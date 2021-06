„Liczymy na to, że prezydent USA w najbliższym czasie zmieni decyzje i otworzy granice” – mówi Joanna Mrzyk właścicielka polonijnego biura podróży Voyager Club USA. Podkreśla, że po roku pandemii Nowy Jork potrzebuje turystów. Joanna Mrzyk zaznacza, że kluczem jest otwarcie granicy – na razie nie wiadomo, kiedy wznowiony zostanie ruch choćby ze Strefy Schengen. Po ogłoszeniu decyzji o zniesieniu wielu restrykcji w tym amerykańskim stanie otwierają się bary, restauracje i dyskoteki. A Nowy Jork wraca do życia. Miasto, które było epicentrum pandemii koronawirusa przygotowuje się też do otwarcia Broadwayu. Na ulicach znów gigantyczne korki. Widać już ogromną zmianę.

