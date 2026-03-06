Ingerowanie w kwietniowe wybory parlamentarne na Węgrzech - to cel specjalnego zespołu powołanego przez Kreml. Takie informacje przekazał węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi z portalu VSquare. Dziennikarz powołał się na źródła europejskie zajmujące się tematyką bezpieczeństwa.

Viktor Orban z Władimirem Putinem podczas swojej wizyty na Kremlu w listopadzie ub. roku / IMAGO/Vladimir Gerdo/Imago Stock and People/East News / East News

Kreml powołał specjalny zespół do ingerowania w kwietniowe wybory parlamentarne na Węgrzech - informuje węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi z portalu VSquare.

Na czele rosyjskiego zespołu technologów politycznych stoi Siergiej Kirijenko, pierwszy zastępca szefa sztabu Władimira Putina.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Celem utrzymanie u władzy Viktora Orbana

Na czele rosyjskiego zespołu technologów politycznych stanął Siergiej Kirijenko, pierwszy zastępca szefa sztabu Władimira Putina - napisał Szabolcs Panyi. Celem ma być utrzymanie u władzy premiera Viktora Orbana.

Węgierski dziennikarz zauważył, że zespół ten najprawdopodobniej zastosuje na Węgrzech podobną taktykę do tej, z której korzystał w Mołdawii. W kraju tym Rosjanie utworzyli mechanizm kupowania głosów, farmy trolli i sieć agentów, którzy mieli przekonywać do głosowania przeciwko proeuropejskiej prezydent Mai Sandu - przypomniał Panyi.

"Plan zakłada osadzenie rosyjskich ekspertów ds. manipulacji w portalach społecznościowych w ambasadzie rosyjskiej w Budapeszcie, wyposażonych w paszporty dyplomatyczne lub służbowe. Moje źródła podają, że projekt zakłada trzyosobowy zespół działający w ambasadzie w imieniu GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. Nie jest jasne, czy jest on już aktywny" - dodał dziennikarz.

"Informacje na temat prób wsparcia kampanii Orbana przez Kreml zostały udostępnione partnerom na podstawie rozmów ze źródłami bezpieczeństwa narodowego z trzech różnych krajów europejskich. Wiele agencji UE i NATO prawdopodobnie już o tym wie i obserwuje sytuację" - poinformował Panyi.

Kluczowa data: 12 kwietnia

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.