We Francji łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii to 17 167, spośród których 6524 osoby zmarły w domach opieki, a 10 643 w szpitalach - poinformował w środę przedstawiciel ministerstwa zdrowia Jerome Salomon. To o 1438 zgonów więcej niż podawano we wtorek.

