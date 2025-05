Podczas zbliżającego się konklawe redakcja Faktów RMF FM przygotowała dla słuchaczy i czytelników unikalne relacje prosto z Watykanu. Specjalnym wysłannikiem RMF FM do Rzymu będzie dziennikarz i publicysta Tomasz Terlikowski, na miejscu pracować będą także prezenter Faktów RMF FM Tomasz Staniszewski oraz reporter Michał Krasoń. Cała trójka zadba o to, by słuchacze i czytelnicy RMF FM mogli śledzić najważniejsze wydarzenia i kulisy wyboru nowego papieża z samego serca Watykanu.

RMF FM z unikalną relacją z konklawe / Grafika RMF FM Tomasz Terlikowski poprowadzi specjalne wydania Porannej Rozmowy - tym razem tuż obok Kaplicy Sykstyńskiej. Na bieżąco będzie wyjaśniał kulisy konklawe, analizował najważniejsze decyzje i przybliżał mniej znane aspekty tego historycznego wydarzenia. Tomasz Staniszewski i Michał Krasoń zadbają o aktualne relacje, rozmowy z ekspertami oraz uczestnikami watykańskich wydarzeń. W skład zespołu wysłanników do Watykanu wchodzi również szefowa publicystyki RMF FM Natalia Nadolczak. Bezpośrednią łączność z Watykanem zapewni wóz satelitarny RMF FM, a nad jakością transmisji czuwać będą doświadczeni realizatorzy - Jacek Skóra i Jakub Rutka. To jedno z najważniejszych wydarzeń dla milionów katolików na całym świecie. Chcemy, by nasi słuchacze mieli poczucie, że są tam razem z nami. Nasi specjalni wysłannicy będą nie tylko rozmawiać z ekspertami i analizować wybór kandydatów, ale także relacjonować, jak ten wyjątkowy czas przeżywają pielgrzymi zgromadzeni na placu św. Piotra i w całym Watykanie - podkreśla Michał Rodak, Dyrektor Informacji RMF FM. Relacje z Watykanu będzie można śledzić na antenie RMF FM, w Radiu RMF24, na portalu RMF24.pl oraz w mediach społecznościowych. Na naszej stronie przygotowaliśmy raport specjalny poświęcony wyborowi papieża. Zobacz również: Kiedy pojawi się dym z Kaplicy Sykstyńskiej? Oto harmonogram głosowań podczas konklawe

