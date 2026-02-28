Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nadał w sobotę komunikaty radiowe, ostrzegając statki przed przepływaniem przez Cieśninę Ormuz - strategiczny szlak wodny, przez który przepływa około jednej trzeciej światowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) i jedna szósta ropy naftowej. "Żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz" - głosi komunikat wysyłany przez Teheran.

Irańskie siły ostrzegły wszystkie statki przed przepływaniem przez Cieśninę Ormuz.

Szczególne zagrożenie dotyczy jednostek powiązanych z USA i Izraelem, ale ryzyko dotyczy wszystkich statków.

Cieśnina Ormuz to kluczowy szlak dla światowego handlu ropą i gazem.

W sobotę statki znajdujące się w Zatoce Perskiej odebrały komunikaty radiowe nadawane przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Władze w Teheranie jednoznacznie zakomunikowały, że żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz. Informację tę potwierdził Farhad Patel, dyrektor agencji żeglugowej Sharaf z Dubaju.

Według dubajskiego armatora największe zagrożenie dotyczy statków powiązanych z interesami Stanów Zjednoczonych i Izraela, jednak także inne jednostki mogą stać się celem ataków - zarówno celowych, jak i przypadkowych.

Zalecenia dla żeglugi

Po otrzymaniu informacji o zamknięciu cieśniny, greckie ministerstwo żeglugi wydało zalecenie dla statków pływających pod grecką banderą, by zachowały maksymalną czujność i unikały rejonu Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej oraz samej Cieśniny Ormuz. Podobne ostrzeżenia przekazały władze Wielkiej Brytanii.

Jak podkreśla Jakob Larsen, dyrektor ds. bezpieczeństwa w największym na świecie stowarzyszeniu żeglugowym BIMCO, statki znajdujące się już w zagrożonym rejonie będą szukać schronienia na wodach państw neutralnych, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Katar, a część z nich może całkowicie opuścić ten obszar.

Znaczenie Cieśniny Ormuz dla światowej gospodarki

Cieśnina Ormuz jest jednym z najważniejszych szlaków morskich na świecie. Przez ten wąski przesmyk przepływa około jednej trzeciej światowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz jedna szósta globalnych dostaw ropy naftowej. Cała północna część cieśniny znajduje się pod kontrolą Iranu, co daje temu krajowi znaczną władzę nad ruchem statków i bezpieczeństwem dostaw energetycznych.

Na tydzień przed sobotnim atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadził manewry morskie, podczas których testowano możliwość zablokowania cieśniny. Wówczas Iran całkowicie wstrzymał ruch na tych wodach na kilka godzin, demonstrując swoje możliwości w zakresie kontroli nad tym strategicznym szlakiem.