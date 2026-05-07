Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) uzyskała rekordowe 41 proc. poparcia w Saksonii-Anhalt i wyraźnie wyprzedza chadecką CDU z wynikiem 26 proc. - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Infratest dimap. We wrześniu w landzie odbędą się wybory do parlamentu regionalnego.
- AfD osiągnęła rekordowe 41 proc. poparcia w Saksonii-Anhalt i wyraźnie wyprzedziła CDU przed wrześniowymi wyborami do landtagu.
- Alice Weidel oceniła, że sukces AfD w wyborach regionalnych mógłby zwiększyć presję na rząd federalny i zagrozić koalicji CDU-SPD.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Na cztery miesiące przed wyborami do landtagu w Saksonii-Anhalt AfD zwiększyła przewagę nad CDU. W sondażu przeprowadzonym na zlecenie rozgłośni ze środkowych Niemiec MDR oraz dzienników "Volksstimme" i "Mitteldeutsche Zeitung" AfD uzyskała 41 proc. poparcia, co jest jej najwyższym dotąd wynikiem. W porównaniu z badaniem instytutu Insa z końca marca AfD zyskała trzy punkty procentowe.
Zobacz też: AfD idzie po władzę. Nowy sondaż wstrząśnie niemiecką sceną polityczną?
Drugie miejsce zajmuje CDU z poparciem na poziomie 26 proc., o punkt procentowy wyższym niż pod koniec marca. Do parlamentu Saksonii-Anhalt weszłyby jeszcze Lewica z 12 proc. oraz socjaldemokratyczna SPD z 7 proc. poparcia. Poniżej progu wyborczego znaleźliby się Zieloni i lewicowo-populistyczny Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW), które uzyskały po 4 proc.
"Po publikacji najnowszego sondażu w AfD zapanowała euforia" - napisała agencja dpa. Kandydat partii na premiera landu Ulrich Siegmund podkreślił w nagraniu opublikowanym na platformie X, że "AfD przebiła magiczną granicę 40 proc. poparcia" i "To ogromny wiatr w plecy" - ocenił.