Od 8 marca podróżni korzystający z linii kolejowej Poznań-Piła muszą przygotować się na poważne zmiany. W związku z przebudową trasy część pociągów pojedzie objazdami, a za połączenia regionalne wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Utrudnienia potrwają co najmniej do 26 marca.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

W związku z przebudową linii kolejowej Poznań-Piła od 8 marca inaczej pojadą pociągi dalekobieżne - poinformowała w czwartek spółka PKP PLK. Za pociągi regionalne wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Na odcinku linii kolejowej nr 354 - od posterunku odgałęźnego Oborniki Wielkopolskie Most do stacji Oborniki Wielkopolskie trwa budowa drugiego toru wraz z drugą przeprawą mostową na Warcie.

Radosław Śledziński ze spółki PKP PLK poinformował, że ze względu na postępujące prace w Obornikach i Parkowie konieczne są tymczasowe, wcześniej zaplanowane zmiany w ruchu pociągów na odcinku Oborniki-Rogoźno.

Przebudowa linii Poznań – Piła i zmiany w organizacji ruchu

Od najbliższej niedzieli wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi regionalne.

Pociągi dalekobieżne będą kierowane trasami alternatywnymi, m.in. przez Krzyż i Stargard.

Zmiany w organizacji ruchu potrwają najpewniej do 26 marca. W tym czasie wykonawca inwestycji przebuduje kolejne fragmenty układu torowego na objętym robotami odcinku - m.in. dwa rozjazdy w okolicy Parkowa oraz sieć trakcyjną na długości ok. 3 km.

"Inwestycja sukcesywnie postępuje. Widać już nową nitkę przeprawy kolejowej na Warcie. Gotowy jest nowy peron na przystanku Oborniki Wielkopolskie Miasto, gdzie roboty koncentrują się teraz w nowym przejściu podziemnym między peronami. W Parkowie powstaje tzw. mijanka. To dodatkowy tor, który umożliwi sprawne wymijanie się pociągów, a w efekcie zapewni przejazdy większej liczby składów" - przekazał Śledziński.

Zakończenie inwestycji planowane jest w drugiej połowie roku. Realizowane prace mają zwiększyć przepustowość na najbardziej obciążonym odcinku linii Poznań-Piła.

Pozwoli to przewoźnikom przygotować lepszą ofertę dla podróżnych.