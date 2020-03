Rząd Włoch zamyka szkoły i stadiony. "Kraj za zamkniętymi drzwiami" - tak prasa włoska podsumowuje decyzje władz w Rzymie w związku z szerzeniem się koronawirusa. Zamknięcie wszystkich szkół i uniwersytetów do 15 marca jest bezprecedensowe. Także do połowy marca potrwa izolacja 50 tysięcy mieszkańców czerwonych stref uznanych za ogniska koronawirusa we Włoszech. Najnowszy bilans wirusa w tym kraju to 107 zmarłych, ponad 3 tys. zakażonych i 276 osób wyleczonych.

