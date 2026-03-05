Policjanci ze Świętochłowic zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o wielomiesięczne znęcanie się nad swoją 78-letnią matką. Podczas jednej z awantur miał wbić kobiecie widelec w rękę. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

50-latek usłyszał zarzut, fot. Policja Katowice

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Brutalna przemoc wobec seniorki w Świętochłowicach. Syn wbił 78-letniej matce widelec w rękę

Do zdarzenia doszło we wtorek 3 marca. Pracownicy opieki społecznej odwiedzili mieszkanie, w którym mieszka 78-letnia kobieta i jej 50-letni syn. Podczas wizyty zwrócili uwagę na jego nerwowe i agresywne zachowanie.

Ich niepokój wzbudził także widoczny ślad na ręce seniorki. W związku z podejrzeniem przemocy domowej natychmiast powiadomili policję.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podczas jednej z awantur 50-latek wbił swojej matce widelec w rękę, bo nie posprzątała kuwety kota.

Policjanci ustalili również, że przemoc wobec seniorki trwała od ponad roku. W tym czasie mężczyzna miał regularnie wszczynać awantury i obrażać swoją matkę.

Świętochłowice. 50-latek zatrzymany za przemoc domową. Sąd zdecydował o areszcie

Mundurowi zatrzymali 50-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.

Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Służby przypominają, że na przemoc domową nie wolno pozostawać obojętnym. Szybka reakcja może zatrzymać eskalację agresji i pomóc osobom pokrzywdzonym.

Osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą zgłosić sprawę policji lub skorzystać z pomocy specjalnych infolinii, m.in.: