litrów płynu do dezynfekcji rąk - poinformował stołeczny ratusz. Miasto zaoferowało także pomoc w rozwiązaniu problemu braku personelu.

Na prośbę Caritasu miasto udostępniło personelowi medycznemu, oczekującemu na wyniki testów na koronawirusa, miejsca pobytowe w szkolnych bursach. Ponadto, w najbliższym czasie przekaże kolejne środki zabezpieczenia osobistego, w tym m.in. maseczki, fartuchy, kombinezony, środki do dezynfekcji rąk.





17:01 MEN NIE REZYGNUJE Z MATUR USTNYCH

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie rezygnuje z ustnych matur - usłyszał w resorcie dziennikarz RMF FM Grzegorz Kwolek. Nie będzie też wydłużenia roku szkolnego.









16:55 SZCZECIN PRZEKAŻE MASECZKI SENIOROM

Pierwsza partia zamówionych przez miasto maseczek ochronnych trafi do seniorów ze Szczecina. Magistrat zamówił blisko 25 tys. sztuk. Wkrótce kolejni szczecinianie też dostaną maseczki, które już będą szyte.

"W pierwszej kolejności trafią one do osób powyżej 65. roku życia, czyli do naszych seniorów, którzy są szczególnie narażeni na zarażenie koronawirusem" - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

16:51

Tylko 20 ze 130 osób skierowanych przez wojewodę mazowieckiego do pomocy w placówkach medycznych zgłosiło się do pracy. To lekarze, pielęgniarki i opiekunowie, którzy mieli pracować w szpitalach czy domach opieki, gdzie brakuje personelu z powodu koronawirusa.

Większość wezwanych do pracy medyków przedstawiła zwolnienia lekarskie i nie stawiła się na wezwanie wojewody - kilku z nich ukarano grzywną.

16:46 OZDROWIEŃCY OPUŚCILI SZPITAL W KRAKOWIE

Siedem osób opuściło w ubiegłym tygodniu Szpital Uniwersytecki ze statusem ozdrowieńców - poinformowała placówka. Według zapowiedzi, w ciągu następnych kilku dni hospitalizację zakończy także kilkoro innych zakażonych.



Wśród ozdrowieńców były cztery kobiety w wieku od 53 do 64 lat oraz trzech mężczyzn w wieku od 45 do 51 lat. Jeden z nich przebywał w szpitalu prawie miesiąc - od 15 marca. We wtorek wypisano do domu dwie następne osoby: 43-letniego mieszkańca powiatu krakowskiego oraz 73-letnią mieszkankę Krakowa.



Według ostatnich danych, w Małopolsce zakażenie koronawirusem potwierdzono do tej pory u 551 osób. 14 osób zmarło, a 15 ozdrowiało.





16:41 LICZBA ZAKAŻONYCH NA ŚWIECIE PRZEKROCZYŁA 2 MILIONY

Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła w środę 2 mln - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore. Według danych Uniwersytetu obecnie stwierdzonych jest 2 000 984 przypadków infekcji wirusem SARS-Cov-2. Pierwszy milion zakażeń stwierdzono 2 kwietnia.



Według danych Uniwersytetu do tej pory na Covid-19 zmarło ponad 128 tys. osób; najwięcej w USA - ponad 28 tys.





16:37 FRANCJA

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian wezwał ambasadora Chin w tym kraju w związku z krytycznymi uwagami na temat epidemii koronawirusa w Europie, które pojawiły się niedawno na stronie internetowej chińskiej ambasady w Paryżu.

Le Drian wezwał chińskiego ambasadora Lu Shaye, aby "wyrazić dezaprobatę" w związku z "niektórymi komentarzami", krytykującymi reakcję Zachodu na pandemię i wychwalającymi "chińskie zwycięstwo" nad nią. "Niektóre publiczne oświadczenia przedstawicieli chińskiej ambasady we Francji nie są zgodne z jakością stosunków dwustronnych naszych krajów" - oświadczył minister, cytowany przez agencję AFP.

W niedzielę chińska ambasada we Francji opublikowała na swojej stronie internetowej niepodpisany, długi tekst po francusku i mandaryńsku, zatytułowany "Skorygować zniekształcone fakty - obserwacje chińskiego dyplomaty stacjonującego w Paryżu". W tekście anonimowy chiński dyplomata twierdzi, że Zachód oczerniał Chiny w związku z epidemią koronawirusa.





16:30 AUSTRALIA

Mieszkaniec australijskiego Adelaide próbował zwrócić do supermarketu 150 opakowań papieru toaletowego i 150 butelek płynu do dezynfekcji. Zakupy zrobił tuż po wybuchu paniki związanej z epidemią koronawirusa - poinformował australijski serwis 7 News.

Jak powiedział dyrektor Drakes Supermarkets John-Paul Drake, mężczyzna zadzwonił do sklepu, żeby poprosić o zwrot pieniędzy za 150 opakowań po 32 rolki papieru toaletowego i 150 litrowych butelek z płynem do dezynfekcji.

