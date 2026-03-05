Centralne Biuro Antykorupcyjne od rana prowadzi przeszukanie w kilkunastu miejscach, w tym w Urzędzie Miasta Wrocław. Taką informację przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Agenci CBA od rana prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Od rana funkcjonariusze CBA na polecenie katowickiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach, między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów.

"Trwa zabezpieczanie dokumentacji i nośników pamięci m.in. w Urzędzie Miasta Wrocław i komunalnej spółce Ekosystem" - napisał na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak dodał, śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Wrocławia.