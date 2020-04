O 270 nowych zakażeniach koronawirusem i 18 ofiarach śmiertelnych poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii zarejestrowano więc w naszym kraju 7202 zakażenia, a aż 263 chorych zmarło. W związku z pandemią, jak zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski, w czasie tegorocznych wakacji nie będą najpewniej organizowane kolonie dla dzieci. A w Warszawie wylądował dzisiaj największy samolot świata Antonov An-225 Mriya, który przywiózł do Polski z Chin ładunek z niezbędnymi do walki z koronawirusem środkami ochronnymi. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia z kolei, że przez pandemię światową gospodarkę czeka największy kryzys od lat 30. XX wieku.

20:16 POKOLENIE "Z" NIE ZNA STABILIZACJI

Urodzili się podczas szoku po atakach z 11 września 2001 roku, dorastali podczas recesji, a teraz obserwują z okien mieszkań swoich rodziców największy kryzys od II wojny światowej. "Pokolenie Z nie tęskni za pewnością i stabilnością, bo nigdy ich nie miało" - napisał hiszpański dziennik "El Mundo".

Do pokolenia Z należą ludzie urodzeni między 1994 a 2010 rokiem, część z nich już wkracza na rynek pracy. Osoby te dorastały w świecie nowoczesnych technologii, dla nich cyfrowa rzeczywistość istniała od zawsze. "Urodzili się z telefonem komórkowym pod pachą i w pierwszej minucie podłączyli do internetu" - stwierdził dziennik. Według danych Krajowego Urzędu Statystycznego (INE), ok. 30 proc. populacji świata należy do tego pokolenia, w Hiszpanii - 8 mln.

Zdaniem eksperta ds. komunikowania Antoniego Gutierreza-Rubi "pokolenie Z to dzieci konfliktu, dotknięte otrzymanym dziedzictwem tak bardzo, że nie odczuwają żadnego długu wobec przeszłości, to pokolenie ‘unikających’, kontrowersyjne i trudne, które - żyjąc w coraz niepewniejszym otoczeniu - musi zobaczyć, aby uwierzyć".







20:07 WŁADZE MIASTA OPŁACIŁY PRACĘ WYMAZOBUSÓW

Uruchomienie trzech karetek, których załogi od osób przebywających na kwarantannie pobierają materiał do badań na obecność koronawirusa i dostarczają go do sanepidu - opłaciły władze Katowic. Podobne tzw. wymazobusy finansują też kolejne miasta w regionie.

Wymazobusy w pierwszej kolejności pojadą do tych katowiczan, którzy zgodnie z decyzją służb medycznych i sanitarnych oczekują obecnie na pobranie próbek.

"Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa, jednak w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Katowic, zdecydowałem o wsparciu tych działań" - powiedział cytowany przez miasto jego prezydent Marcin Krupa. Jak zaznaczył, koszt pracy trzech ekip to dla miasta od 1 tys. zł do 1,2 tys. zł dziennie (w zależności od czasu pracy).







Podsekretarz we włoskim ministerstwie zdrowia Sandra Zampa zapowiedziała, że mecze Serii A będą rozgrywane bez udziału publiczności do czasu, gdy zostanie wynaleziona szczepionka na koronawirusa. Zaleca też odczekanie kolejnego miesiąca, zanim rozgrywki zostaną wznowione.

We Włoszech potwierdzono już ok. 160 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, a na powodowaną przez niego chorobę COVID-19 zmarło ponad 20 tysięcy osób. To jeden z najtragiczniejszych bilansów na świecie, obok USA i Hiszpanii.





19:53 KONIEC KWARANTANNY W CZELADZI

Po 2 tygodniach szpital w Czeladzi opuścili pacjenci, którzy od 31 marca przebywali tam na kwarantannie wraz z personelem oddziału wewnętrznego po tym, jak u jednej z pielęgniarek wykryto koronawirusa.

Kobieta nikogo nie zakaziła. Zadziałały procedury, które szpital wdrożył już wcześniej. "Oddział był podzielony na 2 części: ‘infekcyjną’ dla pacjentów gorączkujących i drugą dla niegorączkujących, których powód hospitalizacji był związany z zaostrzeniem chorób przewlekłych. Każdą z części opiekował się osobny zespół, dzięki czemu personel się nie przemieszczał i nie kontaktował ze sobą. Dodatkowo byliśmy zabezpieczeni w środki ochrony osobistej" - powiedziała kierująca oddziałem wewnętrznym z pododdziałem szybkiej diagnostyki kardiologicznej Ewa Wiązania - Gacek.





We Francji w ciągu ostatniej doby zmarły 762 osoby zakażone koronawirusem. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii to 15729, spośród których 5470 zmarło w domach opieki - podało we wtorek francuskie ministerstwo zdrowia.



Francja stała się czwartym krajem - po Włoszech, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych - w którym liczba zmarłych na Covid-19 przekroczyła 15 tysięcy.







19:43 NIELEGALNE PRZEKROCZENIE GRANICY

Dwóch Słowaków wbrew przepisom przekroczyło granicę. Mężczyźni lasem przeszli ze Słowacji do Polski. Otrzymali karę grzywny, a po przekazaniu stronie słowackiej zostali objęci dwutygodniową kwarantanną.

Cudzoziemcy zostali zauważeni w miejscowości Konieczna (rejon znaku granicznego I/214/7) w powiecie gorlickim. Mężczyźni w wieku 37 i 48 lat lasem przeszli z Republiki Słowacji do Polski. Jak wyjaśnili, granicę przekroczyli poza wyznaczonym przejściem granicznym, ponieważ wybrali się na wycieczkę krajoznawczą - chcieli zobaczyć przygraniczny cmentarz wojskowy.





19:37 EWAKUACJA ZOL-u

Rozpoczęła się ewakuacja podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego działającego w budynku szpitala w Ozimku, gdzie potwierdzono 21 przypadków zakażenia koronawirusem.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszych 15 przypadkach zakażenia koronawirusem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym działającym w obrębie szpitala w Ozimku. We wtorek podano informację o kolejnych sześciu przypadkach zakażenia wśród mieszkańców ZOL.

Większość przebywających w ZOL-u podopiecznych to osoby starsze, z poważnymi chorobami. Karetki zaczęły wywozić część podopiecznych z ZOL-u do innych placówek. Personel placówki nie udziela informacji, dokąd są wywożeni chorzy nawet członkom najbliższej rodziny.





19:32 PLUSZOWE MISIE HOLENDERSKIM SPOSOBEM NA NUDĘ

Miś w niemal każdym oknie - tak jest w Holandii w czasach epidemii koronawirusa. Jak wyjaśnia portal dutchnews.nl, ma to dać dzieciom rozrywkę, gdy wyjdą na spacer.









