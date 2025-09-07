W niedzielę na indonezyjskiej wyspie Jawa doszło do tragicznego wypadku - podczas publicznego czytania Koranu zawalił się budynek. Z informacji lokalnych mediów wynika, że zginęły co najmniej trzy osoby, a ponad 80 zostało rannych.

Katastrofa budowlana w Indonezji - podczas publicznego czytania Koranu zawalił się budynek; są zabici i ranni (zdjęcie ilustracyjne) / HOTLI SIMANJUNTAK / PAP/EPA

Do wypadku doszło w niedzielę rano w miejscowości Sukamakmur w kabupatenie (powiecie) Bogor w zachodniej części indonezyjskiej wyspy Jawa. W jednym z budynków odbywało się publiczne czytanie Koranu, w którym uczestniczyło około 150 osób, głównie kobiet.

Wydarzenie było jedną z form upamiętnienia urodzin proroka Mahometa, które w tym roku obchodzono pod koniec ubiegłego tygodnia. Część zgromadzonych znajdowała się w środku budynku, a część na zewnątrz i na tarasie.

Jak poinformował burmistrz Bogor Rudy Susmanto, cytowany przez agencję informacyjną MINA News, taras budynku znajdował się na skraju urwiska. W momencie, gdy zebrało się na nim zbyt wiele osób, konstrukcja nie wytrzymała obciążenia i uległa zawaleniu. W wyniku katastrofy zginęły trzy osoby, a ponad 80 zostało rannych.

Akcja ratunkowa

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym straż pożarną, policję, wojsko i wolontariuszy oraz lokalnych mieszkańców. Jak przekazał przedstawiciel lokalnego oddziału ds. zarządzania kryzysowego, ratownicy zajęli się ewakuacją poszkodowanych oraz usuwaniem gruzów. Ranni zostali przewiezieni do okolicznych placówek medycznych.

Władze prowadzą obecnie szczegółowe dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy oraz weryfikują liczbę ofiar. Służby nie wykluczają, że liczba poszkodowanych może jeszcze wzrosnąć.

Niskie standardy budowlane w Indonezji

Agencja AFP podkreśliła, że niskie standardy budowlane w Indonezji rodzą poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa. Indonezja jest najliczniejszym krajem muzułmańskim na świecie; z łącznej liczby mieszkańców, która sięga 285 mln, ponad 87 procent to wyznawcy islamu.