W ramach najnowszej rewizji Krajowego Planu Odbudowy wprowadzony zostanie program asystencji dla osób z niepełnosprawnościami. Poinformowała o tym minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Nowe rozwiązanie zastąpi dotychczasowy bon senioralny. Projekt rewizji trafi w czwartek na Stały Komitet Rady Ministrów.

Program asystencji zamiast bonu senioralnego. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiada zmiany w KPO (Zdjęcie ilustracyjne) / Radek Pietruszka / PAP

W rewizji KPO przewidziano również zmiany techniczne, dotyczące m.in. wskaźników oraz sposobu rozliczania tzw. kamieni milowych. Celem tych zmian jest maksymalne wykorzystanie dostępnych środków z programu.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że współpraca z Komisją Europejską przebiega bardzo dobrze, a większość proponowanych zmian została już wstępnie uzgodniona. Rewizja KPO ma stanowić mandat negocjacyjny dla rządu w dalszych rozmowach z KE. Polska oczekuje kolejnej transzy środków z KPO w maju.

Szefowa resortu zaznaczyła, że niemal całość środków z części grantowej KPO została już zakontraktowana. Część pożyczkowa będzie mogła być wykorzystywana jeszcze przez kilka lat po formalnym zakończeniu programu.

Pełczyńska-Nałęcz oceniła, że rzeczywistą efektywność wykorzystania środków będzie można rzetelnie ocenić w połowie roku, ponieważ obecnie projekty realizowane są w bardzo szybkim tempie przez różne podmioty, w tym samorządy. Wszyscy ścigają się z czasem, aby zdążyć z realizacją inwestycji. Zaangażowanie i oddanie tej sprawie ze strony wszystkich realizujących projekty jest ogromne - podkreśliła.

Polski KPO obejmuje 57 inwestycji i 54 reformy. Łączna wartość środków, które Polska ma otrzymać z programu, to ok. 232 mld zł, z czego 107 mld zł w formie dotacji i 124,8 mld zł w postaci preferencyjnych pożyczek.

Bon senioralny i asystencja osobista

W myśl prezentowanych wcześniej przez rząd planów ideą bonu senioralnego miała być pomoc seniorom powyżej 75. roku życia oraz ich rodzinom w organizacji opieki.

Z kolei w zaprezentowanym projekcie ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami zapowiedziano stały, ogólnopolski system bezpłatnej asystencji, który ma pomagać niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu, pracy, nauce i kontaktach społecznych. Osoby potrzebujące wsparcia będą mogły wybrać swojego asystenta oraz podmiot organizujący usługę, a zakres pomocy (od 20 do docelowo 240 godzin miesięcznie) będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb. Program ma objąć ok. 100 tys. osób z niepełnosprawnościami, a jego wdrożenie planowane jest od 2027 roku.