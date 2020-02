To będzie mecz na szczycie piłkarskiej Ekstraklasy! Legię i Cracovię dzielą w tabeli jedynie 3 punkty. Liderem jest stołeczny zespół, ale Pasy wciąż depczą Wojskowym po piętach. Już w sobotę spotkanie, które może wpłynąć na to, kto ostatecznie zdobędzie mistrzostwo Polskim. Mamy dla Was bilety na ten mecz. Sprawdźcie, jak je zdobyć.

