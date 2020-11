Ministerstwo Zdrowia informuje o 19 152 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 357 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 752 940 zakażonych. Nie żyje 10 848 spośród nich. 731 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19 - to największa dobowa liczba zgonów od wczesnej wiosny. W Portugalii zanotowano największą od początku epidemii koronawirusa liczbę pacjentów na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii - 431. W 11 spośród 32 obszarów administracyjnych Szkocji od najbliższego piątku po południu do 11 grudnia obowiązywać będzie najwyższy poziom restrykcji epidemicznych - ogłosiła szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon. W 40 ośrodkach badawczych w ośmiu krajach rozpoczęto badania kliniczne drugiej fazy leku przeciwko Covid-19. Producent zaznacza, że lek może być przydatny nawet po wprowadzeniu szczepionek chroniących przed koronawirusom. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

ron transportujący próbki i krew do badań ląduje przy szpitalu CSK MSWiA w Warszawie. / Leszek Szymański / PAP

- Ministerstwo Zdrowia informuje o 19 152 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 357 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 752 940 zakażonych. Nie żyje 10 848 spośród nich. Wszystkie dane znajdziesz >>>TUTAJ<<<

- W polskich szpitalach wciąż dramatycznie brakuje remdesiviru - leku, który wspomaga leczenie chorych na Covid-19, pomaga bowiem zahamować namnażanie się koronawirusa. O fatalnej sytuacji z dostępem do remdesiviru przeczytasz >>>W TYM ARTYKULE<<<



- Polska jest krajem z najwyższym na świecie poziomem niepokoju wywołanego pandemią; tylko 39 proc. polskich konsumentów czuje się bezpiecznie w sklepie, a 45 proc. kupuje na zapas - informuje Deloitte, wskazując na najnowszą edycję raportu Global State of the Consumer Tracker.

- Brytyjski rząd złożył zamówienie na dostawę 5 mln dawek szczepionki na Covid-19 opracowanej przez firmę Moderna. Wczoraj amerykańska firma poinformowała, że wstępne wyniki badań klinicznych jej szczepionki wykazały skuteczność na poziomie 94,5 proc. i nie stwierdzono żadnych znaczących skutków ubocznych jej stosowania. Więcej o szczepionce przeczytacie >>>TUTAJ<<<

- W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 14 419 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 267 chorych na Covid-19. Pomimo wprowadzenia w Niemczech 2 listopada częściowego lockdownu, sytuacja epidemiczna nie uległa znaczącej poprawie. Rząd chce dalszych drastycznych ograniczeń.

- 5406 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w poniedziałek w Czechach, co jest najniższym od miesiąca dobowym przyrostem w dzień powszedni - podało ministerstwo zdrowia. To mniej o 642 niż w poniedziałek przed tygodniem.



- w 40 ośrodkach badawczych w ośmiu krajach rozpoczęto badania kliniczne drugiej fazy leku przeciwko Covid-19. Producent zaznacza, że lek może być przydatny nawet po wprowadzeniu szczepionek chroniących przed koronawirusom.





19:00 Ponad 120 tys. przypadków koronawirusa u dzieci i nastolatków we Włoszech

We Włoszech stwierdzono od początku pandemii 126 tys. przypadków zakażenia koronawirusem u osób w wieku poniżej 19 lat. To jedna dziesiąta wszystkich zanotowanych w kraju infekcji. Dane te przedstawiło Stowarzyszenie Pediatrii.

Koronawirusa wykryto u ponad 36 tys. dzieci w wieku do 9 lat i u 90 tys. dziewcząt i chłopców w wieku od 9 do 19 lat.

W analizie danych podkreśla się, że większość dzieci i nastolatków miała lekki przebieg zakażenia, a wskaźnik śmiertelności określono jako "minimalny".

We Włoszech wykryto dotychczas ponad 1,2 mln przypadków zakażeń.

18:36 Portugalia: Rekordowa liczba pacjentów na intensywnej terapii

W Portugalii zanotowano największą od początku epidemii koronawirusa liczbę pacjentów na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii - 431. Wraz z rosnącą liczbą chorych gabinet Antonia Costy podkreślił konieczność wprowadzenia dodatkowych restrykcji epidemicznych.

