Ambasada RP w Dosze opublikowała dziś na platformie X pilny komunikat dla przebywających w tym kraju Polaków. Służby dyplomatyczne proszą w nim o stosowanie się do zaleceń służb Kataru i pozostanie w domu albo hotelu. Istnieje ryzyko kolejnych ataków.

"W związku z wysokim ryzykiem kolejnych ataków rakietowych i dronowych Ambasada RP w Dosze ponownie apeluje o ścisłe stosowanie się do zaleceń władz Kataru SHELTER IN PLACE - pozostań w domu/hotelu i ogranicz przemieszczanie się do absolutnego minimum (pisownia oryginalna - przyp. RMF FM)" - czytamy we wpisie polskiej ambasady w Dosze.

Dyplomaci podkreślają, że osoby przebywające w Katarze powinny unikać zbliżania się do obiektów wojskowych, infrastruktury energetycznej oraz okolic obiektów amerykańskich. 

"Zachowaj spokój, stosuj się do komunikatów władz Kataru i Ambasady RP" - zaapelowano.

Dziś Iran przeprowadził atak dronowy na Azerbejdżan - dron uderzył w lotnisko, co znacząco podnosi poziom napięcia w regionie. Dodatkowo, Teheran poinformował o ataku na amerykański tankowiec.  

Sekretarz obrony (wojny) USA Pete Hegseth wezwał Izrael do utrzymania nacisku militarnego na Iran w rozmowie z izraelskim ministrem obrony Israelem Kacem. W Libanie zginął jeden z przywódców Hamasu w wyniku izraelskiego ataku.