Zakupy, które według australijskiego serwisu ABC warte były ok. 10 tys. dolarów, mężczyzna zrobił cztery tygodnie temu. Według Drake'a pomagał mu zespół złożony z 20 osób.





16:25 FRANCJA WYRAŻA UBOLEWANIE

Francja wyraża ubolewanie z powodu decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu finansowania dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - powiedziała rzeczniczka rządu w Paryżu Sibeth Ndiaye.

"To decyzja, nad którą ubolewamy" - powiedziała Ndiaye, dodając, że Francja ma nadzieję na "powrót do normalności", aby WHO mogła kontynuować swoją pracę podczas pandemii Covid-19.

We wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że USA przestaną płacić składki na WHO do czasu zbadania błędów, które popełniła organizacja w związku z epidemią. Trump, ale też m.in. Tajwan oskarżają organizację o bezkrytyczny stosunek do Chin i przyczynienie się do tuszowania przez Pekin prawdy o epidemii koronawirusa.





16:20

Premier Matusz Morawiecki we wpisie na Facebooku przypomniał, że od czwartku wszyscy powinni chodzić w maseczkach (lub zakrywać usta i nos np. za pomocą części odzieży).

"Nie ukrywam, że jeszcze się przyzwyczajam, ale jutro lub pojutrze powinno być już dobrze i będzie to już normalny element mojego życia. Pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze i musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za nasze otoczenie: rodzinę, sąsiadów, współpracowników i inne osoby" - napisał premier.





16:17 TERYTORIALSI NA POMOC DPS-om

W całym kraju Wojska Obrony Terytorialnej wspierają 38 domów pomocy społecznej. Terytorialsi pomagali pensjonariuszom m.in. w Koszęcinie, Niedabylu i w Drzewicy - poinformowało MON.

"W przypadku, kiedy samorządy tracą kontrolę nad sytuacją w DPS-ie, reaguje wojewoda, który w sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości może zwrócić się o wsparcie do sił zbrojnych" - zadeklarowało MON.

Według MON "konieczność udzielania pomocy przez Wojsko Polskie wynika m.in. ze zbyt małego zaangażowania samorządów w walkę ze skutkami epidemii koronawirusa", a podczas Wielkanocny "dyżurowało tylko 3 procent gmin i co ósmy powiat".





16:13 SPRAWDŹ, GDZIE TRZEBA BĘDZIE NOSIĆ MASECZKI

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w środę zaktualizowany projekt rozporządzenia, który ma uszczegółowić przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią COVID-19. Projekt po konsultacjach roboczych został skierowany do Rady Ministrów.









16:09

Z powodu epidemii koronawirusa przełożony został odbywający się corocznie na początku maja w Częstochowie (Śląskie) Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie odbędzie się tak szybko, jak to będzie możliwe.

Informację o przełożeniu festiwalu przekazały służby prasowe Urzędu Miasta Częstochowy oraz organizujący tę imprezę Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater.





16:06 "LISTY DO KWARANTANNY" - WYGRAJ Z NEGATYWNYMI EMOCJAMI

"Listy do kwarantanny" - to jedna z inicjatyw psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, skierowana do wszystkich, dla których społeczna kwarantanna jest bardzo trudnym doświadczeniem. Dzięki akcji każdy może opisać swoje przeżycia i się nimi podzielić.

Inicjatywa "Listy do kwarantanny" ma pomóc osobom, które szczególnie przeżywają izolację społeczną. Zdaniem psychologów przelanie myśli na papier lub opisanie ich za pomocą komputera może pomóc w radzeniu sobie z negatywnymi uczuciami, w tym z depresją.

Listy można słać na adres specjalnej skrzynki droga.kwarantanno@apple.phils.uj.edu.pl lub przez formularz, do którego link dostępny jest pod adresem https://psychologia.uj.edu.pl/kwarantanna/listy-do-kwarantanny . Pod listami można się podpisać imieniem i nazwiskiem, inicjałami, pseudonimem, można też pozostać anonimowym.







15:49

Kolejnych 761 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 12868 - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.





15:45

Kilka organizacji kombatanckich w Rosji skierowało apel do prezydenta Władimira Putina o przełożenie na inny termin defilady wojskowej na Placu Czerwonym w Moskwie zaplanowanej na 9 maja. Kombatanci podkreślają, że defilada powinna odbyć się, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju.

W imieniu całej społeczności kombatantów prosimy o podjęcie trudnej, lecz - naszym zdaniem - sprawiedliwej decyzji o przeprowadzeniu defilady wojskowej w innym terminie - napisali autorzy listu. Jak dodają, powinien być to termin, gdy "zgodnie z sytuacją epidemiczną defilada nie będzie zagrożeniem, lecz prawdziwym tryumfem pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników".

15:38

Chińskie władze rozpoczęły szeroko zakrojone badanie epidemiologiczne, by określić, ile osób mogło przejść zakażenie koronawirusem bez objawów, oraz ustalić poziom odporności na patogen w poszczególnych społecznościach - poinformowały chińskie media.