We wtorkowym komunikacie ministerstwo zdrowia ogłosiło, że w ciągu ostatniej doby zmarło 81 pacjentów z Covid-19. Odnotowano 4452 nowe przypadki zakażenia koronawirusem.

Od początku epidemii w Portugalii po infekcji koronawirusem zmarły 3553 osoby. Zakażonych zostało łącznie 230,1 tys. osób.

18:10 Pielęgniarki chcą publikacji ustawy covidowej

"Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych podjął decyzje o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych. Następnym krokiem może być strajk generalny" - napisała Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych i wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego. Pielęgniarki domagają się publikacji ustawy covidowej, zakładającej dodatek dla medyków w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

17:47 Ponad 700 nowych zgonów we Włoszech

731 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, co oznacza największą dobową liczbę zgonów od wczesnej wiosny. Potwierdzono 32191 nowych zakażeń koronawirusem. Wykonanych zostało 208 tys. testów,

Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii we Włoszech wzrósł do 46464.

Do tej pory koronawirusa wykryto u 1,2 mln osób, z których wyzdrowiało 457 tys. Obecnie zakażonych jest co najmniej 733 tys. osób. Od początku epidemii wykonano ponad 19 mln badań.

17:43 Poruszająca relacja amerykańskiej pielęgniarki

Pielęgniarka z Dakoty Południowej Jodi Doering napisała na Twitterze, że niektórzy ciężko chorzy pacjenci wyzywają personel szpitala i do ostatnich chwil nie wierzą, że naprawdę mają Covid-19. O jej tweetach, które spotkały się z szerokim odzewem, rozpisują się amerykańskie media.

17:03 Częściowy lockdown w Szkocji

W 11 spośród 32 obszarów administracyjnych Szkocji od najbliższego piątku po południu do 11 grudnia obowiązywać będzie najwyższy poziom restrykcji epidemicznych - ogłosiła szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon.



Restrykcjami tymi zostają objęte miasto Glasgow oraz Renfrewshire, East Renfrewshire, East Dunbartonshire, West Dunbartonshire, North Lanarkshire, South Lanarkshire, East Ayrshire, South Ayrshire, Stirling i West Lothian. Wszystkie te obszary znajdują się w środkowej Szkocji, a mieszka w nich łącznie ok. 2,3 mln osób, czyli ponad 40 proc. populacji kraju. Natomiast na dwóch obszarach - w East Lothian i Midlothian - od 24 listopada poziom restrykcji zostanie zmniejszony z trzeciego do drugiego.

Najwyższy, czwarty poziom w obowiązującej od 2 listopada skali (ma ona poziomy od 0 do 4) oznacza, że zamknięte zostaną wszystkie sklepy, z wyjątkiem sprzedających towary pierwszej potrzeby, wszystkie punkty usługowe wymagające bliskiego kontaktu, takie jak salony fryzjerskie czy kosmetyczne, a także restauracje, puby, bary i kawiarnie, choć mogą one sprzedawać na wynos i z dostawą. Zamknięte dla turystów będą także hotele i inne miejsca noclegowe. Obowiązywać będzie zakaz wyjeżdżania poza własny obszar administracyjny, o ile nie ma ku temu uzasadnionych powodów.





16:43 Francja: Imprezy sportowe bez kibiców do końca roku

Do końca roku wszystkie imprezy sportowe we Francji będą się odbywały bez udziału kibiców - poinformował prezydent Emmanuel Macron podczas wideokonferencji z klubami i stowarzyszeniami sportowymi.



Macron przyznał, że zdaje sobie sprawę z problemów, jakie obecnie ma sektor sportu, rekreacji i wypoczynku. Prezydent obiecał pomoc finansową - ma to być nawet około 400 mln euro, z czego 15 mln znajdzie się tzw. "funduszu awaryjnym" do natychmiastowego wykorzystania przez najbardziej potrzebujących.

16:18 Kilkanaście ton sprzętu dla szpitala w Szczytnie

Ponad 13 ton sprzętu medycznego z Agencji Rezerw Materiałowych, w tym 70 respiratorów trafiło do tworzonego w Szczytnie tymczasowego szpitala dla pacjentów z SARS-CoV-2 - poinformowało tamtejsze starostwo powiatowe.



