Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w wywiadzie dla NBC News stanowczo odrzucił możliwość lądowej interwencji w Iranie, podkreślając, że kraj ten utracił swój potencjał militarny. Jednocześnie zapowiedział, że Waszyngton zamierza doprowadzić do zmiany władzy w Teheranie i już wytypował potencjalnych nowych liderów.

Zniszczony budynek w Teheranie w wyniku izraelsko-amerykańskich nalotów / AFP / East News

Donald Trump wyklucza lądową inwazję na Iran, uznając ją za "stratę czasu".

USA planują zmianę władzy w Teheranie i mają kandydatów na nowych liderów.



Czy Modżtaba Chamenei, syn zabitego przywódcy Iranu, jest do zaakceptowania przez Amerykę?

Komentarz amerykańskiego prezydenta był odpowiedzią na wcześniejsze zapewnienia irańskiego ministra spraw zagranicznych Abbasa Aragcziego o gotowości Iranu na ewentualną inwazję lądową. Donald Trump uznał te obawy za nieuzasadnione w obecnej sytuacji.

To strata czasu. Stracili wszystko. Stracili marynarkę wojenną. Stracili wszystko, co mogli stracić - ocenił w rozmowie telefonicznej z NBC News, sugerując, że Stany Zjednoczone będą kontynuować działania zbrojne z dystansu, zamiast przeprowadzać operację lądową.

Oczyścić Teheran z obecnych władz

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że celem Waszyngtonu jest zmiana reżimu w Iranie. Chcemy wejść i oczyścić wszystko. Nie chcemy kogoś, kto odbudowywałby (dotychczasowy reżim) w 10 lat - zaznaczył.

Dodał, że Ameryka ma już wytypowanych kandydatów na nowych przywódców Iranu. Mamy kilku ludzi, którzy naszym zdaniem sprawdziliby się w tej roli. Obserwujemy ich - powiedział, nie ujawniając jednak żadnych nazwisk. Zaznaczył, że podejmowane są działania, by potencjalni liderzy przeżyli trwający konflikt.

Donald Trump / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP / East News

Przywódca USA nawiązał również do wcześniejszej wypowiedzi, w której żartował, że Irańczycy sami zwrócą się do niego z prośbą o wskazanie lidera. Byłem wtedy tylko trochę sarkastyczny - przyznał.

Trump odniósł się także do Modżtaby Chameneiego, syna zabitego irańskiego przywódcy Alego Chameneiego określając go jako "nie do zaakceptowania" kandydata na nowego lidera Iranu. Portal Iran International informuje, żę 56-latek od lat utrzymuje bliskie relacje z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i był kluczowym łącznikiem między ojcem a dowództwem tej formacji.

"Niektórzy ludzie giną"

Prezydent Stanów Zjednoczonych w innym wywiadzie, tym razem dla tygodnika "Time", z nonszalancją odniósł się do ryzyka poniesienia strat z powodu irańskiego odwetu, w tym ataków wewnątrz kraju. Zapytany, czy Amerykanie powinni obawiać się ataków odwetowych w kraju, przyznał, że istnieje taka możliwość.

Chyba tak, ale myślę, że oni martwią się o to cały czas. Myślimy o tym cały czas. Czynimy plany na tę ewentualność. Ale tak, wiesz, spodziewamy się pewnych rzeczy. Jak powiedziałem, niektórzy ludzie zginą. Kiedy idzie się na wojnę, niektórzy ludzie giną - dodał.