1 mln masek chirurgicznych, 1,5 mln masek FFP2 N95 oraz po 100 tys. sztuk gogli, przyłbic i kombinezonów ochronnych kupionych w Chinach przez Fundację Lekarze Lekarzom trafi do polskich medyków. Samolot z pierwszą częścią transportu wyląduje w środę w Poznaniu.

W sumie do Polski trafi 57 ton sprzętu ochronnego o łącznej objętości 470 m sześc. Z tego powodu dostawy z chińskiego Kantonu podzielono na cztery transporty. Pierwszy dotrze do Poznania w środę rano na pokładzie Boeinga 787-800 "Dreamliner".





19:23 FINLANDIA: WŁADZE NIE GWARANTUJĄ SKUTECZNOŚCI MASECZEK

Szef Fińskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL) Markku Tervahauta uważa, że na poziomie społeczeństwa korzyści ze stosowania maseczek z tkanin są "większe niż szkody", ale formalnego nakazu ich używania nie można wydać, gdyż władze nie zagwarantują ich skuteczności .

"Zalecam używanie maseczek płóciennych w celu ochrony innych przed możliwym zakażeniem. Jeśli chcemy być odpowiedzialnymi ludźmi, możemy w ten sposób spowolnić rozprzestrzenianie się epidemii" - powiedział Tervahauta.





Mieszkanka Olsztyna zakażona koronawirusem wyzdrowiała i została wypisana ze szpitala jednoimiennego w Ostródzie - poinformował rzecznik prasowy wojewody warmińsko- mazurskiego. We wtorek nie ujawniono dotąd nowych przypadków zakażenia. Jest to 23 osoba w regionie wyleczona z COVID-19.

Jednocześnie z tym komunikatem Guzek podał, że w warmińsko-mazurskim zakażone są 122 osoby, co oznacza, że drugi dzień z rzędu w regionie nie wykryto nowych zakażeń koronawirusem. Rano Guzek zapewniał, że takie dane nie są efektem braku wykonywania testów. "Testy są robione, ale dają wyniki ujemne" - informował PAP rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego.





Żabka wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne sprzedawane bez zysku, w cenie ok. 1,6 zł za sztukę - poinformowała w komunikacie sieć. Dodatkowo firma przekaże nieodpłatnie pół miliona maseczek medycznych do szpitali.

Od 15 kwietnia br. ok. 8 milionów jednorazowych maseczek ochronnych będzie dostępnych do nabycia w ponad 6 tys. sklepach Żabka. Maseczki będą sprzedawane w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet. Do 16 kwietnia br. maseczki pojawią się we wszystkich sklepach w całej Polsce. Sieć zapowiada, że kolejna transza pojawi się w przyszłym tygodniu.





19:03 RUSZYŁA PRODUKCJA POLSKICH TESTÓW NA KORONAWIRUSA

"Produkcja polskich testów (na koronawirusa - RMF FM) już ruszyła. Cały test jest opracowywane we współpracy z firmami. Jedną z tych firm jest Future Synthesis z Poznania. Ta firma przeprowadza wielkoskalowe syntezy kwasów nukleinowych, czyli DNA do tego, żeby móc wyławiać wirusy w wymazach pacjentów" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Maciej Figiel z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, członek zespołu naukowców, którzy stworzyli polski test na koronawirusa.









Przyrost liczby zakażonych koronawirusem na poziomie 340-360 przypadków dziennie w ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni prognozuje ministerstwo zdrowia Białorusi. We wtorek poinformowano o ogólnej liczbie 3281 zakażeń (362 w ciągu ostatniej doby) i 33 (o 4 więcej) zgonach na Covid-19.

Według resortu zdrowia przy utrzymaniu się takiego tempa, liczba zakażonych osób w ciągu trzech tygodni może wzrosnąć o 7,5 tys. Z oficjalnych informacji wynika, że najwięcej zakażonych jest w Mińsku i w obwodzie witebskim. Jak powiedziała Bohdan, w samym Mińsku odnotowano 1691 przypadków koronawirusa, w obwodzie witebskim - 848, w obwodzie mińskim - 359.





Nielegalnie na rowerze wjechał do Polski 40-letni mężczyzna. W miniony weekend niedaleko przejścia w Kołbaskowie pod Szczecinem zatrzymała go Straż Graniczna. Jak się okazało, zatrzymany przyjechał rowerem aż... z Belgii.









18:46 CORAZ GORSZA SYTUACJA LINII LOTNICZYCH

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego (IATA) poinformowało podczas wideokonferencji prasowej, że straty linii lotniczych na świecie spowodowane pandemią koronawirusa sięgną 314 mld dolarów.

Utrata zysków na tę sumę wiąże się ze spadkiem dochodów ze sprzedaży biletów o 55 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, przy ograniczeniu ruchu lotniczego o 48 proc.

Po koniec marca IATA prognozowało, że spadek zysków wyniesie 252 mld USD.

Straty przewoźników, większe niż przewidywano, wiążą się też z powolniejszym niż zakładano wcześniej otwieraniem połączeń lotniczych. IATA przypuszcza, że ruch zostanie przywrócony początkowo na liniach krajowych, a dopiero potem na trasach międzynarodowych.





Ponad jedna trzecia chorych na COVID-19 ma objawy neurologiczne, w tym m.in. ze strony centralnego układu nerwowego, nawet tak ciężkie jak udar mózgu czy zaburzenia świadomości - wynika z badania, które publikuje pismo "JAMA Neurology".

Częściej dotyczy to pacjentów z ciężej przebiegającą infekcją - w tej grupie objawy neurologiczne wystąpiły aż u 45 proc. chorych.

W analizie uwzględniono wiek, płeć, choroby współistniejące pacjentów (takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby nowotworowe, przewlekła choroba nerek). Średnia wieku chorych wyniosła 52-53 lata. Nieco ponad 40 proc. z nich miało ciężki przebieg infekcji.





18:34 NOWY BILANS Z WŁOCH

602 osoby zakażone koronawirusem zmarły we Włoszech w ciągu ostatniej doby - poinformowała Obrona Cywilna przedstawiając oficjalny bilans epidemii. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 21 067.

Od początku epidemii zanotowano we Włoszech 162 tysiące przypadków koronawirusa; to wzrost o prawie 3 tysiące w porównaniu z poniedziałkiem. Wyleczonych zostało już 37 tysięcy chorych. Od niedzieli jest ich więcej o blisko 1700.







32 kolejne próbki do badań pod kątem korona-wirusa pobrano od pacjentów i pracowników Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Sytuacja w tej lecznicy jest bardzo trudna - od początku epidemii wykryto tam 210 przypadków zakażenia, 12 osób zmarło.