Jak podało starostwo, z Agencji Rezerw Materiałowych do Szpitala Powiatowego w Szczytnie przyjechało ponad 13 ton sprzętu medycznego, m.in. 70 respiratorów, pompy infuzyjne i urządzenia USG.



"Aktualnie trwają prace, by przystosować szpital do nowych warunków pracy i uruchomić wszystkie niezbędne urządzenia. Prace budowlane będą trwały do 25 listopada" - zaznaczono.





15:59 Przewoźnicy protestują i apelują o pomoc

W miastach w całej Polsce rozpoczął się drugi ogólnopolski protest branży autokarowej, która w związku z pandemią koronawirusa i obostrzeniami znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. W Warszawie kilkaset autobusów krążąc między rondem de Gaulle'a i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, skutecznie blokuje ruch w centrum stolicy.

15:57 Niedzielski: Nie będzie przymusu szczepień

W perspektywie kilku-kilkunastu dni będziemy gotowi do przedstawienia całego procesu szczepień przeciw koronawirusowi dla chętnych obywateli - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister zdrowia Adam Niedzielski dodał z kolei, że nie będzie przymusu szczepienia, ale rząd będzie do tego namawiał.

15:33 Kiedy możemy spodziewać się zmian w obostrzeniach?

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski pytany na konferencji prasowej o możliwość zaostrzenia lub poluzowania obecnie obowiązujących restrykcji, odparł, że obecne restrykcje obowiązują do 29 listopada.

Ostatnie regulacje, które wprowadziliśmy, dotyczyły okresu do 29 listopada i do tego czasu na pewno żadnych zmian ani obostrzających, chyba że mielibyśmy do czynienia z pogorszeniem, ale nic na to nie wskazuje, ani też luzujących na pewno nie będzie - powiedział Niedzielski.

15:09 Dworczyk: Stabilizacja pozwala nam być dzisiaj ostrożnymi optymistami

Ostatni tydzień pozwala stwierdzić, że mamy pewną stabilizację, jeśli chodzi o dynamikę zachorowań. Oczywiście to jest za krótki czas, żeby stanowczo mówić o tym, że ostatni tydzień pozwala stwierdzić, ze mamy pewna stabilizacje jeśli chodzi o dynamikę zachorowań sytuacja się poprawia, że wszystko będzie dobrze, ale ta stabilizacja pozwala nam być dzisiaj ostrożnymi optymistami patrząc w przyszłość - mówił na konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.



To oczywiście jest z jednej strony wynik decyzji, które podejmował rząd w ostatnich tygodniach, te obostrzenia, te decyzje, które były trudne dla wielu osób, czy może niemal dla wszystkich Polaków uciążliwe, ale okazuje się, że one działają. Żadne decyzje rządu nie zadziałałaby gdyby nie odpowiedzialna postawa społeczeństwa, gdyby nie samodyscyplina Polaków, którą potrafiliśmy wykazywać się w ostatnich dniach - dodał szef KPRM.

14:58 Miliony norek zostaną zabite w Danii z powodu koronawirusa

Duński rząd zdobył poparcie w parlamencie dla planu wybicia wszystkich około 15 mln norek z powodu wykrycia na części farm mutacji koronawirusa. Wcześniejsza decyzja premier Danii Mette Frederiksen w tej sprawie nie miała podstaw prawnych.

W celu przegłosowania ustawy nakazującej uśmiercenie norek bez względu na to, czy są one zakażone czy nie, rządzący Danią socjaldemokraci porozumieli się z kilkoma mniejszymi partiami lewicowymi. Dzięki tej umowie będziemy mogli w spokoju przeprowadzić zakrojony na szeroką skalę proces wybicia norek - ogłosił minister ds. żywności Mogen Jensen. Uzgodniono, że hodowcy za każdą norkę otrzymają z budżetu państwa 30 koron (około 4 euro).

14:49 Ciechanów: Szpital Wojewódzki tworzy izolatorium

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (Mazowieckie) przygotowuje izolatorium na 14 łóżek. Placówka powstaje w osobnym budynku centrum rehabilitacyjnego. Trafiać będą tam zakażeni koronawirusem niewymagający hospitalizacji, którzy z różnych względów nie mogą przebywać w izolacji domowej.

