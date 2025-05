Mamy nowego papieża! W czwartkowy wieczór ogłoszono, że kardynałowie wybrali Roberta Prevosta, który przyjął imię Leon XIV. Jak może wyglądać jego pontyfikat? Jak na jego wybór reagują przywódcy z różnych stron świata i eksperci? Zbieramy dla Was najnowsze opinie i komentarze. W centrum wydarzeń w Watykanie są też nasi specjalni wysłannicy. Zachęcamy do słuchania ich relacji w Faktach RMF FM.

Turyści z amerykańską flagą na placu św. Piotra cieszą się z wyboru ich rodaka na nowego papieżą / DIMITAR DILKOFF/AFP / East News

06:05

Portal Vatican News przypomniał wywiad kardynała Roberta Prevosta z 2023 r., gdy był prefektem Dykasterii ds. Biskupów.

Często martwiliśmy się o nauczanie doktryny, o sposób życia naszą wiarą, ale grozi nam zapomnienie, że naszym pierwszym zadaniem jest nauczać, co znaczy poznać Jezusa Chrystusa i świadczyć o naszej bliskości z Panem. To jest najważniejsze: przekazywać piękno wiary, piękno i radość poznania Jezusa. To oznacza, że sami tego doświadczamy i dzielimy się tym doświadczeniem - mówił wtedy hierarcha, który w czwartek został papieżem.

Mówiąc o swoich długich doświadczeniach pracy w Peru, w tym także posłudze biskupiej, Prevost zapewnił: "Wciąż uważam się za misjonarza". Moje powołanie, jak każdego chrześcijanina, to być misjonarzem, głosić Ewangelię tam, gdzie się jest - dodał.

05:55

Brazylijski episkopat, witając wybór nowego papieża Leona XIV, podkreślił w swym oświadczeniu zadowolenie, z jakim Kościół i wierni tego kraju Ameryki Łacińskiej przyjęli fakt, że "wybrał on to imię w nawiązaniu do papieża Leona XIII, który rozwijał doktrynę społeczną Kościoła katolickiego".

Jednym z zasadniczych punktów nauczania nowego papieża jest troska o dobro wspólne - oświadczył sekretarz generalny Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii, biskup Ricardo Hoepers.

05:50

