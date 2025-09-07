W różnych częściach Moskwy pojawiły się ulotki z okazji 33. rocznicy powstania ukraińskiego wywiadu wojskowego. Akcja miała miejsce 7 września i została potwierdzona przez źródła w ukraińskich służbach specjalnych.

Moskwa została „udekorowana” ulotkami przez Ukraińców / X/zrzut ekranu / Shutterstock

W stolicy Rosji, Moskwie, rozklejono ulotki z okazji Dnia Ukraińskiego Wywiadu Wojskowego, który obchodzony jest 7 września. Jak informuje portal Hromadske, powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie, akcja miała miejsce w różnych dzielnicach miasta - w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej, ogrodzeniach oraz ścianach budynków mieszkalnych.

Na ulotkach widniał logotyp Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy oraz napis: "odpowiedzialność jest nieunikniona". Według rozmówcy portalu Hromadske, akcja miała być symbolicznym przypomnieniem o odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez Rosjan na terytorium Ukrainy.

"Po wszystkich zbrodniach, których dopuścili się Moskale na naszej ziemi, naiwnością byłoby sądzić, że unikną zasłużonej kary - zarówno dziś, jak i w przyszłości. Mieszkańcy stolicy tzw. Rosji mogą spodziewać się szczególnych pozdrowień od ukraińskiego wywiadu wojskowego już wkrótce" - przekazało ukraińskiemu serwisowi źródło w HUR.

Dzień Ukraińskiego Wywiadu Wojskowego obchodzony jest corocznie 7 września. W tym roku przypada 33. rocznica powstania tej formacji.

"Prawo do swobodnego życia na naszej ziemi musi być przedmiotem walki" - ogłosiła Służba Wywiadu Wojskowego Ukrainy na swojej stronie internetowej.