Kraje europejskie przywracają obostrzenia w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron. W części państw jest to już wariant dominujący - podała BBC. Szef WHO na Europę Hans Kluge ostrzega przed "kolejną burzą" i znacznym wzrostem liczby zakażeń, który może doprowadzić systemy opieki zdrowotnej na krawędź załamania.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Władze niemieckie zarządziły ograniczenia w okresie poświątecznym od 28 grudnia i stawianie większego nacisku na dystans społeczny. Od tego samego dnia prywatne spotkania zostaną ograniczone do 10 osób, kluby nocne zostaną zamknięte, a mecze piłki nożnej będą rozgrywać się bez widowni. Kanclerz Olaf Scholz podkreślił, że "koronawirus nie ma przerwy świątecznej".



Także w Portugalii zostaną zamknięte bary i kluby nocne, jednak już od 26 grudnia. Ponadto od 9 stycznia praca zdalna będzie obowiązkowa, a spotkania na świeżym powietrzu będą ograniczone do 10 osób.



W Finlandii bary i restauracje będą zamknięte od godziny 22 w wigilię Bożego Narodzenia. Przez trzy tygodnie od 28 grudnia restauracje będą zamykane o godzinie 18, a liczba dostępnych miejsc zostanie ograniczona. Podróżni z krajów należących do strefy Schengen będą musieli okazać negatywny wynik testu na Covid-19.



Obostrzenia? Nie przed Bożym Narodzeniem

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wykluczył jakiekolwiek nowe obostrzenia w Anglii przed Bożym Narodzeniem, jednak Szkocja, Walia i Irlandia Północna ogłosiły ograniczenia dotyczące dystansu społecznego.



Od czwartku w restauracjach w Szwecji możliwe będzie siedzenie jedynie przy stolikach, a nie przy barze, a obywatele są proszeni o pracę zdalną, jeśli tylko jest to możliwe.



Holandia już wprowadziła obostrzenia, ogłaszając w poniedziałek ścisły lockdown , podczas gdy - jak przekazał korespondent BBC Europe - inne kraje europejskie chcą opóźnić przywracanie regulacji związanych z epidemią Covid-19 do okresu poświątecznego.



Wedle najnowszych danych UE w Europie od początku wybuchu pandemii wykryto ponad 89 mln zakażeń i zmarło ok. 1,5 mln osób.



Niemcy: Nie zatrzymamy fali zakażeń Omikronem

Minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach powiedział, że fala zakażeń wariantem Delta koronawirusa jest w kraju powoli opanowywana, ale trzeba założyć, że fali infekcji Omikronem "nie da się już zapobiec".



Szczepienia przypominające są istotnym elementem w walce z wirusem - podkreślił minister podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) Lotharem Wielerem. Jak dodał, po dawce wzmacniającej szczepionka jest w ponad 90 procentach skuteczna w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby.



Wieler ostrzegł, że "święta Bożego Narodzenia nie powinny być iskrą, która rozpali ogień Omikronu". W tym celu konieczne jest ograniczenie kontaktów już w okresie świątecznym - podkreślił.

Nowe obostrzenia wejdą w życie po świętach



Konferencja Lauterbacha i szefa RKI odbyła się dzień po spotkaniu kanclerza Niemiec Olafa Scholza i premierów krajów związkowych, na którym uzgodniono, że dodatkowe środki w walce z koronawirusem, które dotyczą także osób zaszczepionych i rekonwalescentów, będą obowiązywać dopiero od 28 grudnia.



W myśl nowych zasad prywatne spotkania będą ograniczone do maksymalnie 10 osób (dzieci w wieku 14 lat i młodsze nie są wliczane). Ponadto od przyszłego tygodnia mają być zamknięte kluby i dyskoteki w całym kraju. Duże imprezy ponadregionalne, na przykład sportowe, powinny odbywać się bez udziału publiczności.

