Stany Zjednoczone tymczasowo wyłączyły z rosyjskich sankcji transakcje sprzedaży ropy naftowej Indiom. Licencja, obowiązująca do 4 kwietnia, dotyczy wyłącznie surowca już załadowanego na statki przed 5 marca i ma na celu ograniczenie wzrostu cen ropy na światowych rynkach po blokadzie cieśniny Ormuz przez Iran.
- USA czasowo wyłączyły z sankcji sprzedaż rosyjskiej ropy naftowej Indiom.
- Decyzja dotyczy tylko surowca załadowanego na tankowce przed 5 marca.
- Celem jest ograniczenie wzrostu cen ropy po blokadzie cieśniny Ormuz przez Iran.
Jak wynika z dokumentu opublikowanego przez amerykański Departament Skarbu, sankcjami nie będzie objęta sprzedaż ropy naftowej załadowanej na tankowce przed 5 marca. Dotyczy to tylko surowca rozładowywanego w indyjskich portach, kupowanego przez podmioty z Indii. Licencja obowiązuje do 4 kwietnia.
Sekretarz skarbu Scott Bessent uzasadnił decyzję chęcią zmniejszenia presji cenowej na rosyjską ropę naftową w obliczu blokady cieśniny Ormuz przez Iran.
To celowo krótkoterminowe rozwiązanie nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskim władzom, ponieważ autoryzuje jedynie transakcje dotyczące ropy, która już utknęła na morzu - zaznaczył.
Indie są kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych i w pełni przewidujemy, że New Delhi zwiększy zakupy amerykańskiej ropy. To tymczasowe rozwiązanie złagodzi presję wywołaną próbą Iranu, by wziąć globalny sektor energetyczny jako zakładnika - dodał.
Jest to kolejne działanie administracji Donalda Trumpa mające na celu obniżkę rosnących cen ropy naftowej. Wcześniej amerykański prezydent ogłosił, że władze USA ubezpieczą tankowce od ryzyka politycznego oraz - kiedy będzie to możliwe - będą eskortować statki przepływające przez kontrolowaną przez Iran cieśninę.
Przypomnijmy, że Waszyngton nałożył w ubiegłym roku na Indie karne cła w wysokości 25 proc. za kupowanie rosyjskiej ropy naftowej. Taryfy te wygasły po zawarciu porozumienia handlowego z USA. Według Białego Domu, Indie zobowiązały się wówczas do zaprzestania zakupów rosyjskiego surowca.