Cały czas są ogromne problemy z personelem - z powodu choroby lub kwarantanny nie ma ponad połowy pielęgniarek - jest też potężny kłopot z uzupełnieniem tych braków.





18:27 UE PRZEDSTAWI PLAN ZNOSZENIA OBOSTRZEŃ

To do władz państw członkowskich UE należy decyzja w sprawie znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa - podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer.

W środę przewodnicząca KE Ursula von der Leyen ma zaprezentować strategię wyjścia z obostrzeń opartą o rekomendacje Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz międzynarodowego panelu naukowców.







18:21 G7 O WSPARCIU DLA NAJBIEDNIEJSZYCH

Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych krajów G7 uzgodnili podczas wideokonferencji, że ze względu na pandemię koronawirusa należy finansowo i technicznie wesprzeć państwa najbiedniejsze - głosi komunikat wydany po konsultacjach.

Państwa G7 popierają plan tymczasowego zawieszenia obsługi długów przez biedne kraje, "aby mogły one stawić czoło problemom sanitarnym i ekonomicznym" związanym z pandemią - napisano we wspólnym oświadczeniu.





18:18 GRUZJA ZAMYKA MIASTA

Premier Gruzji Giorgi Gacharia ogłosił, że od środy przez 10 dni zamknięty będzie wjazd i wyjazd z czterech największych miast tego kraju - Tbilisi, Kutaisi, Batumi i Rustawi. W Gruzji wykryto łącznie 296 przypadków zakażenia koronawirusem; trzy osoby zmarły.

Zakaz wjazdu i wyjazdu będzie obowiązywać od godz. 21 w środę.

Według Gacharii, cytowanego przez portal Echo Kawkaza, Gruzja "wkroczyła w pełny etap rozprzestrzeniania się wirusa wewnątrz kraju". Szef rządu zaznaczył, że po raz pierwszy potwierdzono 30 przypadków zakażenia w ciągu doby.





18:14 KRAKÓW

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie uruchomił całodobowy numer telefonu dla osób, które potrzebują wsparcia psychologicznego. Nieodpłatna oferta skierowana jest szczególnie do osób chorych, samotnych, seniorów.





18:09 WSTRZYMANA SPŁATA DŁUGÓW NEPALU

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) na pół roku wstrzymał spłatę długów zaciągniętych przez Nepal. Władze w Katmandu mają wykorzystać wolne środki na walkę z epidemią koronawirusa. Rząd zdecydował się na przedłużenie ogólnokrajowej kwarantanny do 27 kwietnia.

Agencja Reutera informuje, że Nepal znalazł się w grupie 25 państw, którym MFW na pół roku zawiesił spłacanie długu wobec tej organizacji. Ma to pomóc najbiedniejszym krajom w zmierzeniu się z pandemią koronawirusa. Decyzja MFW dotyczy przede wszystkim 18 krajów Afryki, ale na liście znalazł się także m.in. Jemen i Afganistan.

Jak podaje dziennik "The Kathmandu Post" zadłużenie Nepalu wobec MFW w grudniu 2019 roku wynosiło ponad 52 mln USD, a większość długu została zaciągnięta po trzęsieniu ziemi, które zdewastowało kraj w 2015 roku.





18:04 BUŁGARIA

Do dużej akcji policyjnej doszło w oddalonym o ok. 60 km na południe od Sofii mieście Samokow, gdzie w romskiej dzielnicy ludzie zebrali się na zbiorową modlitwę. 116 osób ukarano grzywną, prokuratura wszczęła też dochodzenie.

Jak poinformował na konferencji prasowej szef MSW Mładen Marinow mieszkańcy masowo naruszyli przepisy przeciwepidemiczne i zebrali się przed miejscową świątynią, w której nabożeństwa koncelebrują pastorzy ewangeliści.





17:58 KORONAWIRUS NA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

11 podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej ma koronawirusa - dowiedział się reporter RMF FM. Takie są wyniki badania próbek pobranych od 362 osób przebywających od 22 marca na kwarantannie w jednym z akademików uczelni.







Do powstrzymania się od odwiedzania cerkwi i cmentarzy w czasie prawosławnej Wielkanocy wezwał egzarcha Paweł, zwierzchnik białoruskich prawosławnych.

"Wtórując patriarsze (Całej Rusi Cyrylowi, zwierzchnikowi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej) apeluję, by w te trudne dni modlić się w domu" - powiedział w Mińsku egzarcha Paweł.

Białoruska Cerkiew Prawosławna, która jest egzarchatem Cerkwi rosyjskiej (Patriarchatu Moskiewskiego), obchodzi w najbliższą niedzielę święto Wielkanocy. We wtorek z kolei przypada Radonica, gdy wierni prawosławni odwiedzają cmentarze.





17:35 KOLEJNE PRZYPADKI KORONAWIRUSA W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia: 153 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 12 kolejnych osób, łącznie 7202 przypadki i 263 zgony.



Nowe potwierdzone przypadki pochodzą kolejno z województw: śląskiego (41), mazowieckiego (27), opolskiego (19), łódzkiego (16), świętokrzyskiego (12), dolnośląskiego (10), podlaskiego (10), kujawsko-pomorskiego (7), wielkopolskiego (6), małopolskiego (3) i zachodniopomorskiego (2).







17:32 PIERWSZE WIRTUALNE KINO W POLSCE

Kino Pod Baranami to pierwsze wirtualne kino w Polsce. Na platformie streamingowej kina znajdą się starannie wyselekcjonowane tytuły, odbywać się będą pokazy specjalne oraz seanse z dyskusjami online - poinformowała szefowa Kina Pod Baranami Maria Magdalena Gierat.

"12 marca wszystkie kina w Polsce zostały zamknięte. Praktycznie od tego dnia rozpoczęłam poszukiwania alternatywnego rozwiązania na kinową działalność. Szukałam na różnych kontynentach i znalazłam w... Nowej Zelandii. Działa tam firma Shift72, która obsługuje m.in. wielkie festiwale filmowe, jak Cannes, czy festiwal South By South West w Austin w USA, a ostatnio także festiwal filmów dokumentalnych CPH:DOX w Danii" - wyjaśniła.

Zapowiedziała, że tym, co ma odróżniać E-Kino Pod Baranami od internetowych platform, są "pieczołowicie przygotowany studyjny program filmowy, dyskusje online, prelekcje, pokazy specjalne". "W e-repertuarze znajdą się filmy nowsze, które niedawno oglądaliśmy w kinach, ale też starsze, które warto przypomnieć, ułożone w tematyczne kolekcje oraz polecane przez zespół i przyjaciół kina" - napisała Gierat.





