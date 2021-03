Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że do końca maja jego kraj będzie w stanie zaszczepić wszystkich Amerykanów. Włosi natomiast od kwietnia będą szczepili przeciwko Covid-19 także w aptekach. W Polsce również trwa szczepionkowa dyskusja. Media oceniają, że raczej nie mamy szans na produkcję rodzimego preparatu. Brazylia natomiast odnotowała rekord pod względem liczby zgonów z powodu Covid-19 w ciągu jednego dnia. Zmarło 1 641 osób. To przewyższa poprzedni jednodniowy rekord 1 595 zgonów z powodu Covid-19 zarejestrowany pod koniec lipca 2020 r. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w kraju i na świecie zbieramy w naszej relacji dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Instalacja klasy pandemicznej zbudowana na terenie siedziby ONZ w Nowym Jorku w USA / JUSTIN LANE / PAP/EPA

08:21 Tajwan

Cytat Na Tajwan przyleciała pierwsza, licząca 117 tys. dawek transza szczepionek firmy AstraZeneca przeciw Covid-19 z globalnego programu COVAX przekazał na konferencji prasowej minister zdrowia i opieki społecznej Chen Shih-chung.

07:45 Nowe zalecenia WHO

Według nowych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia działająca przeciwzapalnie hydroksychlorochina nie powinna być stosowana w prewencji zakażeń SARS-CoV-2 u osób, które nie mają Covid-19.



Na podstawie wyników sześciu badań z udziałem ponad 6 tys. ochotników ze stwierdzoną ekspozycją na SARS-CoV-2 i bez niej specjaliści stwierdzili, że prewencyjne stosowanie wymienionego leku jest nieuzasadnione. Zalecenie dotyczy wszystkich, którzy nie mają Covid-19, niezależnie od ich kontaktów z osobami zakażonymi.

Wysokiej jakości badania wskazały, że przyjmowanie tej substancji nie wpływa na liczbę zgonów ani hospitalizacji.



Jednocześnie dowody o umiarkowanej pewności sugerują, że hydroksychlorochina nie wpływa na laboratoryjne potwierdzone zakażenia, a do tego, prawdopodobnie nasila ryzyko niepożądanych reakcji.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronach:



07:42 Bunt lekarzy

Samorząd lekarski stanął okoniem i nie zamierza bezkrytycznie dopuszczać do pracy w Polsce medyków spoza Unii Europejskiej. Resort zdrowia zdecydował się więc skierować sprawę do Sądu Najwyższego - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".



07:35 Polska szczepionka

Na 100 proc. rodzimy preparat nie ma szans. Jego wdrożenie to koszt nawet kilkuset milionów złotych, a na rynku pojawiłby się i tak za późno - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



07:25 Badania

Dwie trzecie hospitalizacji na Covid-19 występuje u pacjentów cierpiących na co najmniej jedną z czterech chorób przewlekłych: otyłość, nadciśnienie, cukrzycę lub niewydolność serca - informują naukowcy z USA na łamach pisma “Journal of the American Heart Association" (JAHA).



07:00 Covid-19 a choroby towarzyszące

Dwie trzecie hospitalizacji na Covid-19 występuje u pacjentów cierpiących na co najmniej jedną z czterech chorób przewlekłych: otyłość, nadciśnienie, cukrzycę lub niewydolność serca - informują naukowcy z USA na łamach pisma “Journal of the American Heart Association" (JAHA).



Naukowcy z Tufts University w Medford (Massachusetts, USA) wyliczyli, że wśród niemal 907 tysięcy pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w USA do 18 listopada 2020 r. 30 proc. stanowiły osoby z otyłością, 26 proc. z nadciśnieniem, 21 proc. - z cukrzycą, a 12 proc. z niewydolnością serca.

06:57 Rok pracy zdalnej

Mija rok pracy zdalnej. Pracownicy są coraz częściej zmęczeni wykonywaniem obowiązków zawodowych z domu i oczekują modelu hybrydowego. Pracodawcy mają problem z wdrażaniem nowych pracowników i motywacją załogi. Mimo wzrostu liczby pracowników zdalnych, nie jest to zjawisko powszechne.





/ Pixabay

06:50 Maseczki

Maseczki medyczne i filtrujące muszą spełniać odpowiednie wymogi norm europejskich. Powinny być opatrzone znakiem CE w ściśle określonych proporcjach, a te filtrujące przy tym oznaczeniu muszą posiadać dodatkowo m.in. numer jednostki notyfikowanej, która bierze udział w ocenie wyrobu, dokumentacji i nadzorze.



Wcześniej producenci tych wyrobów muszą wykonać badania laboratoryjne, które weryfikują, czy wyroby spełniają odpowiednie normy.

Konsultant krajowa w zakresie epidemiologii prof. Renata Rutkiewicz pokazuje, jak prawidłowo nosić maskę FFP2. Zobaczcie to na filmie.

Prawidłowe zakładanie maseczki Marcin Czarnobilski / Twoje Zdrowie

06:47 Badania

Naukowcy odkryli jeden z powodów, dla których SARS-CoV-2, wirus wywołujący Covid-19, jest o wiele bardziej zaraźliwy niż SARS- CoV-1, który spowodował epidemię SARS w 2003 roku. Poinformowali o tym na corocznej konferencji międzynarodowego towarzystwa naukowego Biophysical Society.



Przeprowadzone przez nich badanie wykazało, że obecne na powierzchni obu koronawirusów białka spike (białka kolca) mogą przesuwać się między pozycją "aktywną" i "nieaktywną". I to właśnie te ruchy molekularne mogą sprawiać, że wirus wywołujący Covid-19 jest zdecydowanie bardziej zaraźliwy niż SARS-CoV-1, a epidemia, którą spowodował, jest dużo bardziej niszczycielska.

06:30 Włochy

W Rzymie i całym stołecznym regionie Lacjum jako pierwszym we Włoszech szczepienia przeciwko koronawirusowi mogą być prowadzone od kwietnia także w aptekach- poinformował o tym dziennik "Il Messaggero". To efekt wstępnego porozumienia regionu z 1500 aptekami.

06:10 Rok pandemii

Sukces wiosną, porażka jesienią - tak rok pandemii w naszym kraju podsumowują naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego, University of Bath, London School of Hygiene and Tropical Medicine i Europejskiego Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych w Kaliszu.



05:40 Brazylia

Senat Brazylii przyjął ustawę, która pozwoli przyspieszyć zakupy szczepionek na potrzeby programu szczepień Covid-19 w kraju, ustawa czeka na podpis prezydenta Jair Bolsonaro.



Przyjęta przez Senat ustawa zezwala na awaryjne użycie szczepionek, które już zostały zatwierdzone przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę, Japonię, Chiny, Koreę Południową, Rosję i Argentynę.

Brazylia zarejestrowała we wtorek rekord pod względem liczby zgonów z powodu Covid-19 w ciągu jednego dnia, podczas doby zmarło 1 641 osób - poinformowało ministerstwa zdrowia. To przewyższa poprzedni jednodniowy rekord 1 595 zgonów z powodu Covid-19 zarejestrowany pod koniec lipca 2020 r.



05:15 USA

Prezydent Joe Biden powiedział, że Stany Zjednoczone do końca maja będą miały wystarczającą liczbę szczepionek, by zaszczepić wszystkich dorosłych Amerykanów. To o dwa miesiące szybciej od dotychczasowych planów.

05:10 Relacja

Chcesz być na bieżąco? Sprawdź naszą relację z wczoraj.