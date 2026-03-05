Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało nowe zalecenia dotyczące podróży do Turcji. Resort dyplomacji odradza wszelkie wyjazdy w pobliże granicy z Syrią, Irakiem i Iranem oraz apeluje o szczególną ostrożność w południowo-wschodnich regionach kraju.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało nowe zalecenia dotyczące podróży do Turcji (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało w czwartek nowe zalecenia dla podróżujących do Turcji, w których stanowczo odradza wszelkie podróże do 30-kilometrowej strefy przygranicznej z Syrią, Irakiem i Iranem.

Mowa o okręgach: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanliurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı i Iğdır. Sytuacja w tych rejonach jest niestabilna i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa podróżnych.

Zachowaj ostrożność w południowo-wschodniej Turcji

MSZ zaleca unikanie wszelkich podróży, które nie są absolutnie konieczne, do okręgów południowo-wschodniej Turcji: Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep (z wyjątkiem miasta Gaziantep), Şanliurfa (z wyjątkiem miasta Şanliurfa), Mardin (z wyjątkiem miasta Mardin), Şırnak, Hakkâri, Van (z wyjątkiem miasta Van), Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Siirt oraz Batman.

We wspomnianych miastach - Gaziantep, Şanliurfa, Mardin, Van - zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

"Na pozostałym terytorium Turcji, w tym w popularnych regionach turystycznych, zalecamy zachowanie zwykłej ostrożności" - czytamy na stronie resortu dyplomacji.

Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie

Zalecenia MSZ mają związek z napięciami na Bliskim Wschodzie. W sobotę 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły naloty na cele w Iranie, zabijając m.in. najwyższego przywódcę Alego Chameneia. W odwecie irańska armia rozpoczęła ostrzał obiektów w Izraelu i innych państwach Bliskiego Wschodu.

Konflikt rozlewa się na sąsiednie kraje, a sytuacja w regionie pozostaje niebezpieczna. Wiele państw, w tym Polska, wydało ostrzeżenia dla swoich obywateli dotyczące podróży do Iranu i krajów ościennych. W wyniku działań wojennych odwołano liczne loty.