Jak powiedziała rzeczniczka ciechanowskiego szpitala wojewódzkiego Agnieszka Woźniak, trwają prace adaptacyjne w obiekcie związane z organizacja izolatorium.

Izolatorium powstanie w budynku Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji. Będzie tam 14 łóżek. Nie jest wykluczone, że izolatorium będzie mogło rozpocząć działalność z początkiem przyszłego tygodnia - wyjaśniła Woźniak.

14:30 Dodatkowy sprzęt dla podkarpackich szpitali

76 respiratorów i 83 kardiomonitory trafiły na Podkarpacie z Agencji Rezerw Materiałowych. Sprzęt w dwóch transzach jest rozwożony do 17 szpitali w regionie, które złożyły takie zapotrzebowanie.

Staramy się wspierać nasze podmioty lecznicze, a ściśle mówiąc 17 szpitali z terenu woj. podkarpackiego dostawą sprzętów do wsparcia tlenowego osób z Covid-19 - mówiła na konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

13:41 Mutacja koronawirusa na Syberii

Na Syberii wykryto zmiany w strukturze koronawirusa SARS-CoV-2, które pozwalają sądzić, że formuje się tam jego zmutowany wariant - powiedziała naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa. Zaznaczyła, że wirus nie staje się przez to groźniejszy.



Tę częściową mutację wykryli specjaliści na Syberii. Popowa powiedziała, że dochodzi do "pewnych zmian w białku" wirusa i że pozwalają one oceniać, iż "w tym regionie powstaje własny wariant (koronawirusa) z pewnymi mutacjami". Dodała następnie, że żadne z mutacji wykrywanych na terenie Rosji nie wpływają na zagrożenie epidemiczne.





13:25 PSL chce informacji o przygotowaniach do szczepień na koronawirusa

Uważamy, jako klub Koalicji Polskiej, PSL, że nie wolno zmarnować ani dnia w przygotowaniach do szczepienia na koronawirusa - mówił w Sejmie poseł PSL-Kukiz15 Dariusz Klimczak



Jak zaznaczył, "już dzisiaj powinien być uruchomiony proces przygotowania do szkoleń dla aptekarzy, którzy mogliby w swoich aptekach dokonywać takich szczepień". Dzisiaj także warto wyciągnąć wnioski z błędów, które są popełniane przy systemie szczepień na grypę - dodał.



Jeżeli szczepienia na koronawirusa mają być dobrowolne, to warto dzisiaj już ogłosić, że wszyscy chętni, którzy chcą się zaszczepić na koronawirusa, powinni zgłosić się do swojego POZ-u i złożyć taką deklarację. Wtedy wiedzielibyśmy, już nawet w styczniu, ile osób chce przystąpić do takiego szczepienia. Łatwiej będzie nam usprawnić system logistyczny, bo pamiętajmy, że szczepionki na koronawirusa nie dostaniemy w aptece - mówił poseł PSL. Zachęcamy do tego rząd, żeby już dzisiaj przedstawił nam krok po kroku akcję przygotowania się do szczepienia się na koronawirusa - dodał.

Rzecznik ludowców Miłosz Motyka zapowiedział projekt ustawy, który będzie gwarantował, że farmaceuci pracujący w aptekach będą mogli prowadzić szczepienia przeciwko koronawirusowi.







13:11 Włochy

Ok. 9 tysięcy osób zmarło we Włoszech na Covid-19 podczas drugiej fali pandemii koronawirusa - taki bilans przedstawił wirusolog Andrea Crisanti. Jego zdaniem pod koniec listopada okaże się, czy krzywa zakażeń zaczyna się stabilizować lub spadać.



To prawda, że są cierpienia natury ekonomicznej, ale bardzo dużo rodzin płaci też olbrzymią cenę społeczną i emocjonalną. 9 tysięcy osób zmarło od początku drugiej fali pandemii, nie możemy o tym zapominać - powiedział w wywiadzie dla telewizji RAI dyrektor wydziału mikrobiologii i wirusologii na uniwersytecie w Padwie.





12:55 Badania kliniczne

W 40 ośrodkach badawczych w ośmiu krajach rozpoczęto badania kliniczne drugiej fazy leku przeciwko Covid-19. Producent zaznacza, że lek może być przydatny nawet po wprowadzeniu szczepionek chroniących przed koronawirusom.



