Koalicja Obywatelska zyskuje przewagę w najnowszym sondażu wyborczym pracowni Opinia24. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się już w najbliższą niedzielę, partia Donalda Tuska mogłaby liczyć na 34,2 proc. głosów. To wzrost o ponad dwa punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem.

Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 22 proc. badanych, co oznacza spadek o 2,5 punktu procentowego / Pawel Wodzynski/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Spadają natomiast notowania Prawa i Sprawiedliwości - na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 22 proc. badanych, co oznacza spadek o 2,5 punktu procentowego.

Podium zamyka Konfederacja, która zanotowała wzrost poparcia do 14,5 proc. (+1,9 pp.). Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,2 proc. (spadek o 0,7 pp.) oraz Lewica z 6,2 proc. poparcia (spadek o 0,2 pp.).

Te partie nie weszłyby do Sejmu

Tuż pod progiem wyborczym znalazły się partia Razem (4,1 proc., wzrost o 0,4 pp.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które popiera 3 proc. respondentów (wzrost o 1,3 pp.). Największy spadek zanotowała Polska 2050 - partia może liczyć tylko na 1,5 proc. głosów, czyli aż o 2,6 punktu procentowego mniej niż miesiąc temu.

Odpowiedź "inna partia" wybrało 0,6 proc. ankietowanych, a 6,8 proc. badanych nie potrafiło wskazać swojego wyboru.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię Opinia24 w dniach 2-4 marca 2026 roku na reprezentatywnej grupie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski. Sondaż wykorzystał technikę mieszaną: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI). Wyniki mogą nie sumować się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenia.