Wspierana przez ONZ Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) ogłosiła w piątek po raz pierwszy, że w części Strefy Gazy panuje głód, który w najbliższym czasie może objąć kolejne obszary. W komunikacie dodano, że klęska głodu została wywołana sztucznie i wymaga natychmiastowej reakcji.

Palestyńczycy w Strefie Gazy cierpią m.in. z powodu głodu. / HAITHAM IMAD / PAP/EPA

Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) ogłosiła w piątek po raz pierwszy, że w części Strefy Gazy panuje głód. Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk skomentował tę wiadomość, podkreślając, że głód w Strefie Gazy jest "bezpośrednim skutkiem działań izraelskiego rządu" i może być uznany za zbrodnię wojenną.

IPC jest uznawana przez ONZ i większość rządów świata za autorytatywne źródło w ocenie sytuacji żywnościowej. Ogłoszenie głodu oznacza, że spełnione zostały ściśle określone kryteria - m.in. bardzo wysoka śmiertelność, skrajny niedobór żywności i brak dostępu do podstawowych środków do życia.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym Konwencją o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa oraz międzynarodowym prawem humanitarnym, państwa i organizacje międzynarodowe mają obowiązek podjąć działania, by zapobiec dalszym ofiarom.

Taka deklaracja zwiększa presję na rządy i organizacje międzynarodowe, by natychmiast zwiększyły pomoc humanitarną i podjęły działania dyplomatyczne wobec stron konfliktu.

Wskazanie, że głód jest "sztucznie wywołany" i "bezpośrednim skutkiem działań izraelskiego rządu", może być podstawą do wszczęcia postępowań przed międzynarodowymi trybunałami, np. Międzynarodowym Trybunałem Karnym, w sprawie zbrodni wojennych.