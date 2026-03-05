Zlikwidowano jedno z największych forów handlujących skradzionymi danymi. W wyniku wspólnej akcji Europolu i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zamknięto LeakBase - poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Forum zrzeszało ponad 142 tysiące użytkowników.
- W Polsce zatrzymano sześć osób podejrzanych o wytwarzanie, pozyskiwanie i udostępnianie narzędzi hakerskich.
- LeakBase działało od 2021 roku, gromadząc i sprzedając ogromne archiwum skradzionych danych uwierzytelniających.
Gałecka podała na X wpis Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, gdzie poinformowano, że działania, w których brało m.in. CBZC, były skoordynowaną, międzynarodową operacją prowadzoną przez Europol.
CBZC przekazało, że działania służb odbyły się we wtorek i środę w wielu krajach i poważnie zakłóciły funkcjonowanie forum oraz były skierowane przeciwko jego najbardziej aktywnym użytkownikom.
"W operacji udział wzięło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które na terenie całej Polski zatrzymało sześć osób. Podejrzani zostali doprowadzeni do właściwych miejscowo prokuratur, gdzie usłyszeli zarzuty karne z art 269b par. 1. kk. tj. wytwarzanie pozyskiwanie, udostępnianie lub zbywanie narzędzi hakerskich, służących do popełniania cyberprzestępstw" - podało Biuro.
Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli urządzenia oraz nośniki pamięci cyfrowych - dyski, pendrivy, telefony, komputery i laptopy.
Jak informuje policja, LeakBase "stało się centralnym punktem ekosystemu cyberprzestępczości, specjalizującym się w handlu wyciekającymi bazami danych - archiwami skradzionych danych uwierzytelniających zebranych za pomocą złośliwego oprogramowania typu infostealer".
Platforma dostępna była w otwartej sieci i działała w języku angielskim. Łączyła elementy forum i tablicy dyskusyjnej, umożliwiając cyberprzestępcom kupowanie, sprzedawanie i wymianę skradzionych danych.
Od 2021 r. LeakBase prowadziło - podaje CBZC - obszerne i stale aktualizowane archiwum baz danych, które padły ofiarą włamań, od historycznych wycieków po nowo ujawnione dane. "Na forum znajdowały się duże ilości par danych uwierzytelniających - w tym kombinacje adresów e-mail i haseł - oraz inne dane dostępowe wykorzystywane do przejmowania kont, oszustw i dalszych cyberataków" - czytamy w informacji CBZC.
Do grudnia ubiegłego roku forum liczyło ponad 142 tys. zarejestrowanych użytkowników, około 32 tys. postów i ponad 215 tys. prywatnych wiadomości, co - jak wskazuje CBZC - podkreśla jego skalę i globalny zasięg.
W akcji uczestniczyły służby z Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Belgii, Grecji, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Malezji i Kosowa, a dzięki przejęciu przez nie bazy danych forum wykryto wielu użytkowników, którzy uważali, że działają anonimowo.