Lek do stosowania w terapii celowanej, o zakodowanej nazwie BI 764198, należy do niemieckiej firmy farmaceutycznej Boehringer Ingelheim, która rozpoczyna badanie kliniczne drugiej fazy. Jest to inhibitor TRPC6, kanału kationowego kontrolowanego przez receptor, który może łagodzić uszkodzenia płuc i zmniejszać ryzyko lub nasilenie ostrych powikłań oddechowych u pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19.

12:18 Piłka nożna

Norwegia domaga się wstrzymania wszystkich meczów międzypaństwowych w związku z pandemią koronawirusa. Władze sanitarne kraju wysłały w tej sprawie list do federacji piłkarskiej NFF oraz UEFA. Obawy o bezpieczeństwo podziela słynny portugalski trener Jose Mourinho.



12:10 Bułgaria

Liczba wykrytych w Bułgarii zakażeń koronawirusem przekroczyła 100 tys. i wynosi obecnie 101 770. W ciągu ostatniej doby przybyło 3519 infekcji; było to 44 proc. wykonanych tego dnia testów. Odnotowano rekordowy bilans zgonów w związku z Covid-19 w ciągu doby - 152.



Łącznie od marca w kraju zmarły 2282 osoby z Covid-19.

12:07 Wrocław

Lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wykonali cesarskie cięcie chorej na Covid-19 kobiecie podłączonej do systemu pozaustrojowego natleniania krwi tzw. ECMO. Na świat przyszła jej zdrowa córka. Po kilku tygodniach obie czują się dobrze.



11:30 Korea Płd.

Władze Seulu ogłosiły podwyższenie poziomu alertu epidemicznego o pół stopnia, by zapobiec dalszemu wzrostowi liczby zakażeń koronawirusem. Dobowy bilans infekcji wykrytych w całym kraju po raz czwarty z rzędu przekroczył 200 - podała agencja Yonhap.

Koreańskie służby medyczne zgłosiły we wtorek 230 nowych zakażeń, co podniosło łączną liczbę infekcji wykrytych tam od początku pandemii do 28 999. Zmarło łącznie 494 zakażonych pacjentów, a odsetek zgonów wynosi 1,7 proc.

Dzienne bilanse w Korei Płd. są znacznie niższe niż wielu krajach Europy, ale w ostatnich dniach odnotowano wyraźny trend wzrostowy. W sobotę liczba nowych infekcji przekroczyła 200 po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy.

11:29 Francja

Francuski minister zdrowia Olivier Veran ocenił, że Francja odzyskuje kontrolę nad epidemią koronawirusa, jednak jest jeszcze za wcześnie na ogłaszanie zwycięstwa. Zapowiedział, że szczepienie przeciw SARS-CoV-2 może rozpocząć się na początku przyszłego roku.

"Jesteśmy w fazie, gdy pandemia słabnie, nawet jeśli pozostaje na wysokim poziomie" - ocenił Veran w wywiadzie dla stacji BFMTV. Jak dodał, wirus rozprzestrzenia się we Francji obecnie wolniej niż w momencie wprowadzenia ogólnokrajowej kwarantanny 30 października.

W poniedziałek we Francji odnotowano 9406 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - najmniej od 12 października. Dotychczas w całym kraju potwierdzono 1,99 mln infekcji. Zmarło 45 054 chorych na Covid-19.

11:26 Węgry

Ponad 5 tys. nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, zmarło 91 chorych na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Po poniedziałkowym rekordowym przyroście zakażeń - o 6495 - we wtorek stwierdzono 5203 nowych infekcji. W sumie od początku pandemii wykryto ich na Węgrzech prawie 153 tysięcy. 3281 osób zmarło, a ponad 34 tys. wyzdrowiały.

11:23 Merkel: Sytuacja w Niemczech nadal bardzo poważna

Sytuacja związana z koronawirusem w Niemczech jest nadal bardzo poważna, mimo że liczba zakażeń rośnie wolniej - powiedziała kanclerz Angela Merkel. W poniedziałek rząd i władze krajów związkowych odłożyły do 25 listopada decyzję o dalszych obostrzeniach.



