Zlikwidowano jedno z największych forów handlujących skradzionymi danymi. W wyniku wspólnej akcji Europolu i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zamknięto LeakBase - poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Forum zrzeszało ponad 142 tysiące użytkowników.

Zlikwidowano forum handlujące danymi / CBZC /

W Polsce zatrzymano sześć osób podejrzanych o wytwarzanie, pozyskiwanie i udostępnianie narzędzi hakerskich.

LeakBase działało od 2021 roku, gromadząc i sprzedając ogromne archiwum skradzionych danych uwierzytelniających.

Gałecka podała na X wpis Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, gdzie poinformowano, że działania, w których brało m.in. CBZC, były skoordynowaną, międzynarodową operacją prowadzoną przez Europol.

CBZC przekazało, że działania służb odbyły się we wtorek i środę w wielu krajach i poważnie zakłóciły funkcjonowanie forum oraz były skierowane przeciwko jego najbardziej aktywnym użytkownikom.

Sześć osób zatrzymano w Polsce

"W operacji udział wzięło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które na terenie całej Polski zatrzymało sześć osób. Podejrzani zostali doprowadzeni do właściwych miejscowo prokuratur, gdzie usłyszeli zarzuty karne z art 269b par. 1. kk. tj. wytwarzanie pozyskiwanie, udostępnianie lub zbywanie narzędzi hakerskich, służących do popełniania cyberprzestępstw" - podało Biuro.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli urządzenia oraz nośniki pamięci cyfrowych - dyski, pendrivy, telefony, komputery i laptopy.

Jak informuje policja, LeakBase "stało się centralnym punktem ekosystemu cyberprzestępczości, specjalizującym się w handlu wyciekającymi bazami danych - archiwami skradzionych danych uwierzytelniających zebranych za pomocą złośliwego oprogramowania typu infostealer".

Platforma dostępna była w otwartej sieci i działała w języku angielskim. Łączyła elementy forum i tablicy dyskusyjnej, umożliwiając cyberprzestępcom kupowanie, sprzedawanie i wymianę skradzionych danych.

Dane do przejmowania kont

Od 2021 r. LeakBase prowadziło - podaje CBZC - obszerne i stale aktualizowane archiwum baz danych, które padły ofiarą włamań, od historycznych wycieków po nowo ujawnione dane. "Na forum znajdowały się duże ilości par danych uwierzytelniających - w tym kombinacje adresów e-mail i haseł - oraz inne dane dostępowe wykorzystywane do przejmowania kont, oszustw i dalszych cyberataków" - czytamy w informacji CBZC.

Do grudnia ubiegłego roku forum liczyło ponad 142 tys. zarejestrowanych użytkowników, około 32 tys. postów i ponad 215 tys. prywatnych wiadomości, co - jak wskazuje CBZC - podkreśla jego skalę i globalny zasięg.

W akcji uczestniczyły służby z Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Belgii, Grecji, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Malezji i Kosowa, a dzięki przejęciu przez nie bazy danych forum wykryto wielu użytkowników, którzy uważali, że działają anonimowo.