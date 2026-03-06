Polska wystąpi w piątek oficjalnie w Radzie UE z inicjatywą ustanowienia europejskiego Dnia Niezawisłości Sądowniczej - przekazał korespondentce RMF FM w Brukseli unijny dyplomata. Warszawa zaprezentuje ją na posiedzeniu unijnych ministrów sprawiedliwości w belgijskiej stolicy.

Dzień Niezawisłości Sędziowskiej. Polska inicjatywa w Radzie UE (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Inicjatywa ma na celu uczynienie 11 stycznia wspólnym, europejskim symbolem. Data nawiązuje do słynnego Marszu Tysiąca Tóg z 2020 roku.

Wówczas sędziowie z ponad 20 krajów Europy, ubrani w togi szli ramię w ramię z polskimi prawnikami i obywatelami ulicami Warszawy w proteście przeciwko niszczeniu praworządności.

Taki Europejski Dzień Niezawisłości Sędziowskiej byłby symbolicznym przypomnieniem, że niezależne sądy i niezawiśli sędziowie są fundamentem wolnego państwa i każdej demokracji. Byłby to także impuls do regularnej debaty o tym, jak chronić sądownictwo w krajach członkowskich UE przed politycznymi naciskami.

To oczywiście także szansa, by polskie doświadczenia walki o rządy prawa stały się inspiracją dla całej Europy.

Polska od miesięcy prowadzi w tej sprawie intensywną kampanię. W styczniu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek promował inicjatywę w Parlamencie Europejskim. Z kolei w zeszłym roku szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski apelował do ONZ o ustanowienie 11 stycznia Międzynarodowym Dniem Niezawisłości Sędziowskiej. Wspieram inicjatywę stowarzyszeń sędziów, by ta data była symbolem - mówił Sikorski.

Polska idea wspierana jest nie tylko przez środowiska sędziowskie w Polsce, ale także przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (IAJ).



Jej piątkowa prezentacja na forum ministrów sprawiedliwości będzie pierwszym sprawdzianem poparcia przez kraje UE.