Szczytowy okres zakażeń koronawirusem w Chinach minął wiele tygodni temu, ale pojawiają się obawy, że zniesienie ograniczeń epidemicznych i wznowienie działalności firm mogą doprowadzić do kolejnej fali infekcji od osób, które nie mają objawów choroby. Takie osoby nie są w Chinach klasyfikowane jako "potwierdzone przypadki" Covid-19.

15:34

Król Arabii Saudyjskiej Salman zaaprobował kolejne środki na pomoc dla sektora prywatnego w związku ze spowolnieniem gospodarczym, wywołanym pandemią koronawirusa - informuje w środę Saudyjska Agencja Prasowa (SPA).

Pakiet pomocowy ma zapewnić prywatnym przedsiębiorstwom zachowanie płynności; będzie też zawierać dodatkowe ulgi dla firm oraz przyśpieszone wypłaty należnych im pieniędzy - przekazuje SPA, nie podając dodatkowych szczegółów.

Na początku kwietnia Salman przeznaczył równowartość 2,4 mld dolarów na wsparcie pracodawców, aby nie byli zmuszeni zwalniać ludzi w związku z zastojem gospodarczym, wywołanym pandemią.

15:13

Na Słowacji koronawirusem zakaziły się 863 osoby, dwie zmarły - poinformowało ministerstwo zdrowia. We wtorek przeprowadzono tam 1439 testów na obecność SARS-CoV-2. Media przypominają, że premier Igor Matovicz zapowiadał wcześniej 3 tys. testów dziennie.

We wtorek na Słowacji wykryto 28 nowych infekcji, 13 spośród nich w domu dla seniorów w leżącym na północny wschód od Bratysławy mieście Pezinoku. Jak podaje resort, 40 chorych jest hospitalizowanych, a 151 pacjentów wyzdrowiało.

14:55

Kolejnych 189 osób zmarło na Covid-19 w Holandii, łącznie epidemia pochłonęła już 3134 ofiary - poinformował Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Wykryto też 734 nowych infekcji koronawirusem.

Od początku epidemii w Holandii odnotowano 28153 przypadki zakażeń, 3134 osób zmarło, a 9127 hospitalizowano - przekazał RIVM na swojej stronie internetowej.

14:52

Dwa pierwsze automaty z maseczkami stanęły przy głównych ulicach w Toruniu. Koszt jednej maseczki to 5 zł, a dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na produkcję przyłbic ochronnych dla szpitali w mieście.

Dwa pierwsze automaty z maseczkami ochronnymi stanęły na ulicach Torunia. Urządzenia pojawiły się z inicjatywy toruńskiej firmy Mikro Development, której działania w tym zakresie wspierało Centrum Wsparcia Biznesu (CWB) - poinformował Łukasz Drygalski z CWB w Toruniu.

14:49

W obliczu braku dochodów z powodu pandemii Covid-19, kierownictwo ogrodu zoologicznego w Neumuenster stworzyło plan awaryjny, który zakłada ubój części zwierząt, aby nakarmić innych mieszkańców parku.

Z powodu wprowadzonych obostrzeń ogród zoologiczny w Neumuenster na północy Niemiec pozostaje zamknięty i utrzymuje się obecnie tylko z darowizn. Działamy jako stowarzyszenie, nie mamy żadnych miejskich pieniędzy, a państwowe dofinansowanie, po które się zgłosiliśmy, jeszcze nie dotarło - powiedziała dyrektorka zoo Verena Caspari w rozmowie z siecią medialną RND.

14:46

Przez dwa dni policjanci próbowali sprawdzić, czy 19-latek z Gdańska przebywa w domu podczas kwarantanny. Młody mężczyzna unikał funkcjonariuszy, a podczas odosobnienia zapraszał do mieszkania znajomych. Teraz grozi mu nawet 30 tys. zł kary, bo policja skierowała zebrane dowody przeciwko niemu do sanepidu.

14:40

Szef dyplomacji UE Josep Borrell skrytykował w środę decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Nazwał ją "nieuzasadnioną" i podkreślił, że "głęboko nad nią ubolewa".

Głęboko ubolewam nad decyzją Stanów Zjednoczonych o zawieszeniu finansowania dla WHO. Nie ma powodu, by uzasadniać ten krok w chwili, gdy ich wysiłki (WHO - PAP) są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - napisał Borrell na Twitterze.

14:14

Premier Mateusz Morawiecki podziękował i pogratulował polskim naukowcom, twórcom polskiego testu na koronawirusa. Wszystko wskazuje na to, że będziemy korzystać z polskich testów na koronawirusa; tworzone są propozycje innowacji do respiratorów - podkreślił szef rządu.

Autorską metodę wykrywania SARS-CoV-2 opracował zespół Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu kierowany przez prof. Marka Figlerowicza.

14:11

Liczba przypadków zakażenia koronawirusem na Białorusi wzrosła w ciągu doby o 447, odnotowano trzy kolejne zgony - poinformowało ministerstwo zdrowia w Mińsku.

Na Białorusi zarejestrowano do tej pory 3728 przypadków infekcji - podał w komunikacie resort zdrowia. Liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 36.