11:19 Pandemia wywołuje u Polaków najwyższy poziom niepokoju na świecie

Polska jest krajem z najwyższym na świecie poziomem niepokoju wywołanego pandemią; tylko 39 proc. polskich konsumentów czuje się bezpiecznie w sklepie, a 45 proc. kupuje na zapas - informuje Deloitte, wskazując na najnowszą edycję raportu Global State of the Consumer Tracker.

Partner w Deloitte Michał Tokarski zwraca uwagę, że to najwyższy wynik wśród wszystkich badanych krajów. Nigdy wcześniej też żaden kraj europejski nie deklarował tak wysokiego poziomu obaw. Z pewnością wpływ na to ma między innymi liczba zakażeń, która codziennie przekracza 20 tys. osób - komentuje Tokarski.

10:54 Testy

W ciągu doby wykonano ponad 41,9 tys. testów.









10:36 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

/ RMF FM

Ministerstwo Zdrowia informuje o 19 152 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 357 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 752 940 zakażonych. Nie żyje 10 848 spośród nich.





10:21 Naukowcy krytycznie o sposobie testowania na koronawirusa w Polsce

Obecny sposób testowania w skali społeczeństwa nie dostarcza informacji na temat prawdziwego rozmiar epidemii SARS-CoV-2 w kraju - uważają zespołu PAN ds. Covid-19. Potrzebna jest zmiana strategii i testowanie osób, które mają kontakt z wieloma chorymi, m.in. pracowników ochrony zdrowia - zalecają.



Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński opublikował w mediach społecznościowych stanowisko interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. Covid-19 przy prezesie PAN, dotyczące strategii testowania pod kątem koronawirusa.



W ocenie zespołu przyjęty w Polsce sposób testowania ogranicza się do osób, które mają wyraźne objawy zakażenia dróg oddechowych. "W związku z tym osoby zakażone, które nie mają objawów choroby lub mają objawy skąpe czy nietypowe, nie są identyfikowane. Szacuje się, że jest ich nawet do dziesięciu razy więcej niż raportowanych dziennie przypadków, a wiele wskazuje na to, że to właśnie te osoby są głównie roznosicielami wirusa" - podkreślono w dokumencie.



Eksperci sygnalizują, że obecny sposób testowania w skali społeczeństwa nie dostarcza informacji o prawdziwym rozmiarze epidemii w Polsce.





10:09 Laboratoria

Liczba laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania wykrywające wirusa SARS-CoV-2 wzrosła do 245. Najwięcej z nich - 36 znajduje się w woj. mazowieckim, a najmniej w woj. lubuskim - 4.



Pełna lista laboratoriów, uwzględniająca podział na województwa, dostępna jest pod >>>TUTAJ<<<

10:07 Łóżka i respiratory

W szpitalach zajętych jest 23 033 spośród 36 730 łóżek dla pacjentów covidowych. 2114 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 701 tych urządzeń.









Na kwarantannie pozostaje 415 174 osób. Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 25 618 osób.



09:26 Rosja

W Rosji w ciągu minionej doby 442 osoby zmarły na Covid-19 - podał sztab rządowy. Jest to największa liczba zgonów w ciągu jednej doby od początku pandemii. Wykryto 22 410 nowych zakażeń koronawirusem.



Dobowy przyrost zakażeń w Rosji czwarty dzień z rzędu przekracza 22 tysiące.



Od początku pandemii zakaziło się koronawirusem 1 971 013 osób. Zmarło 33 931 osób.



08:37 Ukraina

Na Ukrainie w poniedziałek wykryto 11 968 nowych infekcji koronawirusem, 159 zakażonych zmarło - poinformował minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



W poniedziałek przeprowadzono w kraju ok. 67 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 38 tys. metodą PCR. 1610 osób hospitalizowano. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie - ponad 1100.



Ogólnie zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd na Ukrainie u 557 657 osób, zmarło 9856 zainfekowanych, a 250 983 osób uznano za wyleczone.



08:12 W polskich szpitalach nadal brakuje remdesiviru

W polskich szpitalach wciąż dramatycznie brakuje remdesiviru - leku, który wspomaga leczenie chorych na Covid-19, pomaga bowiem zahamować namnażanie się koronawirusa. Mam kilka dawek na trzy tygodnie - i żadnych szans na zdobycie kolejnych - mówi RMF FM dyrektor szpitala w mazowieckich Siedlcach. O niedostępności leku alarmują również dyrektorzy innych placówek.



