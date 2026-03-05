Ambasada RP w Dosze opublikowała dziś na platformie X pilny komunikat dla przebywających w tym kraju Polaków. Służby dyplomatyczne proszą w nim o stosowanie się do zaleceń służb Kataru i pozostanie w domu albo hotelu. Istnieje ryzyko kolejnych ataków.

1 marca Iran zaatakował cele w Dosze / MAHMUD HAMS/AFP / East News

"W związku z wysokim ryzykiem kolejnych ataków rakietowych i dronowych Ambasada RP w Dosze ponownie apeluje o ścisłe stosowanie się do zaleceń władz Kataru SHELTER IN PLACE - pozostań w domu/hotelu i ogranicz przemieszczanie się do absolutnego minimum (pisownia oryginalna - przyp. RMF FM)" - czytamy we wpisie polskiej ambasady w Dosze.

Dyplomaci podkreślają, że osoby przebywające w Katarze powinny unikać zbliżania się do obiektów wojskowych, infrastruktury energetycznej oraz okolic obiektów amerykańskich.

"Zachowaj spokój, stosuj się do komunikatów władz Kataru i Ambasady RP" - zaapelowano.