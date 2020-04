Za nami trzeci etap konkursu Festiwal Kwarantanny. Jury zdecydowało się przyznać 3 nagrody główne i 7 wyróżnień.

/ Materiały prasowe

W tym tygodniu tabletami Samsung Galaxy nagrodzone zostało damskie grono:

- Jagoda Cichy, która podczas kwarantanny postanowiła samodzielnie przetestować niektóre przygody ulubionych bohaterów bajek

- Lidia Ostrowska za własną wersję piosenki Pawła Domagały i pomysłowy teledysk pod tytułem "Dylematy małolaty"

- Karolina Fryt za wspaniałą narrację, wykonanie i montaż kwarantannowego filmu.

Nagrodzonych zostało także 7 innych uczniów, którzy wraz z wyróżnieniem otrzymali głośniki JBL GO2, książki lub gry i słodycze.

Wyniki znaleźć można także na www.festiwalkwarantanny.pl oraz na stronie wydarzenia konkursowego na Facebooku.



Wszystkie filmy biorące udział w akcji można odszukać w mediach społecznościowych po hashtagach: #festiwalkwarantanny #krakow #siedzewdomu.

Rozpoczyna się IV etap zabawy. Również w tym tygodniu dzieci mają szansę na zdobycie nagród i wyróżnień. Organizatorzy czekają na maksymalnie 2-minutowe filmy do niedzieli do północy. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedno nagranie. Należy wybrać kategorię konkursową i przedstawić zadany temat.

Wrzucając film na konto swoje lub rodziców na FB, IG lub YT, należy ustawić post jako publiczny i dodać hashtagi konkursowe: #festiwalkwarantanny #krakow #siedzewdomu. Rodzice muszą wyrazić zgodę na udział w konkursie poprzez formularz na stronie www.festiwalkwarantanny.pl.

Wśród jurorów konkursu znaleźli się: zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig, prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti, dyrektor informacji radia RMF FM Marek Balawajder, reżyser i producent Piotr Biedroń, aktor Tomasz Schimscheiner, Marzena Sadłoń z nakolkach.com , Adrianna Palka , Andrzej Popiel i Agnieszka Wnuk.