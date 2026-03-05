Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) twierdzi, że zaatakował amerykański tankowiec w północnej części Zatoki Perskiej. Z komunikatu wynika, że jednostka stanęła w ogniu.

Oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamaskiej zostało wyemitowane przez irańską telewizję publiczną. Nie zawierało wielu szczegółów dotyczących rzekomego ataku na amerykański tankowiec - podkreśla agencja Associated Press.

Zdaniem AP, incydent ten może mieć bezpośredni związek z porannym atakiem u wybrzeży Kuwejtu. Według brytyjskiej instytucji United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), na którą powołała się agencja, to właśnie tam doszło do uderzenia na tankowiec.

Amerykański okręt podwodny uderzył w irańską fregatę

W środę amerykański okręt podwodny uderzył w irański okręt wojenny IRIS Dena z około 180 członkami załogi na pokładzie. Zginęło co najmniej 87 osób, 32 są ranne, a 61 jest zaginionych.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone "gorzko pożałują" tego ataku.

"Stany Zjednoczone dopuściły się zbrodni na morzu, 2000 mil od wybrzeży Iranu" - napisał Aragczi na serwisie X.

"Fregata Dena, goszcząca u marynarki wojennej Indii, (...) została zaatakowana na wodach międzynarodowych bez ostrzeżenia. Zapamiętajcie moje słowa: Stany Zjednoczone gorzko pożałują precedensu, który stworzyły" - dodał.

Pierwszy taki przypadek od czasu II wojny światowej

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział na konferencji prasowej, że było to pierwsze zatopienie wrogiej jednostki przez amerykański okręt podwodny za pomocą torpedy od czasów II wojny światowej.

IRIS Dena wracała do Iranu z Indii, gdzie w połowie lutego uczestniczyła w przeglądzie flot wojennych. We wtorek admirał Brad Cooper, stojący na czele Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), przekazał, że od początku operacji przeciwko Iranowi, tj. od 28 lutego, amerykańskie siły zniszczyły 17 irańskich okrętów.

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w poniedziałek wieczorem zamknięcie cieśniny Ormuz i zagroziła, że podpali każdą jednostkę próbującą przepłynąć przez ten szlak. Według ONZ blokada uwięziła na morzu około 20 tys. marynarzy. Przez cieśninę Ormuz przechodzi około 20 proc. wykorzystywanej na świecie ropy naftowej.

