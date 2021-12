Ważna zmiana w certyfikatów covidowych. Od 1 lutego zarówno dokument po pełnym zaszczepieniu, jak i po szczepieniu przypominającym będzie ważny 9 miesięcy – zapowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik MZ zapowiedział zmiany w funkcjonowaniu unijnych certyfikatów - chodzi o skrócenie ich ważności. Od 1 lutego dokument będzie ważny przez 9 miesięcy. Kiedy wprowadzano system certyfikatów zapowiadano, że ich ważność, to 12 miesięcy.

Wojciech Andrusiewicz, tłumacząc zmiany, nawiązał do wtorkowej decyzji Komisji Europejskiej ws. ważności certyfikatów covidowych. Rozporządzenie KE z wczoraj mówi o ważności certyfikatów covidowych, od 1 lutego, w okresie 9 miesięcy. Czyli certyfikaty covidowe po pełnym wyszczepieniu będą ważne 9 miesięcy. Minister zdrowia podjął decyzję, aby w Polsce również certyfikaty po doszczepieniu, po dawce przypominającej, były również od 1 lutego ważne 9 miesięcy - powiedział Andrusiewicz.



Cytat Od 1 lutego zarówno certyfikat po pełnym zaszczepieniu, jak i certyfikat po szczepieniu przypominającym będzie ważny 9 miesięcy. powtórzył.

Rzecznik MZ zaznaczył, że wszystkie wcześniejsze certyfikaty też będą ważne 9 miesięcy.

Dawka przypominająca przedłuży ważność certyfikatu o 9 miesięcy

Komisja Europejska w wydanym dokumencie pisze o tym, że po zastrzyku przypominającym, ważność certyfikatu Covid zostanie przedłużona bez ustalonego limitu, ponieważ - jak podała Komisja obecnie nie ma wystarczających informacji na temat czasu trwania ochrony przed Covid-19 po dawce wzmacniającej.

Tymczasem polskie Ministerstwo Zdrowia już podjęło decyzję w sprawie dawki przypominającej - jej przyjęcie będzie przedłużało ważność dokumentu również o 9 miesięcy.



Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 lutego

Komisja Europejska podała we wtorek, że przyjęła przepisy, według których po szczepieniu podstawowym na Covid-19 unijny cyfrowy certyfikat Covid będzie ważny przez 9 miesięcy (270 dni) "do celów podróży wewnątrz UE", a nie, jak obecnie, przez rok. Do przedłużenia ważności dokumentu będzie wymagana dawka przypominająca.



Nowe przepisy będą obowiązywać 27 krajów UE od 1 lutego. Do tego czasu w całej UE mają zostać dostosowane aplikacje mobilne używane do weryfikacji cyfrowych certyfikatów Covid.