Według opracowania GUS na podstawie danych z Urzędów Stanu Cywilnego, w październiku nastąpił duży wzrost liczby zgonów. Tylko w ostatnim tygodniu października zmarło ponad 14 tys. osób, prawie dwukrotnie więcej niż w podobnym okresie rok i dwa lata temu. Liczby mogą jeszcze wzrosnąć, bo dane są uzupełniane.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Wczoraj na swojej stronie internetowej GUS opublikował tabele prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych. Dane są aktualizowane w cyklach miesięcznych, ok. 15. dnia każdego miesiąca na podstawie informacji z Urzędów Stanu Cywilnego.

GUS sumuje tygodniowe liczby zgonów (przy czym zgodnie z tą metodologią pierwszy tydzień roku zawiera dni z roku poprzedniego, a tygodnie z jednego roku nie pokrywają się z tygodniami z poprzedniego roku). Ostatnie dostępne dane za bieżący rok obejmują tydzień od 26 października do 1 listopada. Zmarło wówczas 14,1 tys. Polaków, podczas gdy rok wcześniej w podobnym okresie (od 28 października do 3 listopada) zmarło 7,6 tys. osób, a w 2018 r. - 7,7 tys. osób.



Duży wzrost liczby zgonów jest notowany od początku października. Łącznie od 5 października do 1 listopada zmarło 45,4 tys. osób. Rok wcześniej w porównywalnym okresie od 7 października do 3 listopada zmarło prawie 30,9 tys. osób. W grupie osób po 70. roku życia liczba zgonów wzrosła o 150 proc.



GUS zaznacza, że dostępne dane z ostatnich tygodni mogą nie być kompletne.



Dane nie uwzględniają przyczyn zgonu. Te informacje GUS publikuje raz w roku. Za bieżący rok pojawią się na przełomie 2021/2022 r.