14:05

Blisko połowa działających na terenie Portugalii podmiotów gospodarczych straci płynność finansową do czerwca wskutek kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa - poinformował w środę w komunikacie krajowy Urząd Statystyczny (INE) w Lizbonie.

Z badania przeprowadzonego przez INE wśród blisko 9 tys. właścicieli spółek działających w Portugalii wynika, że o ile prawie 50 proc. deklaruje brak płynności finansowej w czerwcu, to 2 proc. przedsiębiorców wskutek epidemii zlikwidowało już swoją firmę, a 16 proc. zawiesiło jej działalność tymczasowo.

13:59

Wprowadzone pod koniec marca na około trzy tygodnie nadzwyczajne przepisy o ograniczeniu przemieszczania się mieszkańców między stołecznym regionem administracyjnym, a resztą Finlandii zostają uchylone - poinformowała na konferencji prasowej premier Sanna Marin.

Restrykcje w przemieszczaniu się przez granice stołecznego regionu Uusimaa dotyczyły w praktyce co najmniej 1,7 mln osób i ok. 30 proc. mieszkańców kraju. Zostały wprowadzone, ponieważ obszar ten był uważany za centrum epidemii koronawirusa - potwierdzono w nim ok. 60 proc. przypadków zakażeń w kraju.

Nie ma już podstaw prawnych, by kontynuować czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się, a przepisy ustawy o stanach nadzwyczajnych stanowią, że władze mogą skorzystać ze specjalnych uprawnień w sytuacji, gdy jest to "niezbędne" - podkreślono w oświadczeniu rządu.

13:51 NACZELNA IZBA LEKARSKA

"Epidemia koronawirusa obnażyła wiele niedostatków systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czas przed epidemią nie został optymalnie wykorzystany" - pisze prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Profesor Andrzej Matyja przekonuje, że nie można personelu medycznego winić za rozprzestrzenianie się wirusa, choć - jak informuje sanepid - do 30 procent zakażeń doszło w szpitalach.

13:46 TESTY

Do tej pory w Polsce wykonano 156 493 testy na obecność koronawirusa; w ciągu ostatniej doby - ponad 8,1 tys. - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Resort przekazał, że z przebadanych łącznie 156 tys. 493 próbek wynik negatywny stwierdzono w 149 tys. 85 przypadkach. Pozytywny wynik potwierdzający zakażenie otrzymano w 7408 testach diagnostycznych.

13:41 BELGIA

2454 przypadki zakażenia koronawirusem i 283 zgony odnotowano w ciągu minionej doby w Belgii - podało centrum kryzysowe. W sumie w tym kraju dotychczas wykryto obecność koronawirusa u 33 573 osób. Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło w Belgii 4440 osób.

W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu infekcji koronawirusem zmarły 283 osoby, w tym 179 w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, a pozostałe w szpitalach.

13:38

Specjalna komisja ma wyjaśnić sytuację związaną z zakażeniami koronawirusem w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Zespół został powołany przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej.



13:18 KOMISJA EUROPEJSKA

Szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że potrzebne będzie przygotowanie solidnego budżetu europejskiego na przyszły rok. Przyszły unijny budżet musi być europejską odpowiedzią na koronakryzys.Żeby to się udało, ten budżet musi być inny, całkowicie inny niż wcześniejsze unijne budżety - oświadczyła von der Leyen.

13:09 MATEUSZ MORAWIECKI

Potrzebujemy działań stymulujących gospodarkę na wielu poziomach: elementem walki z efektami pandemii koronawirusa będzie przeznaczenie dodatkowych środków na drogi samorządowe - ogłosił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, na której wystąpił razem z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

"Musimy odbudowywać i wzmacniać te części naszej gospodarki, które będą pomagały nam, pomagały całemu społeczeństwu wydostać się z tych gospodarczych kłopotów, w które wpadamy na skutek koronawirusa" - mówił szef rządu.

Wskazał, że jednym z takich działów jest "dział budowy dróg", i oznajmił, że wzmocniony Fundusz Dróg Samorządowych jest istotnym elementem wyprowadzania Polski na właściwe tory gospodarcze, "jest dodatkowym elementem walki z koronawirusem, a zwłaszcza ze skutkami gospodarczymi koronawirusa".

Jak tłumaczył Mateusz Morawiecki: wraz z "wielkim programem inwestycji publicznych chcemy przeznaczyć dodatkowe środki również na drogi samorządowe": "Po to, żeby - wraz z samorządami, ale głównie w oparciu o środki publiczne, centralne, środki z budżetu państwa - przekazać pewien impuls rozwojowy dla samorządów, dla małych i średnich firm".

12:57 ZACHODNIOPOMORSKIE

Po ponad miesiącu pod respiratorem zachodniopomorska pacjentka "zero" opuściła oddział intensywnej terapii.

Mieszkanka Stargardu, która do szpitala trafiła wraz z mężem - również zakażonym koronawirusem - na początku marca, została przeniesiona na oddział zakaźny.

Jak informują lekarze: jej stan jest na tyle dobry, że po wykonaniu dodatkowych badań pacjentka zostanie wypisana do domu.

