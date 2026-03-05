Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) twierdzi, że zaatakował amerykański tankowiec w północnej części Zatoki Perskiej. Z komunikatu wynika, że jednostka stanęła w ogniu.

Iran nie podał szczegółów rzekomego ataku na tankowiec USA (zdj. ilustracyjne) / PATRICK T. FALLON/AFP/East News / East News

Oświadczenie IRGC zostało podane przez irańską telewizję publiczną, brak szczegółów dotyczących ataku.

Oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamaskiej zostało wyemitowane przez irańską telewizję publiczną. Nie zawierało wielu szczegółów dotyczących rzekomego ataku na amerykański tankowiec - podkreśla agencja Associated Press.

Zdaniem AP, incydent ten może mieć bezpośredni związek z porannym atakiem u wybrzeży Kuwejtu. Według brytyjskiej instytucji United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), na którą powołała się agencja, to właśnie tam doszło do uderzenia na tankowiec.

Amerykański okręt podwodny uderzył w irańską fregatę

W środę amerykański okręt podwodny uderzył w irański okręt wojenny IRIS Dena z około 180 członkami załogi na pokładzie. Zginęło co najmniej 87 osób, 32 są ranne, a 61 jest zaginionych.