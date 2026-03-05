Centralne Biuro Antykorupcyjne od rana prowadzi przeszukanie w kilkunastu miejscach, w tym w Urzędzie Miasta Wrocław. Taką informację przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Od rana funkcjonariusze CBA na polecenie katowickiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach, między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów.

"Trwa zabezpieczanie dokumentacji i nośników pamięci m.in. w Urzędzie Miasta Wrocław i komunalnej spółce Ekosystem" - napisał na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. 

Jak dodał, śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnieńniedopełnienia obowiązków przez urzędników w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Wrocławia.

Jak powiedziała dziennikarce RMF FM Martynie Czerwińskiej rzeczniczka urzędu miasta Agata Dzikowska, śledczy biorą pod lupę przetarg Ekosystemu na odbiór odpadów. Od marca pozostaje nierozstrzygnięty, m.in. z powodu wycieku poufnych informacji. Wykonawca tej usługi jest więc wybierany z wolnej ręki, a to kosztuje podatników sporo więcej niż poprzednie umowy.

Sprawą zainteresowała się prokuratura w Katowicach - ta sama, która postawiła zarzuty w aferze Collegium Humanum prezydentowi miasta Jackowi Sutrykowi.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji, wkrótce więcej informacji.