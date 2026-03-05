Policjanci ze Świętochłowic zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o wielomiesięczne znęcanie się nad swoją 78-letnią matką. Podczas jednej z awantur miał wbić kobiecie widelec w rękę. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
Do zdarzenia doszło we wtorek 3 marca. Pracownicy opieki społecznej odwiedzili mieszkanie, w którym mieszka 78-letnia kobieta i jej 50-letni syn. Podczas wizyty zwrócili uwagę na jego nerwowe i agresywne zachowanie.
Ich niepokój wzbudził także widoczny ślad na ręce seniorki. W związku z podejrzeniem przemocy domowej natychmiast powiadomili policję.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podczas jednej z awantur 50-latek wbił swojej matce widelec w rękę, bo nie posprzątała kuwety kota.
Policjanci ustalili również, że przemoc wobec seniorki trwała od ponad roku. W tym czasie mężczyzna miał regularnie wszczynać awantury i obrażać swoją matkę.
Mundurowi zatrzymali 50-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Służby przypominają, że na przemoc domową nie wolno pozostawać obojętnym. Szybka reakcja może zatrzymać eskalację agresji i pomóc osobom pokrzywdzonym.
Osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą zgłosić sprawę policji lub skorzystać z pomocy specjalnych infolinii, m.in.:
- Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 800 120 002,
- Linia Pomocy Pokrzywdzonym - 222 309 900.