17:28 BELGIA: PIWO Z DOWOZEM DO DOMU

W czasie pandemii koronawirusa małe browary w Brukseli oferują dostawy swoich produktów do domów spragnionych klientów i zachęcają do kupowania piwa przez internet - poinformowała agencja Reutera.







17:22 MASECZKOWY KONFLIKT W ŁODZI

Wobec wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nos, to rząd powinien zapewnić łodzianom maseczki - uważają władze miasta. Przedstawiciele miejskiej opozycji z PiS wskazują, że dystrybucja środków zabezpieczających przed koronawirusem jest zadaniem władz Łodzi.

Od czwartku obowiązywać będzie nakaz zasłanianiu ust i nosa w miejscach publicznych. W tym celu będzie można stosować nie tylko maseczki, ale też np. szalik czy chustę. To kolejny środek bezpieczeństwa, który ma zapobiegać zakażeniom koronawirusem.

"To rząd wprowadził regulacje nakazujące obowiązkowe noszenie maseczek i to rząd powinien zapewnić łodzianom, a także innym obywatelom, dostosowanie się do tych wymogów" - powiedział Marcin Masłowski, rzecznik prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.





17:13 DRAMATYCZNA SYTUACJA W SZWECJI

W Szwecji liczba ofiar koronawirusa wzrosła we wtorek o 114 do 1033. Według 22 szwedzkich naukowców wysoka śmiertelność dowodzi, że liberalna strategia walki z epidemią nie sprawdza się. Eksperci zaapelowali o jej zmianę.







17:09 MASECZKI DLA SENIORÓW W WADOWICACH

Każdy mieszkaniec gminy Wadowice w wieku powyżej 60 lat otrzyma bezpłatnie maseczkę wielokrotnego użytku. Ich dystrybucja rozpocznie się już w środę. Rozdawane będą przed największymi sklepami - podały służby prasowe wadowickiego magistratu.

"Od czwartku w związku z pandemią koronawirusa obowiązkowo trzeba będzie zasłaniać nos i usta w miejscach publicznych. Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński chce w pierwszej kolejności zaopatrzyć w maseczki seniorów, bo to oni są w grupie podwyższonego ryzyka" - powiedziała Małgorzata Targosz-Storch z urzędu miejskiego w Wadowicach.

Maseczki wielokrotnego użytku przekazywane będą bezpłatnie przy największych sklepach w mieście, jak: Galeria Błonie, Galeria Jan, Stop, Carrefour, Biedronka, Lidl i Tesco, w godzinach przeznaczonych na zakupy tylko dla seniorów, czyli między 10 i 12. "Pomagali w tym będą harcerze oraz strażacy ochotnicy" - powiedziała Targosz-Storch.





17:00 GDAŃSK

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przekaże 7. Szpitalowi Marynarki Wojennej 40 tys. zł na utylizację odpadów medycznych. Placówka na czas epidemii została przekształcona w jednoimienny szpital zakaźny.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich zwrócił uwagę, że ze względów sanitarnych, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, odpady medyczne - m.in. ubrania ochronne, maseczki - muszą być zagospodarowywane w bezpieczny sposób.





99-letni weteran Tom Moore z miejscowości Bedfordshire w Wielkiej Brytanii zebrał dwa miliony funtów na brytyjską służbę zdrowia. Senior, który do poruszania się potrzebuje balkoniku, postanowił 100 razy okrążyć swój ogródek i zachęcić rodaków do wpłacania dowolnych kwot na jego zbiórkę. Internauci nie pozostali obojętni - podaje BBC.







16:48 OZDROWIEŃCY MOGĄ POMÓC ZAKAŻONYM KORONAWIRUSEM

Przebyłeś chorobę COVID-19, posiadasz dwukrotnie ujemny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 pobrany w odstępie co najmniej 24 godzin, jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65. roku życia, pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi. Zadzwoń lub napisz maila - zaapelował Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.

Szpital MSWiA w Warszawie rozwija projekt podawania osocza ozdrowieńców pacjentom chorym na COVID-19. Placówka zapowiadała, że pierwsi ozdrowieńcy oddadzą swoje osocze po Świętach Wielkanocnych.









16:46

3 lekarzy wolontariuszy ma wspomóc opiekę nad blisko 50 pacjentami zakładu opiekuńczego w Warszawie przy Bobrowieckiej.

Od piątku w placówce pracuje jeden lekarz i jedna pielęgniarka - skierowani do pracy przez wojewodę oraz dwie pielęgniarki ochotniczki.

Pracownicy medyczni ośrodka opuścili zakład. Część personelu oraz połowa pacjentów są zakażeni koronawirusem





16:43 WROCŁAW

U 6-letniego chłopca i jego mamy, którzy przebywają w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych przy Chałubińskiego we Wrocławiu potwierdzono zakażenie koronawrisuem.

Zakażenie potwierdzono też u 4 pielęgniarek i 2 lekarzy Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 3 pacjentów kliniki ortopedii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Szpital zawiesił działalność oddziału onkologii dziecięcej, kliniki położnictwa i ginekologii, ortopedii oraz intensywnej terapii.





16:38 RADOM

Przez święta nie było nowych zakażeń koronawirusem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Placówka nadal jest jednak w ekstremalnie trudnej sytuacji po tym jak wykryto tam ponad 200 zakażeń.





16:32 JAPONIA

Jedna z japońskich organizacji pożytku publicznego przygotowała petycję, aby przekonać organizatorów igrzysk w Tokio do udostępnienia na rok wioski olimpijskiej bezdomnym. Z powodu pandemii koronawirusa ich liczba może gwałtownie wzrosnąć.

"Coraz więcej ludzi traci pracę, a tym samym dochody. Jeśli kryzys będzie się utrzymywał, to przybędzie osób znajdujących się w krytycznej sytuacji" - powiedział Onishi Ren, prezes organizacji Moyai, walczącej z ubóstwem.

Szacuje się, że w stolicy Japonii jest około tysiąca bezdomnych, a kolejne cztery "żyją" w 24-godzinnych kawiarenkach internetowych. Te z powodu walki z pandemią mają zostać zamknięte.





16:27 PESYMISTYCZNE OCENY SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Przewidywania przedsiębiorstw dot. rozwoju sytuacji w firmach i gospodarce w najbliższych miesiącach są pesymistyczne - wskazali eksperci Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dodali, że większy pesymizm wyrażają przedsiębiorstwa publiczne.

"Wprowadzone ograniczenia działalności gospodarczej już w pierwszym miesiącu obowiązywania spowodowały gwałtowne pogorszenie się koniunktury w tym dziale gospodarki" - podkreślili w komunikacie.

