Od rozpoczęcia wojny z Iranem do Izraela drogą lądową i morską wróciło ok. 20 tys. obywateli. Pierwsze samoloty wylądowały w Izraelu w czwartek, przywożąc do kraju pierwszych pasażerów z około 100 tys. oczekujących na powrót. Z kolei 850 izraelskich uczniów przebywających w Polsce ewakuowała służba bezpieczeństwa Szin Bet.

Lotnisko Ben Guriona w Izraelu (zdjęcie archiwalne) / Shutterstock

Izraelscy uczniowie ewakuowani z Polski

Około 850 uczniów izraelskich szkół średnich, którzy w chwili wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie przebywali w Polsce, zostało w ostatnich dniach sprowadzonych do kraju. Uczestniczyli oni w wycieczkach edukacyjnych związanych z miejscami Zagłady. Do Izraela wrócili w ramach tajnej operacji ewakuacyjnej.

Akcję - jak poinformował portal Ynet - zorganizowały izraelskie ministerstwo edukacji oraz służba bezpieczeństwa Szin Bet. Młodzież przetransportowano do Egiptu i stamtąd lądowym przejściem granicznym w Tabie do Izraela.

Pierwsze przyloty na lotnisko Ben Guriona

Loty repatriacyjne mają pomóc w powrocie ok. 100 tys. Izraelczyków, którzy nie mogli wrócić do domu po tym, jak Izrael w sobotę zamknął swoją przestrzeń powietrzną. Jednak w czwartek izraelskie lotnisko Ben Guriona między Tel Awiwem a Jerozolimą zostało częściowo otwarte dla ograniczonego ruchu cywilnego po pięciu dniach wojny.

W czwartek wylądowało tam kilkanaście samolotów, a w piątek ich liczba ma być dwa razy większa. Wśród nich znajdą się połączenia z Ameryki Północnej. Linia El Al zapowiedziała w najbliższych dniach loty repatriacyjne z 22 kierunków, m.in. z Nowego Jorku, Miami i Los Angeles w USA oraz z Bangkoku i Phuket w Tajlandii.

Portal Ynet poinformował, że operacja będzie kontynuowana również w weekend, z wyjątkiem szabatu - żydowskiego dnia odpoczynku, trwającego od piątkowego zachodu słońca do sobotniego wieczoru - kiedy narodowy przewoźnik nie realizuje lotów.

Izraelski rząd zapowiedział stopniowe wznawianie wylotów z lotniska Ben Guriona od niedzieli.

Atak USA i Izraela na Iran

Ruch lotniczy wstrzymano po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiego ataku powietrznego na Iran. W odpowiedzi Iran przeprowadził ostrzał rakietami balistycznymi wymierzony w Izrael oraz w kraje Bliskiego Wschodu, na których terytorium znajdują się amerykańskie bazy.