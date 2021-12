Komisja Europejska przyjęła przepisy, według których po szczepieniu podstawowym na Covid-19 unijny cyfrowy certyfikat Covid będzie ważny przez 9 miesięcy (270 dni) "do celów podróży wewnątrz UE". Do tej pory był to rok. Do przedłużenia ważności dokumentu będzie wymagana dawka przypominająca.

REKLAMA