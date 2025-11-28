Rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Jeremy Laurence oświadczył w piątek, że zastrzelenie dwóch Palestyńczyków przez siły izraelskie, do którego doszło w czwartek w Dżeninie na Zachodnim Brzegu, wydaje się "pozasądową egzekucją" - poinformowała agencja Reutera.

Palestyna oskarża Izrael o rażące naruszenie wszystkich międzynarodowych praw. (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Podczas izraelskiej operacji na Zachodnim Brzegu doszło do incydentu, który wywołał międzynarodowe poruszenie. Z nagrań palestyńskich mediów wynika, że dwóch mężczyzn zostało zastrzelonych po opuszczeniu budynku z podniesionymi rękami. Według relacji nie byli uzbrojeni.

Władze Autonomii Palestyńskiej określiły zdarzenie jako "rażące naruszenie wszystkich międzynarodowych praw, konwencji, norm i wartości humanitarnych".

Sprawą zajął się izraelski wymiar sprawiedliwości.

Izraelska armia podkreśla, że obie ofiary były poszukiwane w związku z podejrzeniem działalności terrorystycznej, a operacja trwała kilka godzin.

Z nagrań palestyńskich mediów wynika, że mężczyźni, którzy zostali zastrzeleni po opuszczeniu budynku, mieli podniesione ręce i nie byli uzbrojeni.

Palestyna oskarża Izrael. "Rażące naruszenie wartości humanitarnych"

Władze Autonomii Palestyńskiej zaalarmowały, że incydent ten stanowił "rażące naruszenie wszystkich międzynarodowych praw, konwencji, norm i wartości humanitarnych" - przekazała amerykańska stacja CNN. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości Izraela wszczęło dochodzenie karne w sprawie funkcjonariusza straży granicznej, który oddał strzały.

Zdaniem Sił Obronnych Izraela obie ofiary były poszukiwane w związku z podejrzeniem działalności terrorystycznej. W oświadczeniu armii i straży granicznej podkreślono, że obie te formacje współpracowały w celu aresztowania podejrzanych, których oskarżały o rzucanie ładunków wybuchowych i ostrzeliwanie sił bezpieczeństwa.

"Operacja wymierzona w te osoby trwała przez kilka godzin" - przekazała armia.

Izrael odpiera zarzuty: Zwalczamy terrorystów

Portal publicznego radia NPR poinformował, że do incydentu, zarejestrowanego na nagraniach wideo, emitowanych przez dwie arabskie stacje telewizyjne, doszło w czasie izraelskiej ofensywy na Zachodnim Brzegu.

Władze Izraela odpierają zarzuty. Utrzymują, że zwalczają tam terrorystów i uzbrojonych bojowników, choć strona palestyńska i organizacje praw człowieka oskarżają Izrael o nadużywanie siły. Alarmują też, że zginęły tam już dziesiątki nieuzbrojonych cywilów.

Palestyński Islamski Dżihad powiadomił w piątek, że zastrzeleni mężczyźni należeli do skrzydła wojskowego tej organizacji, a starszy z nich był lokalnym dowódcą - przekazał portal Times of Israel.