Już prawie 3 tygodnie temu szpital opuścił natomiast mąż kobiety.

12:50 BYDGOSZCZ

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy wstrzymano przyjęcia na oddział urologiczny po tym, jak u jednego z pacjentów wykryto koronawirusa.

To 22. przypadek potwierdzonego zakażenia w tej lecznicy. Wcześniej zakażenie potwierdzono u pacjenta i 20 członków personelu. Część chorych już wyzdrowiała.

12:45 RADOM

Lekarz z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego jest zarażony koronawirusem.

Osoby, które miały z nim kontakt, skierowano na kwarantannę domową. Obecnie czekają na wyniki testów.

Według rzeczniczki placówki z ul. Tochtermana, lekarz zaraził się od jednego z domowników, zatrudnionego w drugiej radomskiej lecznicy - Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym.

12:41 WŁOCHY

Do 120 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem: jak ogłosiła krajowa federacja izb lekarskich, od wczoraj zmarło 4 kolejnych medyków - dwóch lekarzy rodzinnych, dentysta i specjalista leczenia uzależnień.

Wcześniej informowano, że nie żyje także 28 pielęgniarzy i pielęgniarek oraz 8 farmaceutów.

Liczba zakażonych koronawirusem pracowników służby zdrowia we Włoszech przekroczyła 14 tysięcy.

12:35 WĘGRY

12 zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 67 nowych infekcji - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej koronawirusowi.

Oznacza to, że całkowita liczba przypadków śmiertelnych wzrosła na Węgrzech do 134, zaś zakażeń do 1579.

12:33 GOSPODARKA

Pandemia koronawirusa spowodowała ograniczenie aktywności 3 mld ludzi na świecie. Konsumpcja może spaść o jedną trzecią, a każdy miesiąc hibernacji gospodarki oznacza spadek globalnego PKB w skali roku o 2 pkt procentowe - wynika raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

12:19 NIEOFICJALNE USTALENIA RMF FM

Będzie opóźnienie otwarcia gospodarki - wynika z najnowszych nieoficjalnych informacji uzyskanych przez dziennikarzy RMF FM w rządzie.

Od poniedziałku poluzowane mają zostać ograniczenia dot. wstępu do sklepów, otwarte parki i lasy.

Natomiast wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie nastąpi najprawdopodobniej otwarcie od poniedziałku sklepów odzieżowych w galeriach handlowych oraz zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Ma się to opóźnić o tydzień.

Z nieoficjalnych ustaleń reporterów RMF FM wynika również, że rząd chce przedłużyć zamknięcie szkół, żłobków i przedszkoli.

12:11 HISZPANIA

523 zakażonych koronawirusem zmarło w Hiszpanii w ciągu ostatniej doby - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w Hiszpanii do 18 579.

Jak podało ponadto ministerstwo, w kraju potwierdzono dotąd 177 633 infekcje, z czego w ciągu ostatniej doby: 5092.

AFP zaznacza, że chociaż w Hiszpanii poprawiają się dane dot. liczby śmiertelnych przypadków rejestrowanych w ciągu doby, to po raz pierwszy od sześciu dni wzrosła liczba nowych zakażeń wykrytych w ciągu 24 godzin.

12:04 SZCZEPIONKA a OBOSTRZENIA

Ograniczenia, wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 w USA, mogą być konieczne aż do 2022 roku, jeśli wcześniej nie zostanie wynaleziona szczepionka lub nie zwiększy się radykalnie wydolności szpitali - takie tezy znalazły się w artykule naukowców z Harvard School of Public Health, opublikowanym dzisiaj w czasopiśmie "Science".

12:01 KE o PIENIĄDZACH na BADANIA nad SZCZEPIONKĄ

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała na 4 maja międzynarodową konferencję donatorów, której celem ma być zebranie środków na badania nad nową szczepionką przeciwko koronawirusowi.

Spotkanie będzie miało formę telekonferencji.

11:54 MATTHEW MCCONAUGHEY PODPOWIADA

Słynny amerykański aktor Matthew McConaughey opublikował w sieci nagranie, na którym pokazuje swoim fanom, jak własnoręcznie zrobić ochronną maseczkę w... westernowym stylu!

11:47 ROZMOWA z MATEUSZEM BIEŃKIEM

Jest nadzieja na powrót polskich sportowców do treningów: pojawiają się bowiem informacje o pomyśle otwarcia Centralnych Ośrodków Sportu.

Gdyby udostępniony został ośrodek w Spale, to naszą siatkarską reprezentację będzie chciał ulokować tam PZPS.

Za Spałą - jak sam przyznaje - tęskni już Mateusz Bieniek, który od ponad miesiąca nie odbył siatkarskiego treningu.

Środkowego reprezentacji Polski dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski pytał o związane z pandemią koronawirusa straty finansowe klubów, kwestię jego kontraktu i o powrót do normalności po epidemii. Przeczytajcie!

11:39 TRENINGI z SIATKARZAMI SKRY

Siatkarze PGE Skry - m.in. Mariusz Wlazły, Karol Kłos i Grzegorz Łomacz - ruszają od jutra z cyklem zajęć online: #Ćwiczymy z iSKRĄ.

