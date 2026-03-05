Samolot PLL LOT z Warszawy do Pragi musiał zawrócić z powodu usterki technicznej. Maszyna bezpiecznie wylądowała na Lotnisku Chopina. Jak poinformował rzecznik linii Krzysztof Moczulski, cała operacja przebiegła zgodnie z procedurami.

Samolot z Warszawy do Pragi musiał zawrócić z powodu usterki / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rejsowy samolot PLL LOT z Warszawy do Pragi zawrócił na Lotnisko Chopina z powodu usterki technicznej.

Pasażerowie zostaną przekierowani na kolejne dostępne połączenia.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Z powodu usterki technicznej samolotu obsługującego rejs LO523 z Warszawy do Pragi załoga - zgodnie z obowiązującymi procedurami - podjęła decyzję o powrocie na lotnisko wylotu. Samolot bezpiecznie wylądował w Warszawie - przekazał Moczulski.

Rzecznik PLL LOT poinformował również, że rejs LO523/LO524 na trasie Warszawa-Praga-Warszawa został odwołany, a pasażerowie zostaną przekierowani na kolejne dostępne połączenie.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. Oferują bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic.

Z obecnie eksploatowanych przez PLL LOT samolotów część to Boeingi: sześć B737-800 i 19 maszyn B737 w wersji MAX, a także 15 Dreamlinerów - osiem w wersji B787-8 i siedem B787-9. W barwach polskiego przewoźnika latają też m.in. Embraery, w tym dwa do dyspozycji rządu.