W sylwestra i Nowy Rok obowiązuje zakaz zgromadzeń i sprzedaży fajerwerków. Ponadto osoby niezaszczepione objęte są obowiązującymi już ograniczeniami: prywatne spotkania są dla nich dozwolone tylko z jednym domownikiem i dwiema dodatkowymi osobami.



7 stycznia rząd federalny i władze krajów związkowych planują dokonać oceny sytuacji i przedyskutować dalsze działania.





Finlandia zawiesza paszporty covidowe

W Finlandii w święta Bożego Narodzenia ograniczone zostanie działanie restauracji, w szczególności tych z koncesją na sprzedaż alkoholu. Restrykcje zostaną jeszcze bardziej zaostrzone przed sylwestrem. W wielu sytuacjach zawieszone będą paszporty covidowe i przywrócone zostaną również kontrole graniczne.



"Rząd zaciąga hamulec awaryjny" - mówiła minister ds. rodziny i podstawowych usług socjalnych Finladnii Krista Kiuru, wskazując, że ma to uchronić społeczeństwo przed nowym, szybko rozprzestrzeniającym się wariantem Omikron i pomóc osiągnąć postęp w szczepieniach.



Jak wynika z nowych obostrzeń, od piątku restauracje będą mogły być otwarte tylko do godz. 22 (alkohol będzie w nich podawany do godz. 21). Od 28 grudnia czas ich otwarcia zostanie skrócony jeszcze bardziej - do godz. 18. Pozostałe lokale gastronomiczne, takie jak pizzerie, fast foody czy kawiarnie, w których nie serwuje się alkoholu, będą mogły być otwarte maksymalnie do godz. 20, o ile będą w nich weryfikowane paszporty covidowe.

Dodatkowo ograniczona zostanie liczba miejsc dla klientów - w lokalach z koncesjami do 50 proc., a w pozostałych do 75 proc. Obostrzenia w branży gastronomicznej będą obowiązywać do 20 stycznia.



Począwszy od 28 grudnia zawieszone zostanie także stosowanie paszportów covidowych w miejscach "wysokiego i umiarkowanego ryzyka zakażenia", tj. przede wszystkim w barach, lokalach z karaoke, klubach nocnych, imprezach masowych (bez określonych miejsc), w których dotychczas paszporty umożliwiały normalne funkcjonowanie.



Przy stosowaniu certyfikatów covidowych możliwe będzie jednak utrzymanie otwartych dla publiczności miejsc czy przestrzeni o "niskim ryzyku zakażenia", tj. np. muzeów, siłowni czy kin.

“Można uczęszczać do kościołów"

Jak przekazał minister kultury i nauki Antti Kurvinen, wprowadzone obostrzenia nie będą przeszkodą dla świątecznych spotkań w kościołach.

Można uczęszczać do kościołów - oświadczył minister, podkreślając, że ograniczenia nie wpłyną też na takie uroczystości jak śluby czy pogrzeby.



W okresie od 28 grudnia do połowy stycznia władze przywrócą również kontrole graniczne. Od przyjezdnych - także ze strefy Schengen - przy wjeździe do Finlandii będą wymagane zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw Covid-19, przebyciu choroby czy potwierdzające negatywny wynik testu (nie obejmie to obywateli oraz rezydentów). Finlandia utrzymywała kontrole graniczne przez dłuższy czas w okresie pandemii (wcześniej od marca 2020 r. do lipca 2021 r.).



W środę w liczącym 5,5 mln mieszkańców kraju poinformowano o blisko 3 tys. nowych zakażeń (w ostatnich tygodniach odnotowywano dziennie po ok. 1-1,5 tys. przypadków). Obecnie niemal wszystkie regiony kraju (poza częścią wschodnią) są klasyfikowane jako strefy wysokiego rozprzestrzeniania się wirusa. Dwoma dawkami zaszczepionych jest ponad 83 proc. mieszkańców kraju powyżej 12. roku życia, a trzema - ok. 17 proc.