To wspólna inicjatywa PGE Skry i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a seria treningów prowadzonych przez czołowych graczy klubu z Bełchatowa publikowana będzie na facebookowym profilu ŁSSE w ramach projektu "Strefa wsparcia".

Ćwiczenia mają pomóc w utrzymaniu dobrej formy przy realizacji hasła: #zostańwdomu.

11:31 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Personel i pacjenci oddziału neurologicznego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim nie zostali zakażeni koronawirusem.

Jak poinformował starosta ostrowski Paweł Rajski, wszystkie wyniki testów przeprowadzonych na oddziale są ujemne.

Pierwszy przypadek zakażenia w ostrowskim szpitalu potwierdzono w Wielki Piątek: u pielęgniarki pracującej właśnie na oddziale neurologicznym, która jednocześnie pracuje również w szpitalu w Kaliszu.

Na oddziale wprowadzono wówczas kwarantannę, która objęła 20 pacjentów i 11 członków personelu.

11:25 OGŁOSZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - NIE, ZAOSTRZENIE PRAWA ABORCYJNEGO - TAK

Sejm nie zajmie się przygotowanym przez Lewicę projektem uchwały wzywającej premiera Mateusza Morawieckiego do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Z wnioskiem formalnym o przerwę w obradach i zwołanie Konwentu Seniorów w celu uzupełnienia porządku obrad wystąpił na początku posiedzenia szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Cytat Mamy czas, by zajmować się ustawami, które mają ograniczać możliwości i prawa kobiet, mamy czas, aby likwidować edukację seksualną, a nie mamy czasu, by podjąć jedną z ważniejszych, jeżeli nie najważniejszą z decyzji w ostatniej dekadzie: o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, który daje poczucie bezpieczeństwa. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski

Marszałek Elżbieta Witek poddała pod głosowanie jedynie wniosek o przerwę w obradach, a posłowie go odrzucili.

Na rozpoczętym dzisiaj dwudniowym posiedzeniu zajmą się natomiast m.in. obywatelskim projektem "Zatrzymaj aborcję", zaostrzającym prawo aborcyjne.

W całym kraju - mimo epidemii i rządowych restrykcji m.in. zakazujących gromadzenia się - trwają protesty przeciwko temu projektowi. Legalne: na balkonach, w kolejkach do sklepów, w mediach społecznościowych.

11:13 NAJWIĘKSZY SAMOLOT ŚWIATA OPUŚCIŁ POLSKĘ

Z warszawskiego Lotniska Chopina odleciał największy eksploatowany obecnie na świecie i najcięższy w historii samolot Antonov An-225 Mriya: wczoraj ten wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu kolor przywiózł do Polski z Chin ładunek ze środkami ochrony.

Zobacz, jak wyglądał start An-225:

11:07 ROSJA

Aż 3388 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Rosji w ciągu ostatniej doby. Najwięcej - 1774 - w Moskwie.

Tym samym ogólna liczba zakażeń w tym kraju sięgnęła 24 490.

Ponadto w ciągu ostatniej doby zmarło w Rosji 28 chorych na COVID-19, więc całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w tym kraju do 198.

10:52 FESTIWAL KWARANTANNY

Za nami trzeci etap konkursu Festiwal Kwarantanny: jury zdecydowało się przyznać 3 nagrody główne i 7 wyróżnień!

10:33 KORONAWIRUS w POLICJI

U 100 policjantów stwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Kwarantanną objętych było lub jest ponad 1840 funkcjonariuszy.

Cytat Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym. Liczymy na wzajemne zrozumienie. Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka

10:08 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE:

Najwięcej spośród 206 nowych zakażeń, o których poinformował właśnie resort zdrowia, wykryto w województwach: wielkopolskim (67), śląskim (37) i dolnośląskim (31).

10:04 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE:

O 206 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 5 kolejnych ofiarach śmiertelnych poinformował resort zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w naszym kraju mówi więc o 7408 zakażeniach i 268 ofiarach śmiertelnych.

09:44 OBOWIĄZEK NOSZENIA MASEK

Nakaz zakrywania nosa i ust będzie "jednym z dłuższych obowiązków, który wynika z sytuacji epidemicznej" - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller na antenie TVP1.

Jak wyjaśnił: "Jeszcze przez wiele tygodni, a może nawet miesięcy, będziemy musieli się liczyć z tym, że będziemy w takiej sytuacji - po to, abyśmy mogli wrócić do nowej rzeczywistości gospodarczej, po to, żebyśmy mogli lepiej funkcjonować, wrócić do pewnej normalności, to te rygory epidemiczne muszą mieć charakter powszechny".

Przypomnijmy: obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej wchodzi w życie jutro.

09:39 UKRAINA

W ciągu minionej doby liczba potwierdzonych infekcji koronawirusem wzrosła na Ukrainie o 392 przypadki - to największy dobowy przyrost liczby zakażeń w tym kraju.

W sumie koronawirusem zaraziło się tam już 3764 ludzi, a zmarło 108 chorych.

