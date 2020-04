Słynny aktor Matthew McConaughey opublikował nagranie w sieci w czasach pandemii koronawirusa. Pokazał swoim fanom, jak zrobić maseczkę w westernowym stylu.

Jestem łowcą nagród, Bobby Bandito, ale możecie nazwać mnie Bobby B. Mówię wam, że najwyższy czas złapać tego zabójcę (koronawirusa - przyp. red.), ponieważ mamy jeszcze wielu do uratowania - mówi na filmiku aktor. Następnie instruuje:

Oto, jak to zrobić. Zatem rozłóż swoją ulubioną chustę - weź swój niezawodny filtr do kawy, który zabrałeś w podróż; weź dwie gumki, przełóż jeden koniec w taki sposób, drugi koniec podobnie. Złóż je tak, chwyć i jesteś przygotowany do drogi... - tłumaczy aktor. Przestrzega jednak:

Ale teraz pamiętaj, żeby zostać w domu, jeśli jednak musisz iść, załóż to w taki sposób... - podkreśla. W jaki sposób założyć maseczkę? Możecie zobaczyć na poniższym filmie.

Wideo youtube