Ali al-Abed, pełniący obowiązki ministra edukacji w Libii, trafił do aresztu w związku z opóźnieniem zamówienia podręczników dla ponad 2 mln uczniów. Poszli oni do szkoły bez książek, co zmusiło wielu rodziców do robienia kserokopii. Libijska prokuratura ujawniła poważne nieprawidłowości finansowe w umowach na druk podręczników.

Podręczniki/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Złamanie prawa do edukacji

Ali al-Abed był pełniącym obowiązki ministra edukacji członkiem Rządu Jedności Narodowej w Libii. Nie zapewnił on ponad 2 mln uczniów podręczników, co tamtejsza prokuratura uznała za złamanie prawa do edukacji. Nakazano umieścić go w areszcie i rozpocząć w tej sprawie śledztwo.

Śledczy ujawnili poważne nieprawidłowości finansowe w związku z umowami na druk książek. Inny zarzut dotyczył "niedotrzymania terminów dostarczenia podręczników dwóm milionom uczniów" - poinformowała prokuratura. Za podobne zaniedbania poprzednik Al-Abeda otrzymał karę trzech i pół roku więzienia.

Opóźnienie roku szkolnego

Ze względu na brak podręczników rok szkolny opóźnił się o miesiąc - zamiast we wrześniu, rozpoczął się 20 października. Nie wpłynęło to jednak na sytuację ponad 2,5 mln uczniów, którzy przyszli do szkół bez potrzebnych książek. Najbardziej odbiło się to na rodzicach, którzy musieli wykonywać kserokopie wszystkich podręczników i zeszytów ćwiczeń.

Uczniowie szkół publicznych w Libii zarówno podstawowych, jak i średnich otrzymują bezpłatnie podręczniki do nauki. Ich koszt pokrywa ministerstwo edukacji z odpowiedniego na ten cel budżetu. Od czasu reżimu Muammara Kadafiego druk i dystrybucja podręczników wiąże się z gigantyczną korupcją - podkreślił dziennik "Libya Herald".

Al-Abed pełnił obowiązki na kilku tymczasowych stanowiskach ministerialnych w Rządzie Jedności Narodowej z siedzibą w Trypolisie. Niemniej, po jego zatrzymaniu trzy posady ministerialne: edukacji, pracy i służby cywilnej pozostają nieobsadzone.