09:18 NOWE DANE

O 50 nowych przypadkach wyzdrowienia zakażonych koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że w sumie wirusa pokonało już w naszym kraju 668 zakażonych.



Przypomnijmy, że krew ozdrowieńców może pomóc kolejnym zakażonym w walce z COVID-19: ich osocze zawiera bowiem przeciwciała, które mogą zwalczać wirusa.

Szpitale i centra krwiodawstwa apelują więc do ozdrowieńców o zgłaszanie się.

09:04 MILIONY MASECZEK, SETKI TYSIĘCY GOGLI i KOMBINEZONÓW dla POLSKICH LEKARZY

Do niemal 140 tysięcy lekarzy z całego kraju trafi 57 ton środków ochrony, sprowadzanych z Chin w ramach transportu zorganizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską i finansowanego przez fundację jednej z najbogatszych Polek - Dominiki Kulczyk.

"Mówimy o mniej więcej milionie masek chirurgicznych, 1,5 miliona masek FFP2, 100 tysiącach kombinezonów, 100 tysiącach gogli" - relacjonował Tomasz Karauda z Kulczyk Foundation.

Dzisiaj do Poznania dotarła pierwsza z czterech zaplanowanych transz.

"Myślę, że około 20 kwietnia ten sprzęt trafi już do lekarzy" - zapowiedział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzej Matyja.

08:58 NIEMCY

Około 4,5 tysiąca zainfekowanych koronawirusem wyzdrowiało w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

W sumie wyzdrowiało w tym kraju już ponad 72,5 tysiąca zakażonych, czyli 56 procent wszystkich chorych zidentyfikowanych w Niemczech.

"Nie możemy jeszcze mówić o zahamowaniu (epidemii)" - zastrzegł jednak szef RKI Lothar Wieler.

08:49 WYBORY PREZYDENCKIE

Przeprowadzenie wyborów prezydenckich jesienią - jak proponuje opozycja - może narazić na śmierć znacznie więcej Polaków - przekonuje w wywiadzie dla "DoRzeczy" minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak podkreśla: światowi epidemiolodzy spodziewają się, że koronawirus uderzy ponownie właśnie na jesieni.

"To szaleństwo opozycji" - komentuje.

08:33 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

"Do tej pory mieliśmy taktykę defensywną - proponuję, żebyśmy przeszli do ataku, żebyśmy nauczyli się zarządzać epidemią" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były prezes NFZ, obecnie poseł Porozumienia Jarosława Gowina, Andrzej Sośnierz.

Przekonywał, że izolacja powinna dotyczyć zarówno zakażonych koronawirusem, jak i tych, którzy mogli mieć z nimi kontakt.

Pytany natomiast o wybory prezydenckie, Sośnierz stwierdził, że "korespondencyjne niewątpliwie są dużo bardziej bezpieczne niż tradycyjne".

08:01 GRZYWNA za SPACER z ŻÓŁWIEM

Mieszkanka Rzymu została ukarana przez karabinierów za to, że mimo zakazu opuszczania domu bez ważnego powodu wyprowadziła na spacer swojego... żółwia. Zatrzymana zostały - jak podały włoskie media - dlatego, że spacerowała wyjątkowo wolno.

Żandarmi, którzy zatrzymali kobietę, domagali się wytłumaczenia, dlaczego wyszła z domu, a konieczności wyprowadzenia żółwia na spacer nie uznali za powód wystarczający.

Argumentowali, że żółw nie jest psem, z którym można wychodzić na mocy obowiązujących przepisów.

Ostatecznie właścicielka gada otrzymała grzywnę w wysokości 206 euro.

07:38 NIEMCY

285 chorych na COVID-19 zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 3254.

Koronawirusa wykryto w ciągu ostatnich 24 godzin u 2486 ludzi - i jest to pierwszy dobowy wzrost liczby infekcji w Niemczech od czterech dni.

W sumie liczba odnotowanych przypadków zakażeń wzrosła do 127 584.

07:31 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

O tzw. "planie Sośnierza" - czyli pakiecie propozycji na rzecz walki z epidemią koronawirusa, który postuluje m.in. wprowadzenie dziesiątków tysięcy testów - i o dwugłosie w Porozumieniu ws. wyborów prezydenckich: działacze partii Jarosława Gowina zarzekają się, że nie poprą wyborów 10 maja, ale równocześnie duża część z nich - w tym Andrzej Sośnierz - zagłosowała za majowym głosowaniem korespondencyjnym.

Zapraszamy na Poranną rozmowę w RMF FM, której gościem będzie dzisiaj właśnie poseł Porozumienia i były szef NFZ Andrzej Sośnierz.

Startujemy tradycyjnie o 08:02!

07:18 WETERAN II WOJNY ŚWIATOWEJ, lat 99, KONTRA KORONAWIRUS

Zakażenie koronawirusem stwierdzono u niego dwa tygodnie temu. Kiedy zapadł na zapalenie płuc, przeniesiono go na oddział intensywnej terapii, spędził tam dwa dni. Nie potrzebował jednak respiratora, a wyzdrowiał - jak podkreślił dyrektor szpitala - ze względu na dobrą kondycję fizyczną wynikającą z życia w wojsku i długowieczności w rodzinie.

