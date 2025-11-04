Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska w Porannej rozmowie w RMF FM odniosła się do kwestii zakazu używania fajerwerków. Przedstawicielka Polski 2050 oceniła, że "samorządy powinny móc decydować czy wprowadzić zakaz". Polityczka przyznała, że osobiście nie używa fajerwerków: "One szkodzą zwierzętom i środowisku" - oceniła.

Szefowa resortu środowiska zabrała głos w sprawie potencjalnego zakazu używania fajerwerków/zdjęcie ilustracyjne / Mikołaj Poruszek/RMF FM / Shutterstock

W Sejmie czekają 2 projekty ustaw

Szefowa resortu środowiska - Paulina Hennig-Kloska przypomniała, że w Sejmie są już 2 poselskie projekty ustaw regulujących używanie fajerwerków. Dotyczą one m.in. ograniczeń lokalnych.

Dają one twardą podstawę samorządom do wprowadzenia zakazu. Drugi projekt pozwala także na uchylenie centralnego zakazu. (...) Dobrze by było, żebyśmy nad nimi pracowali w najbliższym czasie - stwierdziła.

Ministra zapytana o to, czy zagłosowałaby nad takimi projektami, odparła: Nie używam fajerwerków od lat - one szkodzą zwierzętom i środowisku. Uważam, że wprowadzony miękko zakaz, który oddaje ostateczną decyzję samorządom, powinien zostać przyjęty - oceniła.

Zwróciła również uwagę na istotną rolę samorządów w funkcjonowaniu takich regulacji. Chodzi o to, żeby one mogły zarówno ustanawiać, jak i uchylać taki zakaz. Czyli brały za to współodpowiedzialność. Wtedy też mamy edukację i wsparcie w regionach dla tego typu projektów poselskich - podsumowała Paulina Hennig-Kloska.

Głosy mieszkańców pod lupą

W wielu ośrodkach regionalnych podjęto już kroki w sprawie regulacji używania fajerwerków - najczęściej są to pierwsze, bądź kolejne konsultacje społeczne, czy badania opinii. Przykładowo w Krakowie, latem tego roku można było wyrazić swoje zdanie na ten temat za pomocą ankiety. Zainteresowanie udziałem w konsultacjach było tak duże, że magistrat podjął decyzję o wydłużeniu czasu głosowania.

W krakowskiej ankiecie pytano mieszkańców m.in. o stosunek do różnych rodzajów fajerwerków, a także ograniczeń czasowych i przestrzennych ich stosowania. Sprawdzano także preferencje w kwestii alternatywnych pokazów: cichych fajerwerków, pokazów świetlnych czy laserów. Wyniki mają być opublikowane we wtorek o godz. 18:00 - twierdzi biuro prasowe krakowskiego magistratu.