Jak podano, wartość ogólnego wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGIND), równa -28,8 pkt., w ciągu miesiąca zmniejszyła się o 18 pkt. "Tak głębokiego, miesięcznego spadku wartości wskaźnika IRG nie odnotował w historii badania koniunktury przemysłowej" - zaznaczyli.





16:23 WYSOKIE KARY ZA ZŁAMANIE KWARANTANNY

Grzywnami w wysokości 10 tysięcy złotych zostali ukarani przez sanepid dwaj mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy nie przestrzegali zasad kwarantanny.

10 tys. złotych kary będzie musiał zapłacić 25-latek, który kilka razy złamał obowiązek kwarantanny domowej związanej z epidemią koronawirusa.

Wysoką grzywną został także ukarany 31-latek. Mężczyzna zamiast przebywać w domu, wybrał się na zakupy w kilku miejscach. "Policjanci dotarli m.in. do monitoringów sklepów, do których udał się mężczyzna" - przekazał Damian Stefaniec, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.





16:17 PGG CHCE CZASOWO ZMNIEJSZYĆ WYNAGRODZENIA

Polska Grupa Górnicza (PGG) chce na trzy miesiące ograniczyć czas wydobycia węgla z pięciu do czterech dni w tygodniu, zmniejszając w tym czasie wynagrodzenia pracowników o 20 proc. Dzięki takim rozwiązaniom największa górnicza spółka będzie mogła skorzystać z rządowej tarczy antykryzysowej.

"Mamy nadzieję, że pracownicy zrozumieją, że sytuacja firmy jest teraz bardzo trudna, ale dzięki pakietowi działań osłonowych, który wdrożyliśmy, przetrwamy trudny czas. Musimy chronić firmę i przygotować rozwiązania na przyszłość, gdy pokonamy pandemię, a gospodarka znowu przyspieszy" - powiedział prezes PGG Tomasz Rogala po wtorkowej telekonferencji ze związkowcami.





Ponad 1200 wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi. Wypłacono ponad 940 tys. zł - poinformował Grzegorz Gawlik z łódzkiego magistratu.

Przypomniał, że Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Łodzi realizuje programy pomocy dla łódzkich przedsiębiorców. W pierwszym z nich dotyczącym pożyczki dla firm zatrudniający do 10 pracowników, wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia.

Jak poinformował Gawlik, PUP w Łodzi już 2 kwietnia wypłacił środki trzem pierwszym wnioskodawcom. Dodał, że do końca dnia w piątek, 11 kwietnia wpłynęło 1201 wniosków i wypłacono 948 tys. zł.





16:04 BIAŁORUŚ

Mieszkance Homla, która odmówiła przeprowadzenia testu na obecność Covid-19, wykonano go przymusowo, na podstawie decyzji prokuratora - poinformowało ministerstwo zdrowia Białorusi. Taką procedurę przewidują przepisy w tym kraju.

Kobieta była kontaktem pierwszego stopnia osoby zakażonej. Istniało więc uzasadnione podejrzenie, że może być nosicielem koronawirusa.

Jak przypomniał portal TUT.by, podstawą do takiego działania są białoruskie przepisy. 18 lutego ministerstwo zdrowia umieściło infekcję Covid-19 na liście chorób, stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.





Kolejne 778 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 12107 - poinformowało we wtorek po południu ministerstwo zdrowia.



Łącznie w Wielkiej Brytanii zanotowano 93 873 przypadki koronawirusa.

15:34 BELGIA

530 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 262 zgony odnotowano w ciągu minionej doby w Belgii - podało centrum kryzysowe. W sumie w tym kraju wykryto obecność koronawirusa u 31 119 osób. Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło ponad 4100 osób.



Ponad 170 zgonów miało miejsce w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych. W Flandrii w domach seniora, czy w placówkach opiekuńczych zmarło łącznie ponad tysiąc osób. Także 38 proc. procent zgonów w regionie Walonii a w Brukseli 48 proc. to pensjonariusze domów opieki.

W Belgii zbyt późno zwrócono uwagę na sytuację tych placówek. Na początku skupiono się na szpitalach, natomiast w domach opieki zarządzono tylko kwarantannę i zakaz odwiedzin. Nie testowano jednak personelu, który mógł zarażać pensjonariuszy. Nie przeszkolono także pielęgniarek. Jeden z szefów domu seniora opowiada, ze szpitale nie chciały przyjmować chorych, i zalecały stosowanie morfiny. Dopiero po protestach tych ośrodków, personel wspomogła organizacja "Lekarze bez Granic".

15:30 STANY ZJEDNOCZONE

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo oświadczył, że nawet jeśli prezydent USA Donald Trump każe mu znieść restrykcje związane z pandemią koronawirusa w jego stanie, to on nie zastosuje się do polecenia szefa państwa, jeśli uzna to za niebezpieczne posunięcie.



15:22 FINLANDIA

Ostatnie testy na obecność koronawirusa u byłego prezydenta Finladnii Marttiego Ahtisaariego oraz jego małżonki dały wynik negatywny - poinformowała kancelaria prezydenta Finlandii. Zakażenie koronawirusem u obojga potwierdzono pod koniec marca.

Obecnie - jak podkreślono w komunikacie - Martti oraz Eeva Ahtisaari "dochodzą do siebie".

15:09 RAJD

Z powodu pandemii koronawirusa organizatorzy Rajdu Lipawy, trzeciej rundy mistrzostw Europy, zdecydowali się na przełożenie łotewskiej rundy FIA ERC, która miała być rozegrana w dniach 29-31 maja.

Na razie nie podano nowego terminu, nieoficjalnie mówi się, że o ile to będzie możliwe, w rachubę wchodzi druga połowa lipca.

15:05 TESTY

Drastycznie spadła liczba testów na koronawirusa w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby wykonano ich zaledwie 4,6 tysiąca. Dla porównania, wczoraj było ich tysiąc więcej, a w piątek zrobiono ponad 11 tysięcy.



15:04 MASECZKI W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia mającego uszczegółowić przepisy o obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z epidemią.

Projekt zakłada, że od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki podczas przebywania w środkach publicznego transportu zbiorowego i w pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, a także w czasie przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach.

15:02 WĘGRY

Do 204 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem pensjonariuszy i pracowników największego domu opieki dla osób starszych w Budapeszcie; dziesięć osób zmarło - poinformowała naczelna lekarz Węgier Cecilia Mueller na konferencji prasowej online.

Dom opieki znajduje się w gestii samorządu i według informacji zamieszczonej na jego stronie internetowej mogą tam mieszkać 544 osoby.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że światowa gospodarka przejdzie prawdopodobnie na skutek pandemii koronawirusa najgłębsze załamanie od wielkiego kryzysu z lat 30. XX wieku, który wybuchł po krachu giełdowym w 1929 roku.

