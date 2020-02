Watykan poinformował o "lekkiej niedyspozycji" papieża Franciszka. Środowa audiencja generalna odbyła się na placu Świętego Piotra, a nie - jak zwykle zimą - w watykańskiej Auli Pawła VI. Tę zmianę Watykan tłumaczył zastosowaniem się do podejmowanych we Włoszech kroków prewencji w związku z koronawirusem. Tymczasem świat obiegły zdjęcia Franciszka witającego się z wiernymi zgromadzonymi na palcu św. Piotra.

Papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Jak informuje Watykan, z powodu "lekkiej niedyspozycji" papież nie pojedzie dziś do rzymskiej bazyliki świętego Jana na Lateranie. Miał tam przewodniczyć liturgii pokutnej dla duchowieństwa z Wiecznego Miasta z okazji rozpoczęcia Wielkiego Postu.

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni wyjaśnił, że Franciszek postanowił pozostać w Domu świętej Marty, gdzie mieszka.

W środę papieska audiencja generalna odbyła się na placu Świętego Piotra, a nie - jak zwykle zimą - w watykańskiej Auli Pawła VI. Przeniesienie miejsca spotkania Franciszka z wiernymi z całego świata to realizacja linii przyjętej w Watykanie w reakcji na kryzys z szerzeniem się groźnego wirusa głównie na północy Włoch.



Jednak otoczenie papieża Franciszka nie wprowadziło żadnych ograniczeń w dostępie do niego. Na zdjęciach widać, jak papież wita się z pielgrzymami i ma z nimi bliski kontakt. Włoskie media zauważają, że Franciszek był wyraźnie przeziębiony: miał chrypę i kaszlał.

/ MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Dwa ogniska koronawirusa we Włoszech

Dotychczasowy bilans koronawirusa we Włoszech to 12 ofiar śmiertelnych i ponad 220 zarażonych. W tym kraju są dwa ogniska koronawirusa: jedno szersze w Lombardii i jedno w Wenecji Euganejskiej i to z nich pochodzą inne przypadki.

/ Grafika RMF FM