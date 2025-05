W Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego rozpoczął się w środę po godzinie 16 obrzęd inauguracji konklawe. Kardynałowie elektorzy, których jest 133, zgromadzili się tam na cichej modlitwie. Następnie w procesji przeszli do Kaplicy Sykstyńskiej. O godz. 21 poznaliśmy wynik pierwszego głosowania kardynałów. Z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się czarny dym.

W środę 8 maja rozpoczęło się konklawe / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Rozpoczęło się konklawe. 133 kardynałów decyduje, kto zostanie nowym papieżem. Wynik pierwszego głosowania poznaliśmy o 21:00.

Z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się czarny dym. To oznacza, że papież nie został wybrany.

Wideo youtube

Wideo youtube

Kardynałowie przysięgają dochować tajemnicy wyboru papieża

Konklawe rozpoczęło się w środę po godz. 16. Po złożeniu przez kardynałów przysięgi na dochowanie tajemnicy wyboru papieża, drzwi Kaplicy Sykstyńskiej zostały zamknięte.

Elektorzy pochodzą z 71 krajów. Jest wśród nich czterech Polaków. To kardynałowie: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.

Gwardia Szwajcarska przed wejściem do Kaplicy Sykstyńskiej / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Po wejściu do Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego kardynałowie składali przysięgę na dochowanie tajemnicy wyboru papieża.



Po krótkiej modlitwie ruszyli w procesji z Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego; wszyscy w stroju nazywanym chórowym. Składa się z czerwonej sutanny z czerwonym mucetem, czyli pelerynką, czerwonego pasa z jedwabnymi frędzlami, czerwonej piuski i biretu.



Procesji do Kaplicy Sykstyńskiej towarzyszyła pieśń Veni Creator, w której jest wezwanie pomocy Ducha Świętego.

Wideo youtube

Po przysiędze - "extra omnes"

Kardynałowie wchodzący do Kaplicy Sykstyńskiej / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Kolejnym podniosłym wydarzeniem było wspólne odczytanie przez wszystkich elektorów tekstu przysięgi: "My, wszyscy i poszczególni kardynałowie elektorzy, obecni przy tym wyborze papieża, przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy zachować wiernie i skrupulatnie wszystkie przepisy zawarte w konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II "Universi Dominici gregis", ogłoszonej 22 lutego 1996 r. Równocześnie przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany Biskupem Rzymskim, dołoży starań, by wiernie wypełniać munus Petrinum Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej".

Konklawe / Adam Ziemienowicz, Mateusz Krymski / PAP

Następnie elektorzy podchodzili po kolei do otwartej księgi Ewangelii i przyrzekali: "Przyrzekam, zobowiązuję się i przysięgam". Kładąc rękę na księdze, mówili: "Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których moją ręką dotykam".

Ceremonia złożenia przysięgi trwała długo ze względu na rekordową liczbę kardynałów uczestniczących w konklawe. Tekst przysięgi odczytał przewodniczący wyborowi papieża kardynał Pietro Parolin, były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Wideo youtube

Gdy przysięgę złożył ostatni z elektorów, Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych arcybiskup Diego Ravelli wydał polecenie extra omnes (wszyscy na zewnątrz). Oznacza ono, że ci, którzy nie biorą udziału w konklawe musieli opuścić Kaplicę Sykstyńską.



Gdy wyszli, abp Ravelli zamknął drzwi od środka. Pozostał tam również 90-letni kardynał Raniero Cantalamessa, były kaznodzieja Domu Papieskiego. To jemu wyznaczono zadanie wygłoszenia rozważań na temat spoczywającego na elektorach obowiązku wyboru papieża i działania "w prawej intencji dla dobra Kościoła powszechnego".



Po wygłoszeniu tych rozważań kardynał Cantalamessa i mistrz ceremonii opuścili kaplicę konklawe.



Elektorzy odmówili modlitwę, a przewodniczący konklawe kardynał Parolin zapytał, czy można przystąpić do rozpoczęcia czynności związanych z wyborem papieża, czy też należy jeszcze wyjaśnić jakieś wątpliwości.



Gdy większość kardynałów uznała, że nic nie stoi na przeszkodzie, można było rozpocząć proces wyboru.

Wideo youtube

W Watykanie ruszyło konklawe / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Wybór papieża oznajmi biały dym

Elektorzy wysłuchali rozważań byłego papieskiego kaznodziei, sędziwego kardynała Raniero Cantalamessy, który pozostał w kaplicy. Potem wraz z ceremoniarzem opuścił ją.



Od tego momentu nie będzie żadnego kontaktu między kardynałami w zamkniętej kaplicy a światem zewnętrznym. Elektorzy przystąpili do jedynego w środę głosowania. Do wyboru papieża potrzeba większości dwóch trzecich, czyli 89 głosów.

Rezultat pierwszego głosowania ogłoszony dymem z komina na dachu kaplicy oczekiwany był około godziny 19-19:30. Ostatecznie poznaliśmy go o godz. 21.

Zgodnie z przewidywaniami był to dym czarny, oznaczający brak wyboru. Wybór papieża obwieszczony zostanie białym dymem. Wówczas rozlegają się dzwony bazyliki św. Piotra, a chwilę później nowy papież pojawia się na balkonie, by udzielić pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi".

Papieskie szaty / Adam Ziemienowicz / PAP

Harmonogram głosowań

Ponieważ nie udało się wybrać papieża w pierwszej turze, kolejne głosowania zaplanowano na następne dni - rano i po południu.

Od czwartku zakończenie poszczególnych głosowań będzie miało miejsce około godziny 10:30 i godziny 12:00. W popołudniowej sesji: o godzinie 17:30 i godzinie 19:00. Możliwe są oczywiście ewentualne przesunięcia. Jeśli natomiast przystępuje się bezpośrednio do drugiego głosowania, karty z pierwszego głosowania zostają spalone dopiero na końcu, razem z kartami z drugiego.

Wierni zgromadzeni na placu św. Piotra będą mogli oglądać wydarzenia na specjalnych telebimach, które pokazują zbliżenia komina Kaplicy Sykstyńskiej.

To, co dzieje się w Watykanie, śledzimy nieustannie na naszej stronie. Zapraszamy też do słuchania relacji naszych specjalnych wysłanników - Tomasza Staniszewskiego, Michała Krasonia i Tomasza Terlikowskiego.