Według MFW, w 2020 roku światowy PKB skurczy się o 3 proc. i prawdopodobnie wzrośnie w 2021 roku o 5,8 proc.





14:45 HOLANDIA

W Holandii w ciągu ostatniej doby 122 osoby zmarły na Covid-19, łącznie epidemia pochłonęła już 2945 ofiar - poinformował we wtorek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Wykryto też 868 nowych infekcji koronawirusem.

Od początku epidemii koronawirusa w Holandii odnotowano 27 419 przypadków zakażeń, 2945 osób zmarło, a 8939 hospitalizowano - przekazał RIVM na swojej stronie internetowej. 28 proc. pacjentów, u których potwierdzono Covid-19, to pracownicy służby zdrowia.

Minister finansów i gospodarki Francji Bruno Le Maire powiedział, że najważniejsi światowi wierzyciele ze względu na pandemię koronawirusa przyjęli moratorium na spłaty długów najbiedniejszych krajów. Dodał, że kryterium to obejmuje większość krajów Afryki.

76 krajów, w tym 40 z Afryki subsaharyjskiej, spełnia warunki, aby można było zawiesić spłaty ich długów - powiedział dziennikarzom Le Maire.

Wierzyciele rządowi - nie tylko z Klubu Paryskiego, ale też Chiny - zgodzili się zawiesić spłaty kredytów na sumę 12 mld w ramach tego porozumienia, które zostanie sfinalizowane w środę - wyjaśnił minister.

14:25 WOJSKO

U 74 żołnierzy i 36 pracowników w wojska stwierdzono koronawirusa - poinformowała minister obrony Mariusz Błaszczak.

Szef MON, który podsumował zaangażowanie wojska w zwalczanie pandemii podczas Świąt Wielkanocnych, dodał, że wyzdrowiało sześciu żołnierzy i dwóch pracowników resortu obrony.

14:24 POZNAŃ

11 osób z personelu medycznego szpitala zakaźnego w Poznaniu jest zakażonych koronawirusem - poinformował prezydent Poznania. Wśród zakażonych jest m.in. dwóch lekarzy, sześć pielęgniarek i salowa.



14:05 CHINY

W chińskiej prowincji Heilongjiang wykryto poprzedniej doby 79 nowych zakażeń koronawirusem wśród Chińczyków, którzy wrócili niedawno z graniczącej z tym regionem Rosji - podały we wtorek chińskie media. Miejscowe władze starają się powstrzymać drugą falę epidemii.

13:54 POCZTA POLSKA

Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne - poinformowała spółka. Maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych w całym kraju najpóźniej 20 kwietnia. Poczta planuje także wprowadzenie do swojej oferty żeli do dezynfekcji rąk.

Jak podano w komunikacie, Poczta Polska wprowadza do sprzedaży wyprodukowane w Polsce maseczki ochronne wielokrotnego użytku w cenie 9,99 zł za sztukę. Dodano, że produkt będzie można także kupić w sklepie internetowym w paczkach po 5 sztuk, cena za komplet wynosi 49,95 zł.

13:50 SZWAJCARIA

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w Szwajcarii od poniedziałku o 15, do 900, a osób zakażonych o 254, do 25 834 - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).

BAG podał, że Szwajcaria ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników występowania koronawirusa, wynoszący 283 potwierdzone przypadki na 100 tys. mieszkańców.

13:40 IRAN

W ciągu ostatniej doby w Iranie na Covid-19 zmarło 98 osób - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur. To najmniejszy dobowy bilans ofiar od miesiąca. Od wybuchu epidemii w Iranie odnotowano 4683 zgony i ponad 70 tys. zakażeń.

13:18 NOCLEGI dla PERSONELU MEDYCZNEGO

Narodowy Fundusz Zdrowia zorganizuje "miejsca noclegowe dla personelu szpitali walczących z koronawirusem" - taką informację przekazał za pośrednictwem Twittera prezes Funduszu Adam Niedzielski.

"Pierwsza umowa dotyczy warszawskiego hotelu Mariott zakontraktowanego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego" - podał.

13:01 WYBORY PREZYDENCKIE

Przyjęcie tarczy antykryzysowej 2.0 bez zmian uniemożliwi przeprowadzenie wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja - i stanie się to, zanim jeszcze zapadnie decyzja o zmianie ich terminu i sposobu głosowania.

To niebezpieczeństwo - jak donosi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory - to wynik dopisania do ustawy dot. tarczy artykułu nr 100, który blokuje trwające obecnie przygotowania do wyborów.

Wprowadzenie nowych zasad głosowania ma zaś dopiero nastąpić - i wcale nie jest przesądzone.

12:58 WHO OSTRZEGA

Liczba wszystkich zakażonych koronawirusem od początku epidemii przekroczy wkrótce poziom 2 milionów, a liczba ofiar śmiertelnych - 120 tysięcy - ostrzegła Światowa Organizacja Zdrowia.

Z jej najnowszych danych wynika, że od wybuchu epidemii w grudniu 2019 do dzisiejszego poranka potwierdzono na świecie już 1,93 mln zakażeń, a pandemia dotarła już do ponad 210 krajów.

12:47 KORONAWIRUS i DYMISJA w SGSP

Wicekomendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Jarosław Zarzycki stracił stanowisko: zdymisjonował go - po pojawieniu się w uczelni koronawirusa - szef MSWiA.

Według Komendanta Głównego Straży Pożarnej, który wnioskował o dymisję Zarzyckiego, w tej sprawie mogło dojść do zaniedbań, a władze uczelni bagatelizowały podejrzenia infekcji u podchorążych.

Zakażenie potwierdzono u 47 z blisko 400 przebadanych studentów.

12:34 COVID-19 a PŁEĆ

55,2 procent chorych na COVID-19 to kobiety - wynika z danych opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

12:28 KRAKÓW

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zdecydował o wyłączaniu w nocy ulicznego oświetlenia: od północy do 4 nad ranem.

Cytat Została podjęta decyzja o tym, by w czasie, kiedy są ograniczenia w przemieszczaniu się, i w czasie, kiedy praktycznie nie ma ludzi na ulicach, w nocy wyłączyć oświetlenie uliczne w Krakowie. Oświetlenie będzie wyłączane od północy do 04:00, czyli wtedy, kiedy nie ma ludzi na ulicach i nie działa komunikacja zbiorowa. Wybraliśmy takie godziny, kiedy jeszcze nie rozpoczęły się podróże ludzi na pierwsze zmiany, a już po tym, kiedy mieszkańcy zdążą załatwić wszystkie swoje wieczorne i wczesnonocne sprawy. Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Według szacunków, rozwiązanie takie przyniesie miastu około 20 tysięcy złotych oszczędności każdej nocy.

