"Epidemia koronawirusa obnażyła wiele niedostatków systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czas przed epidemią nie został optymalnie wykorzystany" - pisze prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Profesor Andrzej Matyja przekonuje, że nie można personelu medycznego winić za rozprzestrzenianie się wirusa, choć - jak informuje sanepid - do 30 procent zakażeń doszło w szpitalach.

Karetka przed jednoimiennym szpitalem zakaźnym w Łańcucie / Darek Delmanowicz / PAP

Jak podkreśla w swoim piśmie prof. Andrzej Matyja, epidemia dotarła do Polski dużo później niż do wielu krajów Europy i było sporo czasu, by się lepiej przygotować.

Alarmowaliśmy, że brakuje środków ochrony osobistej i nie ma precyzyjnych procedur postępowania w podmiotach leczniczych - pisze prof. Matyja.

Mimo to - jak zauważa szef Naczelnej Rady Lekarskiej - wraz z pierwszymi zakażeniami pojawił się chaos i wszyscy działali "w warunkach improwizacji", wykorzystując taki sprzęt ochronny, taki jaki był.

Lekarze i personel medyczny pracowali często bez odpowiedniego wyposażenia, które powinny zapewnić władze państwowe. Dlatego przypisywanie personelowi medycznemu współodpowiedzialności za rozwój epidemii jest niegodziwe - uważa prof. Matyja.