Przeczytajcie o historii 99-letniego Ermando Armelino Pivety, weterana II wojny światowej, który pokonał koronawirusa!

07:01 USA

Stany Zjednoczone są krajem z największą liczbą przypadków śmiertelnych COVID-19 i największą liczbą zdiagnozowanych infekcji koronawirusem: wykryto ich już ponad 600 tysięcy, a ponad 28 tysięcy zakażonych zmarło.

Kraj zarejestrował właśnie kolejny tragiczny rekord, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych wirusa w ciągu doby.

06:57 HISZPANIA

Chronicznie chorzy, kobiety w ciąży i ludzie "podatni" na zachorowanie ze względu na swój wiek: hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, jakie grupy ludności mogą zwrócić się o czasowe zwolnienie z pracy w celu uniknięcia zarażenia się koronawirusem.

06:39 POZNAŃ

Na lotnisku Ławica w Poznaniu wylądował dreamliner LOT-u ze sprowadzonymi z Chin maseczkami, kombinezonami ochronnymi i przyłbicami dla lekarzy. Sprzęt trafi do medyków w całej Polsce.

06:33 CZECHY

Po okresie kwarantanny spowodowanej pandemią koronawirusa rozgrywki piłkarskie w Czechach mogą być wznowione od 8 czerwca, ale bez udziału kibiców - ogłosił czeski minister zdrowia Adam Vojtech.

Cytat Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że realistyczne będzie rozgrywanie meczów piłkarskich od 8 czerwca, oczywiście z zachowaniem pewnych warunków i bez publiczności. Czeski minister zdrowia Adam Vojtech

Czeski rząd zapowiedział stopniowe luzowanie rygorów kwarantanny w najbliższych dwóch miesiącach, m.in. otwarcie kin, teatrów i obiektów sportowych dla grup liczących maksymalnie 50 osób. Sportowcy natomiast będą mogli wznowić treningi w małych grupach od 20 kwietnia.

W czeskiej ekstraklasie piłkarskiej pozostało do rozegrania w sezonie 2019/20 sześć kolejek. Liderem jest w tej chwili Slavia Praga, która o 8 punktów wyprzedza Viktorię Pilzno.

06:07 TRUMP kontra WHO

Prezydent USA Donald Trump polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na Światową Organizację Zdrowia (WHO) do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa".

"Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa" - ogłosił Trump, oceniając działania WHO podczas epidemii.

Amerykański prezydent zarzucił WHO, która jest agendą ONZ, że jej niewłaściwe działania i zaufanie wobec danych podawanych przez chińskie władze sprawiły, że sytuacja dramatycznie się pogorszyła, a koronawirus rozprzestrzenił się na cały świat, oraz że "jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci".

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Donald Trump kontra WHO. USA zawieszają płacenie składek

05:53 WETERAN II WOJNY ŚWIATOWEJ POKONAŁ KORONAWIRUSA

99-letni weteran II wojny światowej Ermando Piveta jest najstarszym Brazylijczykiem, który wyzdrowiał z COVID-19.

"Wygrał on jeszcze jedną bitwę, tym razem z nowym koronawirusem" - ogłosiła w komunikacie brazylijska armia.

Ermando Armelino Piveta / Joedson Alves / PAP/EPA

Piveta - który w czasie II wojny światowej był podporucznikiem armii brazylijskiej i służył w Afryce - opuszczał szpital brazylijskich sił zbrojnych w stolicy kraju, Brasilii, przy owacji personelu medycznego i honorach wojskowych.

"To dla mnie większe zwycięstwo niż podczas wojny" - podsumował weteran.

Ermando Armelino Piveta / Joedson Alves / PAP/EPA

05:33 USA

2228 chorych na COVID-19 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych - to w tym kraju najtragiczniejsza doba od początku epidemii.

Takie dane - obejmujące 24 godziny od 02:30 w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego - opublikował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Poprzedni smutny rekord padł w USA w piątek, kiedy zmarło tam 2108 chorych.

Od początku pandemii wykryto w tym kraju ponad 600 tysięcy przypadków zakażeń. Zmarło - jak podaje Reuters - ponad 28 tysięcy chorych.

05:31 KREW OZDROWIEŃCÓW MOŻE POMÓC KOLEJNYM ZAKAŻONYM

7202 zakażeń koronawirusem i 263 ofiary śmiertelne - to smutny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Dobra wiadomość jest taka, że od początku epidemii wyzdrowiało 618 chorych - właśnie na nich czekają teraz centra krwiodawstwa w całym kraju: ich krew może bowiem pomóc kolejnym zakażonym.

Osocze krwi ozdrowieńca zawiera przeciwciała, które mogą zwalczać wirusa.

Taką metodę stosowano m.in. w chińskim Wuhanie. W Polsce pierwsze pobrania krwi ozdrowieńców zaplanowane są na piątek.

Potencjalnie każdy, kto pokonał koronawirusa, może pomóc 9 chorym.

