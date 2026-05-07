Z kolei współprzewodnicząca AfD Alice Weidel powiedziała prawicowemu portalowi Nius, że oprócz Saksonii-Anhalt liczy także na bezwzględną większość dwa tygodnie później w wyborach landowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Oceniła, że jeżeli to się stanie, taki scenariusz mógłby zwiększyć presję na rząd do Niemiec i doprowadzić do rozpadu koalicji rządowej chadeków i socjaldemokratów.

Premier Saksonii-Anhalt Sven Schulze częściowo obarczył za słabe notowania CDU rząd Niemiec. Ludzie tutaj są niezadowoleni z tego, co dostają z Berlina, i szczerze mówiąc, ja również - powiedział Schulze rozgłośni MDR. Jak dodał, "nigdy wcześniej słabe notowania rządu federalnego nie wpływały tak mocno na sondaże przed wyborami landowymi, jak obecnie".

AfD bez szans na samodzielne rządy?

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) zwrócił uwagę, że mimo ostatniego wzrostu poparcia AfD nie miałaby większości pozwalającej na samodzielne rządy w Saksonii-Anhalt. Zarówno CDU, jak i Lewica wykluczyły współpracę z tą partią. Możliwym scenariuszem byłby rząd mniejszościowy CDU i SPD, tolerowany przez Lewicę, podobnie jak w sąsiedniej Saksonii.

"FAZ" wskazał na pogorszenie nastrojów gospodarczych w landzie. Według dziennika są one obecnie bliskie poziomom sprzed dwóch dekad, gdy wschodnie Niemcy zmagały się z wysokim bezrobociem. Aż 82 proc. ankietowanych ocenia sytuację gospodarczą jako mniej dobrą lub złą, a tylko 14 proc. jako dobrą lub bardzo dobrą.

Wybory do landtagu Saksonii-Anhalt zaplanowano na 6 września. AfD pozostaje izolowana na niemieckiej scenie politycznej, pozostałe partie wykluczają współpracę z nią na szczeblu landowym i federalnym. Dotychczas ugrupowanie nie objęło stanowiska premiera w żadnym z 16 krajów związkowych Niemiec.