12:23 WROCŁAW

Napawająca optymizmem wiadomość z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Pacjentka tamtejszej kliniki transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej, 9-letnia Hania, która choruje na białaczkę i przeszła przeszczep szpiku kostnego - i u której wykryto zakażenie koronawirusem, wyzdrowiała z COVID-19!

12:01 Epidemia? Łukaszenka mówi o... psychozie

Tragiczne dane dot. ofiar śmiertelnych i liczby zakażeń koronawirusem nie przemawiają do prezydenta Białorusi.

Alaksandr Łukaszenka mówi o... psychozie:

Cytat Niedawno otrzymałem informację, że ta psychoza dot. koronawirusa dotarła już do ludzi i przestali walczyć o życie w szpitalach. Są to konsekwencje psychozy, która rozprzestrzeniła się na cały świat. Ludzie się boją, więc chcę im powiedzieć: w naszym kraju żadna osoba nie zmarła z powodu koronawirusa. Żadna". Alaksandr Łukaszenka

Białoruś - gdzie stwierdzono dotąd blisko 3300 przypadków infekcji, a 33 zakażonych zmarło - utrzymuje otwarte granice, wciąż gra tam liga piłkarska, a cerkwie w okresie poprzedzającym prawosławną Wielkanoc, która już w najbliższą niedzielę, pozostają otwarte.

11:56 BIAŁORUŚ

O 3281 przypadkach zakażenia koronawirusem na Białorusi poinformowało ministerstwo zdrowia w Mińsku. Zmarło dotąd 33 zakażonych, którzy - jak podkreślono - cierpieli również na chroniczne schorzenia.

Dzień wcześniej białoruskie władze informowały o 2919 przypadkach zakażenia i 29 ofiarach śmiertelnych.

11:47 HISZPANIA

567 zakażonych koronawirusem zmarło w Hiszpanii w ciągu ostatniej doby - poinformowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w tym kraju do 18 056.

W sumie w Hiszpanii odnotowano 172 541 przypadków zakażenia koronawirusem - w tym od poniedziałku 3045 nowych infekcji, co jest najniższą liczbą zakażeń w ciągu doby od 18 marca.

11:38 FRANCJA

Francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire spodziewa się, że gospodarka Francji skurczy się w tym roku o 8 procent. Byłby to najgorszy wynik od II wojny światowej.

11:26 Szumowski o grupie polityków PiS na pl. Piłsudskiego

"Oczywiście, zgoda, odległości powinny być większe" - tak minister zdrowia Łukasz Szumowski ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM wydarzenia z piątku 10 kwietnia, kiedy to na pl. Piłsudskiego w Warszawie pojawiła się - by złożyć wieńce przed pomnikami ofiar katastrofy smoleńskiej - znaczna grupa polityków PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele.

Szumowski, który od tygodni apeluje do Polaków o pozostawanie w domach, zwracał jednak na naszej antenie uwagę: "Pamiętajmy, że to naprawdę była gigantyczna tragedia".

10:57 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w Rosji do 21 102: tylko w ciągu ostatniej doby wykryto tam ponad 2700 nowych infekcji i jest to najwyższy dotąd w tym kraju dobowy wzrost liczby zakażeń.

W ciągu 24 godzin zmarło ponadto w Rosji 22 pacjentów, a tym samym łączna liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w tym kraju wzrosła do 170.

10:34 Jak wygląda wyspany Łukasz Szumowski?

"To rzadki obraz, rzadki, dlatego zwróćcie Państwo uwagę na to, jak wygląda wyspany Łukasz Szumowski. Wygląda na jakieś 10 lat mniej!" - podkreślał Robert Mazurek w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM, której gościem był właśnie minister zdrowia.

Szumowski przyznał, że w czasie świąt miał okazję się wyspać, ale podkreślił również: "To też moje zdolności fryzjerskie, bo użyłem własnoręcznie maszynki i skróciłem sobie włosy".

Zobaczcie!

Jak wygląda wyspany Łukasz Szumowski? Można się było dziś przekonać w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Rutka /RMF FM

10:26 CZECHY

W Czechach zmarło dotąd 147 chorych na COVID-19 - czworo z nich w poniedziałek - a zakażonych koronawirusem zostało 6059 ludzi.

W poniedziałek przybyło tam 68 przypadków infekcji - najmniej od 17 marca, ale wynik ten łączony jest z liczbą przeprowadzonych testów: wykonano ich tego dnia najmniej od początku kwietnia.

10:17 NOWY BILANS EPIDEMII:

Najwięcej spośród 117 nowych przypadków zakażeń, o których poinformowało Ministerstwo Zdrowia, zarejestrowano w województwach: wielkopolskim - 28 przypadków, śląskim - 23 przypadki - oraz małopolskim i opolskim: po 16 przypadków.

10:08 NOWY BILANS EPIDEMII:

O 117 nowych zakażeniach koronawirusem i 6 ofiarach śmiertelnych poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że od początku epidemii zarejestrowano w naszym kraju 7049 zakażeń, a 251 chorych zmarło.

09:58 NAJWIĘKSZY SAMOLOT ŚWIATA w WARSZAWIE. ZOBACZ LĄDOWANIE:

09:26 RZĄDOWE OBOSTRZENIA

Można się spodziewać, że w przyszłym tygodniu przynajmniej część obecnych obostrzeń - szczególnie, jeśli chodzi o handel i usługi - zostanie zlikwidowana lub złagodzona - stwierdził na antenie TVP 1 wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Chcemy i musimy powoli wracać do normalnej działalności. Nie da się w nieskończoność zamrażać państwa, zamrażać gospodarki" - podkreślił.

09:17 NOWE DANE:

Liczba hospitalizowanych w związku z zakażeniem bądź podejrzeniem zakażenia koronawirusem wynosiła w poniedziałek 2471, objętych kwarantanną było blisko 145 tysięcy ludzi, a objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym: ponad 28 tysięcy.

Resort zdrowia poinformował również, że wyzdrowiało 618 zakażonych.

09:08 WYKRĘT "NA CHORĄ TEŚCIOWĄ"

"Ja tylko idę odwiedzić chorą teściową" - taką wymówkę słyszeli dotąd najczęściej śląscy policjanci, którzy na gorącym uczynku łapali łamiących kwarantannę.

W Tychach jeden z mieszkańców opuścił kwarantannę i jak gdyby nigdy nic jeździł taksówką po mieście.

