Projekt zakłada rozbrojenie Hamasu

ISF miałyby "stabilizować sytuację bezpieczeństwa w Strefie Gazy, zapewniając proces demilitaryzacji, w tym niszczenie i zapobieganie odbudowie infrastruktury wojskowej, terrorystycznej i ofensywnej, a także trwałe wycofanie broni z uzbrojenia niepaństwowych grup zbrojnych" - stanowi projekt.

Można z tego wywnioskować, że działania ISF objęłyby siłowe rozbrojenie Hamasu, gdyby ugrupowanie nie zrobiło tego dobrowolnie - twierdzi amerykański portal informacyjny. Formacja miałaby podjąć się także "dodatkowych zadań, które mogą okazać się niezbędne w celu wsparcia porozumienia" w sprawie Strefy Gazy.

W szeregach Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych mieliby znaleźć się mundurowi z kilku krajów uczestniczących. Z wcześniejszych doniesień medialnych wynika, że Indonezja, Azerbejdżan, Egipt i Turcja wyraziły chęć wysłania swoich wojsk.

Projekt zakłada tzw. okres przejściowy. Wówczas ISF miałyby zapewniać bezpieczeństwo w Strefie Gazy, kiedy Izrael stopniowo wycofywałby swoje wojska z kolejnych części tego terytorium. W tym samym czasie Autonomia Palestyńska miałaby prowadzić reformy, pozwalające na przejęcie kontroli nad Strefą Gazy w dalszej perspektywie.

Rada Pokoju z Trumpem na czele?

Rozmieszenie sił miałoby nastąpić "pod wspólnym dowództwem akceptowalnym dla Rady Pokoju". Jej funkcjonowanie wyjaśnia projekt rezolucji. To gremium pełniące rolę "przejściowej administracji rządowej" miałoby działać co najmniej do końca 2027 r. Donald Trump zadeklarował, że chciałby stanąć na jego czele. Jednocześnie działalność ISF miałaby odbywać się "w ścisłym porozumieniu i współpracy z Egiptem i Izraelem".

Zakres działań Rady obejmowałby ustalanie priorytetów i gromadzenie funduszy na odbudowę Strefy Gazy, dopóki Autonomia Palestyńska nie zreformuje się "w sposób zadowalający". Z kolei pomoc humanitarna miałaby być dostarczana przez organizacje współpracujące z Radą Pokoju. Są wśród nich m.in. ONZ, Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc. Jednocześnie za "nadużywanie pomocy" miałoby grozić odsunięcie od pracy.