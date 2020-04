Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych państw G20 uzgodnili w środę, że zawieszą spłaty długów najbiedniejszych krajów, wezwali też prywatnych wierzycieli, by wzięli udział w tej inicjatywie "na porównywalnych warunkach" - głosi komunikat G20.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Zawieszenie obsługi długów, dotyczące zarówno spłat kapitału, jak i odsetek, wejdzie w życie 1 maja, będzie obowiązywało do końca roku i zagwarantuje najbiedniejszym dłużnikom natychmiastową płynność na poziomie 20 mld dolarów.



Porozumienie w tej sprawie będzie w razie konieczności odnawiane w oparciu o analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego, dotyczące zdolności najbiedniejszych krajów do obsługi ich długów. Wierzyciele rozważą więc przedłużenie tej inicjatywy poza rok 2020.



Komunikat G20 podkreśla, że zawieszenie spłat kredytów zostało również uzgodnione z Klubem Paryskim.



Skorzysta większość krajów Afryki

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa podziękowała przedstawicielom krajów należących do grupy za szybkie podjęcie decyzji w tej sprawie i zapewniła, że MFW i Bank Światowy "mobilizują 200 mld dol., by pomóc krajom zareagować na pandemię".

Associated Press przypomina, że inicjatywa zaaprobowana w środę przez G20 stanowi część projektu wspierania globalnej gospodarki zagrożonej w związku z pandemią największym kryzysem od lat 30. XX wieku.



We wtorek minister finansów i gospodarki Francji Bruno Le Maire powiedział, że najważniejsi światowi wierzyciele - Klub Paryski i Chiny - ze względu na pandemię koronawirusa przyjęli moratorium na spłaty długów najbiedniejszych krajów. Dodał, że kryterium to obejmuje większość krajów Afryki.



76 krajów, w tym 40 z Afryki subsaharyjskiej, spełnia warunki, aby można było zawiesić spłaty ich długów - powiedział dziennikarzom Le Maire.