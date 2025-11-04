USA chcą utworzyć siły bezpieczeństwa w Strefie Gazy. Przedstawiciele amerykańskiej administracji mieli przesłać kilku członkom Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych projekt rezolucji w tej sprawie - donosi portal Axios. Formacje miałyby funkcjonować przez co najmniej 2 lata. Projekt ma przewidywać szeroki mandat do zarządzania obszarem i zapewniania bezpieczeństwa do końca 2027 r.
- USA zaproponowały utworzenie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych (ISF) w Strefie Gazy na co najmniej 2 lata.
- ISF miałyby zabezpieczać granice Gazy, współpracować z palestyńską policją i prowadzić demilitaryzację, w tym rozbrojenie Hamasu.
- Projekt przewiduje okres przejściowy, podczas którego Izrael wycofywałby swoje wojska, a Autonomia Palestyńska przeprowadzałaby reformy.
Stany Zjednoczone miały przesłać do kilku członków Rady Bezpieczeństwa projekt rezolucji w sprawie utworzenia międzynarodowych sił w Strefie Gazy. Jak donosi amerykański portal informacyjny, USA chcą uzyskać zgodę utworzenie takich formacji. Miałyby one tam działać przez co najmniej 2 lata - z szerokim zakresem uprawnień do zarządzania strefą i zapewniania pokoju.
Zgodnie z zapisami projektu, którego kopie opublikował Axios, Międzynarodowe Siły Stabilizacyjne (ISF) miałyby odpowiadać za zabezpieczenie granic Strefy Gazy z Izraelem i Egiptem. W ten sposób miałoby być zapewnione bezpieczeństwo ludności cywilnej i stref humanitarnych. Formacja miałaby także współpracować z nowymi palestyńskimi siłami policyjnymi i je szkolić.