Wcześniej odwetowy atak Iranu potępiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Polska z całą mocą potępia ataki rozpoczęte przez Iran na Izrael. Wzywamy Iran i jego sojuszników do zachowania powściągliwości i natychmiastowego zaprzestania działań wojennych. Priorytetem jest zapewnienie stabilności i pokoju w regionie" - czytamy na profilu resortu na platformie X.

Zachód o irańskim ataku

Słowa potępienia płyną też z innych europejskich stolic, a także z Waszyngtonu, Ottawy czy siedziby ONZ. "Jestem głęboko zaniepokojony bardzo realnym niebezpieczeństwem niszczycielskiej eskalacji na skalę całego regionu. Wzywam strony do zachowania maksymalnej powściągliwości, by uniknąć działań, które mogą doprowadzić do dużej konfrontacji zbrojnej na wielu frontach na Bliskim Wschodzie" - oświadczył Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ. "Wiele razy podkreślałem, że ani ten region, ani świat, nie mogą sobie pozwolić na kolejną wojnę" - dodał.

Szef dyplomacji UE Josep Borrell potępił "niemożliwy do zaakceptowania atak" Iranu, określając go jako "bezprecedensową eskalację i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie".

"Stanowczo potępiamy trwający atak, który może zepchnąć cały region w chaos. Iran i jego poplecznicy muszą natychmiast to zatrzymać. W pełni solidaryzujemy się z Izraelem" - ogłosiła szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

Szef francuskiej dyplomacji Stephane Sejourne również potępił atak "w najostrzejszych słowach". Ocenił go jako kolejne z "destabilizujących działań" Iranu, niosący ryzyko eskalacji wojskowej.

Premier Holandii Mark Rutte, minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide i szef dyplomacji Danii Lars Lokke Rasmussen potępili atak, wzywając przy tym do powściągliwości i uniknięcia dalszej eskalacji.

Szef brytyjskiego rządu Rishi Sunak zapowiedział dalszą ochronę bezpieczeństwa Izraela. "Wraz z sojusznikami pilnie pracujemy, by ustabilizować sytuację i uniknąć dalszej eskalacji. Nikt nie chce widzieć dalszego rozlewu krwi" - oświadczył.

Premier Kanady Justin Trudeau i ministerstwo spraw zagranicznych Czech potępili atak, popierając przy tym prawo Izraela do samoobrony.

Kancelaria prezydenta Argentyny Javiera Mileia wyraziła solidarność z Izraelem i poparcie dla obrony jego suwerenności "szczególnie przed reżimami, które sieją terror i dążą do zniszczenia zachodniej cywilizacji".

Z kolei prezydent Kolumbii Gustavo Petro, znany z krytycznego stanowiska wobec działań Izraela w Strefie Gazy, ocenił, że świat znajduje się "na przedsionku trzeciej wojny światowej", co jego zdaniem wynika ze "wsparcia USA dla de facto ludobójstwa".

Iran zaatakował Izrael

Irański atak na Izrael rozpoczął się w sobotę wieczorem. Izraelskie media informowały wówczas, że w stronę Tel Awiwu wystrzelono najpierw dziesiątki, jak nie setki dronów, a potem - w nocy z soboty na niedzielę - pociski balistyczne i manewrujące.



Teraz wiemy, że tych środków napadu powietrznego było ponad 300. Dwóch przedstawicieli Izraela, cytowanych przez amerykański dziennik "The New York Times", poinformowało, że Iran wystrzelił w kierunku Izraela 185 dronów kamikadze, 110 pocisków balistycznych i 36 pocisków manewrujących. Większość z nich została wystrzelona z terytorium Iranu, ale też - jak twierdzi Waszyngton - z Iraku, Jemenu czy Syrii.

Doniesienia mediów potwierdziły Siły Obronne Izraela (IDF). Rzecznik armii, kontradmirał Daniel Hagari, w oświadczeniu wideo poinformował, że siły obrony powietrznej zestrzeliły 99 proc. z wystrzelonych przez Iran ponad 300 dronów i pocisków.