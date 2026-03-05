Nowa strategia Krajowej Grupy Spożywczej zostanie opublikowana najpóźniej w kwietniu - powiedział wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona. Jak mówił, celem jest wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa. Skomentował też decyzję w sprawie sieci sklepów Carrefour.

Krajowa Grupa Spożywcza nie kupi sieci sklepów Carrefour / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Krajowa Grupa Spożywcza ogłosi nową strategię.

Strategia zakłada "odchudzenie" grupy i skupienie się na wykorzystaniu potencjału polskiego rolnictwa.

Nie planuje się wprowadzenia KGS na giełdę - celem jest uporządkowanie biznesu.

W najbliższym czasie rozstrzygniemy konkurs na dwa stanowiska w zarządzie Krajowej Grupy Spożywczej, a najpóźniej w kwietniu ogłoszona zostanie nowa strategia grupy - powiedział Wrona w wywiadzie dla PAP Biznes.

Po co państwo ma fabrykę cukierków?

W jednym holdingu mamy podmioty z różnych obszarów: od stadniny koni, przez producenta cukru po firmę spożywczą. Trzeba sobie zadać pytanie, po co państwo ma fabrykę cukierków, jak ma konkurować na tym rynku z dużymi koncernami, czy celem polskiego rządu jest budowanie kompetencji w tym obszarze. Realizujemy strategię, która zakłada odchudzenie grupy, ale przede wszystkim wypracowanie kompetencji, które są związane z wykorzystaniem potencjału, jaki daje polskie rolnictwo. Jednocześnie, mamy świadomość, jakie jest nastawienie opinii publicznej do hasła - prywatyzacja - mówił Wrona.

Jak poinformował, nie ma pomysłów wprowadzania Krajowej Grupy Spożywczej na giełdę, celem jest poukładanie tego biznesu.

Wiceszef MAP poinformował, że do spółki trafić może zablokowane 800 mln zł z przeznaczeniem na zakup Horteksu.

"Carrefour? Wydawać będziemy mądrze"

Analizujemy rynek spożywczy pod kątem przejęć i jeżeli pojawi się coś, co mogłoby spowodować zwiększenie wykorzystania zasobów w produkcji rolnej, to będziemy analizować oferty. Carrefour nie jest okazją biznesową i taka transakcja w żaden sposób nie dawałaby gwarancji skutecznego wejścia w obszar dostaw od polskich rolników. Wydawać pieniądze będziemy tylko mądrze - powiedział wiceminister, odnosząc się do wcześniej podnoszonych pomysłów, by grupa kupiła sieć sklepów Carrefour w Polsce.

Krajowa Grupa Spożywcza powinna być liderem w przetwarzaniu żywności i aktywnym uczestnikiem rynku rolnego. Warto skupić (się) na przywróceniu i rozwijaniu grup zakupowych. Dlaczego klient może z łatwością kupować przez internet przykładowy ser od greckiego rolnika, a nie może nabywać bezpośrednio produktów od rolnika polskiego? - powiedział Wrona.

Krajowa Grupa Spożywcza jest polskim producentem żywności. Zajmuje się m.in. produkcją cukru. Wiceminister wskazał, że wysłodki z buraka cukrowego mogłyby być wykorzystywane do celów energetycznych.

Produkujemy buraka cukrowego, a spożycie cukru lawinowo spada. Wysłodki, czyli odpady są dzisiaj wykorzystywane w części na paszę zwierzęcą, ale są również pożądane energetycznie. Testujemy ich wykorzystanie w bloku biomasowym w Połańcu. Rozmawiamy o tym surowcu z Orlenem i innymi spółkami energetycznymi. KGS mogłaby być producentem wsadu do biogazowni i udziałowcem w takim biznesie - powiedział Wrona.

"Pszczółka" dla wojska

Jak powiedział, należąca do grupy Fabryka Cukierków "Pszczółka" miałaby rozszerzyć działalność o produkcję specjalistycznej żywności np. dla wojska.

W przypadku firmy "Pszczółka" jestem zwolennikiem myślenia o głębokich zmianach w tej nowoczesnej fabryce i dostosowanie jej zakładów do produkcji żywności energetycznej, batonów z owoców liofilizowanych m.in. z przeznaczeniem dla służb mundurowych. Chcemy "Pszczółkę" przenieść na inny poziom działalności, wykorzystując jej zasoby, kompetencje i infrastrukturę - powiedział wiceszef MAP.

Wskazał, że zadaniem Elewarru, innej spółki z grupy, jest udział w zabezpieczeniu ziarna zbóż na okoliczność kryzysów, klęsk żywiołowych i niestabilnej geopolitycznie sytuacji.

Krajowa Grupa Spożywcza to największy podmiot w sektorze rolno-spożywczym w Polsce. Ma około 40 proc. udziału w rynku cukru, a także jest wytwórcą przetworów owocowo-warzywnych.

Spółki zależne KGS działają w segmentach: nasienno-rolnym, skrobiowym, zbożowo-młynarskim i spożywczym.