07:51 Czechy

5406 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w poniedziałek w Czechach, co jest najniższym od miesiąca dobowym przyrostem w dzień powszedni - podało ministerstwo zdrowia. To mniej o 642 niż w poniedziałek przed tygodniem.



Łącznie od początku marca w kraju koronawirusem zakaziły się 465 523 osoby. Wyzdrowiało 341 249.



07:45 Indie

Dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Indiach spadła do najniższego poziomu od połowy lipca. W ciągu doby zgłoszono 29 163 nowe przypadki, co łącznie od początku epidemii Covid-19 daje 8,87 mln - podało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Ostatniej doby zmarło 449 chorych na Covid-19. Obecnie liczba ofiar śmiertelnych wynosi 130 519.



07:06 Dane GUS nt. zgonów w październiku

Według opracowania GUS na podstawie danych z Urzędów Stanu Cywilnego, w październiku nastąpił duży wzrost liczby zgonów. Tylko w ostatnim tygodniu października zmarło ponad 14 tys. osób, prawie dwukrotnie więcej niż w podobnym okresie rok i dwa lata temu. Liczby mogą jeszcze wzrosnąć, bo dane są uzupełniane.



Dane nie uwzględniają przyczyn zgonu. Te informacje GUS publikuje raz w roku. Za bieżący rok pojawią się na przełomie 2021/2022 r.

07:05 Zakupy w czasach pandemii

Od pierwszego lockdownu kupujemy biurka, krzesła, suszarki do ubrań i komputery. Teraz znowu siedzimy w domu, a przed nami nowa seria zakupów: na Black Friday i święta - czytamy w najnowszym wydaniu "Gazety Wyborczej".



07:03 Warszawa

Jednoosobowe ławki przyciągają coraz więcej zainteresowanych w Warszawie. Chodzi o nietypowe, bo pojedyncze siedziska, które mieszkańcy docenili w ostatnich tygodniach pandemii koronawirusa.



06:46 Błyskawiczne tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa

Żadna epidemia na świecie nie rozprzestrzeniała się tak szybko i z tak dużą w jednym czasie liczbą zakażeń jak ta spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 - mówi dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.



06:41 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 14 419 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 267 chorych na Covid-19 - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Do tej pory w Niemczech zdiagnozowano 815 746 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 12 814 osób.



Pomimo wprowadzenia w Niemczech 2 listopada częściowego lockdownu, sytuacja epidemiczna nie uległa znaczącej poprawie. Rząd chce dalszych drastycznych ograniczeń.

06:37 Co z powrotem do normalności sprzed pandemii?

Powrót do normalnego życia sprzed pandemii będzie w pełni możliwy w okresie jesienno-zimowym przyszłego roku - twierdzi jeden z twórców szczepionki przeciwko Covid-19 prof. Ugur Sahin. Przełomowym momentem ma być wiosna i lato przyszłego roku.



Dużo bardziej optymistyczny jest prof. John Bell z Oxford University. Jego zdaniem do normalnej aktywności będzie można wrócić już wiosną.

06:20 Co z odmrażaniem branży handlowej?

Decyzja o powolnym odmrażaniu branży handlowej może zapaść jutro na posiedzeniu sztabu kryzysowego - powiedziała PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.



Wiceminister wskazała, że resort rozwoju, po sobotnim spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami branży meblarskiej, opracował listę dodatkowych obostrzeń epidemiologicznych, które sklepy mogłyby wprowadzić, by zminimalizować ryzyko zarażenia Covid-19. Premier zobowiązał się do przedstawienia tych obostrzeń Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej, która może je przyjąć lub odrzucić w zależności od sytuacji epidemicznej kraju - wskazała.



Zaznaczyła, że jeśli weryfikacja Rady będzie pozytywna, to w środę na posiedzeniu sztabu kryzysowego rząd może podjąć decyzję o powolnym odmrażaniu sklepów meblarskich.

06:17 Wolne łóżka i respiratory

Według danych przekazanych przez wojewodów, w regionach jest od 400 do 1,4 tys. wolnych łóżek dla pacjentów z Covid-19. Gorzej sytuacja wygląda z respiratorami - w zależności od województwa wolnych pozostaje od kilku do ponad stu respiratorów.

