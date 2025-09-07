Jest szansa, że w Strefie Gazy wreszcie nastanie pokój. W niedzielę Hamas zrobił krok na drodze do rozejmu - potwierdził gotowość powrotu do rozmów w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienia zakładników, których porwał podczas ataku na Izrael 7 października 2023 r.

Hamas potwierdził gotowość powrotu do rozmów w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienia zakładników (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W niedzielę po południu czasu polskiego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że najwyższa pora, by Hamas zaakceptował jego warunki i uwolnił zakładników, porwanych podczas ataku na Izrael 7 października 2023 r. "To moje ostatnie ostrzeżenie, nie będzie kolejnego!" - podkreślił amerykański przywódca we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Była to już kolejna groźba gospodarza Białego Domu wobec palestyńskiej organizacji terrorystycznej; ostatni apel wystosował w środę. Wcześniej zapowiadał, że brak uwolnienia zakładników będzie wiązał się z "piekielnymi" konsekwencjami.

Hamas wyraził gotowość powrotu do rozmów

Na reakcję Hamasu nie trzeba było długo czekać - tego samego dnia, ale późnym wieczorem frakcja potwierdziła gotowość powrotu do rozmów w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienia zakładników.

Jak pisze izraelski portal Times of Israel, "w starannie sformułowanym oświadczeniu" Hamas stwierdził, że "jest gotowy natychmiast zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby omówić uwolnienie wszystkich więźniów w zamian za jasną deklarację zakończenia wojny, całkowite wycofanie się (sił izraelskich) ze Strefy Gazy i utworzenie komitetu niezależnych Palestyńczyków, który będzie zarządzał Strefą Gazy".

"Hamas z zadowoleniem przyjmie każdy krok, który pomoże w powstrzymaniu agresji przeciwko naszym ludziom" - czytamy w oświadczeniu. Zaznaczono w nim, że organizacja otrzymała "pewne pomysły od strony amerykańskiej, mające na celu osiągnięcie zawieszenia broni". Hamas stwierdził, że pozostaje "w stałym kontakcie z mediatorami, aby przekształcić te pomysły w kompleksowe porozumienie spełniające nasze żądania".

Część zakładników wciąż żyje

Siły Obronne Izraela podały niedawno, że z 48 przetrzymywanych przez Hamas osób, nadal żyje co najmniej 20. W piątek Donald Trump sugerował jednak, że liczby te mogą być nieaktualne.