Stany Zjednoczone tymczasowo wyłączyły z rosyjskich sankcji transakcje sprzedaży ropy naftowej Indiom. Licencja, obowiązująca do 4 kwietnia, dotyczy wyłącznie surowca już załadowanego na statki przed 5 marca i ma na celu ograniczenie wzrostu cen ropy na światowych rynkach po blokadzie cieśniny Ormuz przez Iran.

Jak wynika z dokumentu opublikowanego przez amerykański Departament Skarbu, sankcjami nie będzie objęta sprzedaż ropy naftowej załadowanej na tankowce przed 5 marca. Dotyczy to tylko surowca rozładowywanego w indyjskich portach, kupowanego przez podmioty z Indii. Licencja obowiązuje do 4 kwietnia.

Sekretarz skarbu Scott Bessent uzasadnił decyzję chęcią zmniejszenia presji cenowej na rosyjską ropę naftową w obliczu blokady cieśniny Ormuz przez Iran.

To celowo krótkoterminowe rozwiązanie nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskim władzom, ponieważ autoryzuje jedynie transakcje dotyczące ropy, która już utknęła na morzu - zaznaczył.

Indie są kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych i w pełni przewidujemy, że New Delhi zwiększy zakupy amerykańskiej ropy. To tymczasowe rozwiązanie złagodzi presję wywołaną próbą Iranu, by wziąć globalny sektor energetyczny jako zakładnika - dodał.

USA walczą o niższą cenę ropy naftowej

Jest to kolejne działanie administracji Donalda Trumpa mające na celu obniżkę rosnących cen ropy naftowej. Wcześniej amerykański prezydent ogłosił, że władze USA ubezpieczą tankowce od ryzyka politycznego oraz - kiedy będzie to możliwe - będą eskortować statki przepływające przez kontrolowaną przez Iran cieśninę .