Według danych zebranych przez PAP najmniej wolnych respiratorów jest w woj. zachodniopomorskim - 8 i lubuskim - 9. 16 sztuk pozostało w woj. opolskim, 23 w woj. warmińsko-mazurskim i 25 w podlaskim.



Najwięcej wolnych respiratorów jest do dyspozycji chorych w woj. wielkopolskim - 114 i łódzkim - 101. W reszcie województw wolnych jest od ok. 30 do 60 respiratorów: w śląskim 29, lubelskim 33, pomorskim 38, podkarpackim 40, dolnośląskim 40, małopolskim 48, mazowieckim 55, kujawsko-pomorskim 61, świętokrzyskim 63.



Najmniej wolnych łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na Covid-19 jest, według stanu na poniedziałek, w woj. lubuskim - 362, warmińsko-mazurskim - 400 i opolskim - 427.



Największa pula wolnych łóżek, wedle danych urzędów wojewódzkich, jest na Mazowszu - 1420, Dolnym Śląsku - 1382, w Małopolsce - 1317, w woj. łódzkim - 1182 i wielkopolskim - 1072.



W pozostałych województwach wolnych pozostaje od 500 do tysiąca łóżek szpitalnych: w woj. zachodniopomorskim 506, świętokrzyskim - 599, pomorskim - 636, podlaskim - 717, lubelskim - 728, podkarpackim - 867, śląskim - 916, kujawsko-pomorskim - 987.

06:15 Nietypowy protest we Włoszech

Aktorzy, krawcy, pracownicy pionu technicznego teatrów czytają codziennie utwory Bertolta Brechta przed Piccolo Teatro w Mediolanie. Protestują przeciwko sytuacji, w jakiej się znaleźli po tym, gdy znów z powodu pandemii koronawirusa zamknięto we Włoszech wszystkie placówki kultury.



Akcja protestacyjna rozpoczęła się w czwartek i potrwa, jak zapowiedzieli jej inicjatorzy, co najmniej do 21 listopada. Jej miejsce jest szczególne. Słynny Piccolo Teatro to pierwszy stały teatr we Włoszech, finansowany z funduszy publicznych.



Organizatorzy akcji wyjaśnili, że z dostępu do kwoty wsparcia kryzysowego dla pracowników scen w wysokości 20 milionów euro, wyasygnowanej przez ministerstwo kultury, wykluczonych zostało wiele kategorii zawodowych, w tym krawcy i technicy, twórcy z małych grup teatralnych, wystawiających swoje spektakle.

05:30 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 13 371 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 216 kolejnych zgonów - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii zdiagnozowano 5,9 mln infekcji Covid-19. Zmarło 166 014 osób.



Poniedziałkowe dane oznaczają duży spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem w porównaniu z poprzednimi dniami, gdy codziennie przybywało ok. 30 tys. infekcji.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

05:15 Wielka Brytania zamawia szczepionkę wyprodukowaną przez Modernę

Brytyjski rząd złożył zamówienie na dostawę 5 mln dawek szczepionki na Covid-19 opracowanej przez firmę Moderna - ogłosił minister zdrowia Matt Hancock. Mają zostać dostarczone nie później niż wiosną przyszłego roku.



Wczoraj amerykańska firma poinformowała, że wstępne wyniki badań klinicznych jej szczepionki wykazały skuteczność na poziomie 94,5 proc. i nie stwierdzono żadnych znaczących skutków ubocznych jej stosowania.



Moderna jest drugą zachodnią firmą, która ogłosiła, że wstępne wyniki trzeciej fazy badań klinicznych potwierdzają skuteczność szczepionki. Przed tygodniem amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech projekt szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 ma ponad 90 proc. skuteczności.



Szczepionka opracowana przez Modernę ma tę przewagę, że jest znacznie łatwiejsza do przechowywania i transportu. Jak wykazały testy, zachowuje ona skuteczność przez 30 dni, jeśli jest przechowywana w lodówce oraz do 12 godzin, jeśli pozostaje w temperaturze pokojowej, natomiast w zamrażarce, w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza może być przechowywana przez okres do sześciu miesięcy. Szczepionka Pfizer/BioNTech wymaga temperatury minus 70 stopni.