"Inni idą do sklepu. Ale najczęściej pojawia się jedno tłumaczenie: ja tylko byłem odwiedzić chorą teściową. Dlaczego akurat teściową?" - zastanawia się powiatowy inspektor sanitarny w Tychach Grzegorz Gołdynia.

08:57 UKRAINA

Na Ukrainie potwierdzono w ciągu minionej doby 270 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 5 chorych na COVID-19 zmarło.

Tragiczny bilans epidemii w tym kraju to już 98 ofiar śmiertelnych i 3372 zainfekowanych.

08:39 WĘGRY

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła na Węgrzech do 1512.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono tam 54 nowe zakażenia, a zmarło 13 chorych.

W sumie od początku epidemii zmarło na Węgrzech 122 zakażonych.

08:31 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

Minister zdrowia Łukasz Szumowski był gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Posłuchajcie, zobaczcie! >>>>



08:18 ŁUKASZ SZUMOWSKI w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

"O takich wakacjach, jakie sobie wyobrażamy i jakie mieliśmy do tej pory, możemy w tym roku zapomnieć. (...) Możemy zakładać, że nie będzie kolonii i obozów letnich" - ogłosił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski.

/ Grafika RMF FM /

08:11 ŁUKASZ SZUMOWSKI w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM:

07:53 Antonov An-225 Mriya przywiezie do Polski środki ochronne

Został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu w 1988 roku, jest największym eksploatowanym obecnie na świecie i najcięższym w historii samolotem. Ma ponad 84 metry długości, waży około 200 000 kg i jest napędzany sześcioma silnikami odrzutowymi.

Na swoim grzbiecie byłby w stanie przewieźć... prom kosmiczny!

Antonov An-225 Mriya przywiezie dzisiaj do Polski z Chin transport środków ochronnych: m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Największy samolot świata przywiezie do Polski z Chin ładunek środków ochronnych

Tak wygląda ten lotniczy kolos:

Antonov An-225 Mriya / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Antonov An-225 Mriya / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

07:47 WŁOCHY

We Włoszech trwają przygotowania do otwarcia części sklepów, zamkniętych od miesiąca z powodu epidemii: rząd zgodził się, by od dzisiaj otwarto sklepy papiernicze, z artykułami dla dzieci i księgarnie.

Niektóre regiony wstrzymują się jednak z tą decyzją.

07:25 WYBORY PREZYDENCKIE: SONDAŻ

"Wezwania do bojkotu (wyborów prezydenckich 10 maja - przyp. RMF) korzystne są dla obecnego prezydenta i dla PiS" - tak wyniki sondażu IBRIS, przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", komentuje szef tego ośrodka badawczego Marcin Duma.

Z badania wynika, że 40,2 procent ankietowanych nie popiera apelu o bojkot wyborów prezydenckich 10 maja, a 24 procent nie ma zdania w tej sprawie.

"Pytanie sondażu o bojkot pokazuje, że najbardziej pozytywnie reagują na to hasło wyborcy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej" - mówi Duma, zauważając jednak równocześnie, że "nawoływanie do bojkotu obniża jej szanse na bycie drugą, a nawet trzecią czy czwartą".

07:01 NIEMCY

170 ofiar śmiertelnych i 2082 nowe zakażenia - to tragiczny bilans ostatniej doby w Niemczech.

Tym samym - jak wynika z danych przekazanych przez Instytut im. Roberta Kocha - liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju to 2696, a liczba odnotowanych od początku epidemii przypadków zakażenia: 125 tysięcy.

06:55

Na warszawskim Lotnisku Chopina ma wylądować około 09:30 największy transportowy samolot świata, który przywiezie z Chin do Polski ładunek środków ochronnych.

Na pokładzie samolotu Antonov An-225 Mriya dotrzeć ma być do naszego kraju m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych.

Transport przygotowały na zlecenie kancelarii premiera spółki KGHM Polska Miedź i Lotos.

06:39 DONALD TRUMP o DECYZJI OPEC+

OPEC+ zamierza zmniejszyć wydobycie ropy naftowej o 20 mln baryłek dziennie, a nie - jak podawano - o 10 mln - ogłosił na Twitterze amerykański prezydent Donald Trump.

W niedzielę kraje OPEC i grupa innych producentów ropy osiągnęły porozumienie ws. sprawie zmniejszenia światowego wydobycia ropy, by podtrzymać spadające ze względu na pandemię koronawirusa ceny surowca: pandemia spowodowała spadek popytu na ropę aż o jedną trzecią.

06:31 USA

USA są krajem z największą na świecie liczbą ofiar śmiertelnych koronawirusa - jest ich już ponad 23,5 tysiąca - oraz z największą liczbą zakażeń: od początku pandemii potwierdzono ich już ponad 580 tysięcy.

Najtrudniejsza jest sytuacja w stanie Nowy Jork, gdzie zmarło już 10 085 zakażonych koronawirusem.

W poniedziałek jednak gubernator Andrew Cuomo oświadczył, że najbardziej przerażająca faza epidemii w jego stanie już minęła.

05:58 FRANCJA

574 zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby - takie tragiczne dane przekazało w poniedziałek późnym wieczorem francuskie ministerstwo zdrowia. Oznacza to, że liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrosła we Francji do 14 967.

Odnotowano tam w sumie 98 076 zakażeń koronawirusem, w tym w ciągu ostatniej doby: 2673 przypadki.

W poniedziałek, przypomnijmy, prezydent Francji Emmanuel Macron przedłużył wprowadzoną z powodu epidemii kwarantannę do 11 maja.

05:47 PORANNA ROZMOWA w RMF FM

Minister zdrowia Łukasz Szumowski będzie dzisiaj gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Do słuchania rozmowy na naszej antenie i oglądania jej transmisji na RMF24.pl zapraszamy o 08:02!



05:39 USA

1509 zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionych 24 godzin w Stanach Zjednoczonych. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w tym kraju do ponad 23,5 tysiąca.

To najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, obejmujące 24 godziny od 02:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

Poprzedni dobowy bilans mówił o 1514 ofiarach śmiertelnych. Do soboty natomiast przez cztery dni z rzędu w USA umierało dziennie ponad 1900 chorych. W piątek padł w tym kraju tragiczny rekord: z powodu COVID-19 zmarło 2108 ludzi.

Stany Zjednoczone są krajem, w którym wykryto zdecydowanie najwięcej na świecie przypadków koronawirusa: już ponad 580 tysięcy.

Liczba zakażeń potwierdzonych na całym świecie zbliża się zaś do dwóch milionów.

05:31 TRAGICZNY BILANS ŚWIĄT

578 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w naszym kraju w ciągu dwóch świątecznych dni: w niedzielę i poniedziałek.

Zmarło w tym czasie 37 chorych.