Dania rekomenduje szybsze przyjęcie przypominającej dawki szczepionki

Władze Danii zdecydowały o skróceniu okresu oczekiwania na trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przez młodych dorosłych z 5,5 miesiąca do 4,5 miesiąca.



Wcześniej szybsze podanie kolejnej dawki zalecano jedynie osobom starszym.



Według Sorena Brostroema z Duńskiej Krajowej Rady ds. Zdrowia osoby z grupy wiekowej 18-39 lat odpowiadają obecnie w dużym stopniu za rozwój epidemii, w tym dominujący w Danii wariant Omikron.



Odporność po szczepieniu spada po kilku miesiącach, a w środku zimy spodziewamy się większej liczby zakażeń koronawirusem z powodu wariantu Omikron. Nie chcemy dopuścić do przeciążenia służby zdrowia - podkreślił Brostroem.



Zgodnie z prognozą Duńskiej Agencji Kontroli Chorób Zakaźnych (SSI) w połowie stycznia dobowa liczba zakażeń może wynieść od 9 tys. do nawet 45 tys. Wówczas do szpitali może trafiać dziennie nawet od 500 do 800 pacjentów.



W Danii punkty szczepień mają być czynne także w Święta.



W środę w Danii potwierdzono 13 386 przypadków Covid-19. Jest to druga najwyższa dzienna liczba zakażeń od początku pandemii. Rekord, 13 558, odnotowano we wtorek.

Luksemburg: Ostrożność jest koniecznością

Bary i restauracje w Luksemburgu będą otwarte tylko do godz. 23 w związku ze wzrastającym zagrożeniem jakie niesie nowy wariant koronawirusa Omikron - poinformował premier Xavier Bettel. Jest to działanie prewencyjne, by uniknąć dramatycznej sytuacji - dodał.



Jak oświadczył premier, zarówno ozdrowieńcy jak i osoby zaszczepione przeciw Covid-19 bez dawki przypominającej będą musiały zrobić szybki test na koronawirusa, wchodząc do lokali gastronomicznych.



To dodatkowe zabezpieczenie w miejscach, gdzie nie nosi się masek. Trzeba zmniejszać liczbę kontaktów tam, gdzie do nich dochodzi - podkreślił Bettel.



Premier zapewnił, że rząd pomoże finansowo ponoszącej straty branży gastronomicznej.



Choć dotychczas w Luksemburgu wykryto tylko pięć zakażeń wariantem Omikron, "mamy świadomość, że ta liczba się zwiększy", a liczba zakażeń może się "podwajać co drugi dzień" - powiedział Bettel.



Jak pisze luksemburski dziennik "L'essentiel", wzrost liczby infekcji koronawirusem w kraju to rzeczywistość, a ostrożność jest koniecznością. Projekt nowych obostrzeń został złożony w parlamencie w środę rano, a głosowanie odbędzie się w piątek, tak by znowelizowane prawo mogło zacząć obowiązywać już od najbliższej soboty - informuje gazeta.



Według danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w liczącym niewiele ponad 630 tys. mieszkańców Luksemburgu od początku pandemii koronawirusa zarejestrowano prawie 100 tys. przypadków Covid-19 i nieco ponad 900 związanych z chorobą zgonów. Z najnowszych statystyk rządu tego kraju wynika, że w pełni zaszczepione przeciw koronawirusowi jest 79 proc. populacji.

Omikron został po raz pierwszy zidentyfikowany w RPA w listopadzie, ale od tego czasu dynamicznie się rozprzestrzenił na świecie. Pierwsze badania sugerują, że może bardzo łatwo się rozprzestrzeniać. Jak podała BBC, nowy wariant został dotąd wykryty w 38 z 53 krajów europejskiego regionu WHO (uwzględniającego także Rosję i Turcję), a w kilku z nich Omikron stał się już wariantem dominującym.