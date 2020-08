W Tyrone, jednym z sześciu hrabstw położonych w irlandzkiej prowincji Ulster, wchodzących w skład brytyjskiej Irlandii Północnej w walkę z koronawiusem włączyły się postacie znane wszystkim fanom komiksów. W ramach specjalnego festiwalu stanęły tam prawie czterometrowe bele siana przebrane za kultowych bohaterów. Spiderman, Superwoman, Iron Man, Captain America, Batman and Wonder Woman mają przekazać wiadomość: „Razem mamy supermoc”.

Wystawa beli słomy na obwodnicy Newtownstewart to coroczna tradycja. W tym roku w związku pandemią wykorzystano postacie Superbohaterów, by przypominać, że każdy z nas powinien się włączyć w walkę z COVID-19 i każdy z nas ma supermoc.

Iron Man swoimi laserami przypomina, by trzymać dystans społeczny. Spider-Man w swoją sieć łapie kaszel. Kapitan Ameryka zachęca, by często myć ręce, a Superwoman przekonuje do noszenia maseczek. Wonder Woman włącza się w walkę z COVID-19 przekonując do zostania w domu po zaobserwowaniu objawów infekcji, a Batman namawia do korzystania z aplikacji monitorującej zagrożenie.





Superbohaterowie mają być reprezentatywni dla każdej osoby, a broń, którą otrzymaliśmy do walki to dystans społeczny, mycie rąk i noszenie maski. Chcemy wysłać informację, że wszyscy jesteśmy w tym razem, zwłaszcza teraz, gdy istnieje zagrożenie drugą falą i obserwujemy gwałtowne wzrosty liczby przypadków. To kolejny sposób przypominania ludziom, że wszyscy powinniśmy przestrzegać zasad i nie popadać w samozadowolenie - powiedziała BBC Shauneen Kilpatrick, jedna z organizatorek wystawy.

Organizatorzy zachęcają do odwiedzania oryginalnych figur i robienia sobie z nimi zdjęć. Jednocześnie zbierają fundusze na cele charytatywne.