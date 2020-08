Konieczna jest w społeczeństwie włoskim wysoka świadomość pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju - podkreślają w raporcie Instytut Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia w Rzymie. Średnia wieku obecnie zakażonych spadła rekordowo do 29 lat.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego włoscy nauczyciele są testowani na koronawirusa / MATTEO CORNER / PAP/EPA

Raport został ogłoszony w chwili, gdy we Włoszech w ciągu doby potwierdzono ponad 1400 nowych zakażeń, najwięcej od początku maja.

W podsumowaniu monitoringu epidemii w dniach od 17 do 23 sierpnia poinformowano o 1374 aktywnych ogniskach koronawirusa, z których 490 jest nowych. W ocenie autorów dokumentu tendencja rosnąca może wystawić służbę zdrowia na "ciężką próbę".



Dlatego, jak się zaznacza, mieszkańcy Włoch muszą nadal "w sposób rygorystyczny" przestrzegać wszystkich nakazów, by zmniejszyć ryzyko dalszych zakażeń koronawirusem.



Obie instytucje zaapelowały także do obywateli o respektowanie rozporządzeń władz dotyczących reżimu kwarantanny.



Instytut i ministerstwo podkreśliły, że w poprzednim tygodniu sierpnia wzrost liczby nowych zakażeń zanotowano w 16 z 20 włoskich regionów.



Wzrostu tego, zaznaczono, nie można przypisywać wyłącznie przywożeniu wirusa z zagranicy. W obecnym miesiącu zarejestrowano liczne przypadki SARS-CoV-2 wśród turystów, wracających do Włoch z Hiszpanii, Grecji, Chorwacji i Malty.